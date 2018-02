Liderul USR, despre revocarea Laurei Codruţa Kovesi: Eu sunt foarte convins că DNA nu depinde de o singură persoană. Nu vreau să discutăm despre staruri

Adevărul: Liderii PSD au cerut schimbarea Codruţei Kovesi, ba chiar şi desfiinţarea DNA. USR cum se poziţionează faţă de Kovesi după scandalul de la DNA Ploieşti?



Dan Barna: Aştept ca statul român să dea dovadă de maturitate şi de înţelepciune. Am fost plăcut surprins de reacţia ministrului Justiţiei, domnul Toader, care, în Japonia fiind- ce ironie fină - i s-a cerut să lase totul baltă şi vină acasă pentru că un infractor a făcut agenda statului. Faptul că a avut înţelepciunea să spună că rămâne acolo să aibă discuţii cu ministrul Justiţiei şi nu poate să plece ca de la gară mi s-a părut în sfârşit un mesaj de normalitate.

Între timp, a anunţat că se va întoarce pentru şedinţa de Guvern de joi.

Da, dar faptul că ieri a rămas la întâlnirile programate a arătat că încă mai există ceva legături cu pământul pentru această majoritate profund toxică pentru România. USR, evident, susţine, ca instituţiile statului să-şi respecte atribuţiile pe care le au.

Dvs, alături de alţi colegi din USR şi de alte sute de mii de români, aţi ieşit în stradă împotriva Guvernului, dar şi pro-DNA. În cazul în care Tudorel Toader va propune revocarea Codruţei Kovesi, veţi ieşi în stradă să o sprijiniţi?

E foarte important să înţelegem întregul context. În momentul de faţă este o luptă ale unor găşti de infractori cu instituţii ale statului. Dacă ne uităm la cifre, vedem că 90 - 95% din condamnările generate de DNA nu au fost contestate de nimeni. Încercarea aceasta de a spune societăţii că instituţiile de forţă trebuie desfiinţate, că DNA trebuie să dispară nu poate fi acceptat. În realitate, DNA este o instituţie care şi-a dovedit utilitatea în ultimii ani în România. Societatea a văzut că putregaiul iese la iveală.

Totuşi, observ că nu mai aveţi un discurs atât de pro-Kovesi.

Nu vreau să discutăm despre oameni individuali, despre staruri. România trebuie să meargă în direcţia europeană, pentru că modelul star îl vedem la Erdogan, Orban şi Dragnea. Instituţiile trebuie să funcţioneze cu persoane care sunt la acel moment în conducere. Nu o să intru în retorica de a lăuda sau a discredita o persoană.

Instituţiile din România nu sunt foarte puternice încă. Dacă Laura Codruţa Kovesi ar fi revocată, iar în locul său ar veni o persoană agreată de PSD, cum ar mai funcţiona DNA?

E o întrebare foarte bună. Reforma Justiţiei a încpeut în 2005, când în DNA şi în alte instituţii ale statului au intrat tineri care acum sunt în plină maturitate profesională şi care înţeleg faptul că instituţiile statului trebuie să fie independente şi să funcţioneze. Din această perspectivă, am mare încredere că aceste instituţii vor continua să funcţioneze independent de un lider sau altul. Forţa unei instituţii stă în calitatea umană a majorităţii componenţilor ei. Dacă 95% dintre angajaţii unei instituţii - DNA sau oricare ar fi - sunt persoane de bună-credinţă, profesioniste, un lider nu poate influenţa foarte mult. PSD nu încearcă să destructureze instituţiile prin persoane individuale, ci schimbând legile de funcţionare, luându-le atribuţiile.

Dacă nu se schimbă legea de funcţionare, iar Codruţa Kovesi va fi revocată, credeţi că DNA mai poate funcţiona la aceeaşi intensitate ca până acum?

Eu sunt foarte convins că DNA nu depinde de o singură persoană. Sunt foarte convins de lucrul acesta.

***

Ce a mai spus Dan Barna la Adevărul Live:

Despre desemnarea Viorică Dăncilă

Iohannis a luat o decizie în urma măsurilor generate de situaţia respectivă. A ales cartea stabilităţii. Noi, ca partid de opoziţie, ţinem să fim altfel. SĂ nu mai face politică la mişto. Noi nu avem o majoritate teoretică. Am fi mers cu o propunere de premier doar ca să spunem că avem un astfel de om.

Dacian Cioloş, candidat al USR

Evident, şi Dacian Cioloş poate fi o variantă, la fel ca orice persoană cu notorietate. Noi acum suntem în situaţia de a colabora pe proiecte punctulae. Cioloş şi România 100 au anunţat că-şi vor face partid. Continuăm şi vom vedea în perspectivă electorală. Faţă de declaraţia lui Dragoş Pâslaru nu am ce comenta.

Despre iniţiativa cetăţenească privind modificarea Constituţiei, adică „Fără penali în funcţii publice“

Avem o problemă de fond. S-a ajuns ca persoane condamnate penal să fie în mod firesc în conducerea statului. E deja un fapt firesc. Am văzut declaraţiile domnilor Dragnea şi Tăriceanu în ceea ce-l priveşte pe darius Vâlcov. Adică faptul că Vâlcov e un băiat deosebit. Noi considerăm că soluţia reală e ca legislaţia să suplinească lipsa de morală a clasei politice.

În lumea civilizată, când eşti prins pentru nişte fapte eşti infractor. Trebuie să faci un pas în spate. Clasa politică trebuie să schimbare paradigma. Noi,ca stat, nu mai trebuie să fim reprezentaţi de infractori. Vrem o modificare a articolului 37 din Constituţie. Este un drum mai lung ce face, noi, dar societatea din România trebuie să aibă pe agenda publică acest subiect.

Despre scandalul PSD versus DNA

Am sentimentul unui film: Caracatiţa.Ceea ce e important e tocmai e CSM. Instituţiile care pot reacţiona, pot da nişte răspunsuri. Am impresia unui film. Am încredere în instituţiile statului.

Despre cererea demisiei şefei DNA

În acest context eu aştept ca statul român să facă lumină. Mi-a plăcut mesajul ministrului Justiţiei care a spus că va rămâne în Japonia până termină o parte din întâlniri. Noi nu susţinem nici comise d-astea de anchete magice. Parlamentul ar trebui să facă legi.