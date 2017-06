Bădălău, avertisment pentru Tudose: Peste şase luni va fi o nouă evaluare. Nu vom tolera un guvern care să nu ducă la îndeplinire programul de guvernare

„Cu siguranţă că vom avea la şase luni o evaluare (…) E normal. Nu vom tolera, nu vom ţine un guvern acolo care să nu ducă la îndeplinire programul de guvernare şi să ducă România la dezvoltare şi poporul ăsta să o ducă mai bine. Am spus-o şi data trecută că, indiferent, cu orice risc, chiar cu riscul de a trece în opoziţie, nu acceptăm ca Guvernul Grindeanu să rămână. Am riscat enorm de mult şi în rândul electoratului şi din punct de vedere parlamentar şi totuşi am fãcut-o pentru ca poporul ăsta să o ducă mai bine”, a declarat Nicolae Bădălău, citat de News.ro

Numărul doi în PSD punctat faptul că viitorii miniştri trebuie să aibă un chef de muncă extrem de mare pentru a recupera întârzierile din programul de guvernare. „Eu nu sprijin niciun ministru, sprijin programul de guvernare (…) Noi considerăm că în acest Guvern trebuie să fie oameni cu maturitate, cu înţelepciune şi cu un chef de muncă extrem de mare. Nu uitaţi că la programul de guvernare există o întârziere pe care dânşii trebuie să o recupereze până în decembrie“ a completat liderul social-democrat.

Preşedintele executiv al PSD a explicat că, pentru a recupera restanţele din programul de guvernare, noul Cabinet va recurge la „absolut tot ceea ce îi permite legea“, inclusiv la ordonanţe, potrivit News.ro.