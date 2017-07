Câtă şcoală are Guvernul Tudose: multe facultăţi private şi puţine studii în străinătate. Ce miniştri se potrivesc ca nuca-n perete cu portofoliile

Politica externă, cu studii peste hotare

Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în 1964, iar nouă ani mai târziu a devenit doctor în drept internaţional la Universitatea din Geneva. Victor Negrescu, ministrul pentru afaceri europene, este licenţiat în ştiinţe politice în cadrul Universităţii Bucureşti şi masterand în afaceri europene şi internaţionale al Universităţii Grenoble, Franţa. Are şi un doctorat în ştiinţe politice la SNSPA. Şi ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, are un CV care o recomandă pentru a face parte din Executiv: a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, are studii de master în limba ebraică şi relaţii internaţionale.