Alina Mungiu, la Adevărul Live: Suntem cât se poate de subiectivi şi de corupţi

Mâine, SAR prezintă un raport despre banii europeni dedicaţii infrastructurii, educaţiei şi sănătăţii. Ce cuprinde, mai exact, acest raport?

Alina Mungiu: Sunt 20 de ani de când se fac aceste rapoarte SAR, mi-am dat şi eu seama după ce mi-a atras atenţia secretara. În anul 2003-2004, noi eram adversarii Guvernului Năstase, dar pe de altă parte eram adviserii Guvernului. Nu există o bază de date despre această ţară. Ideea acestui an a fost să ne uităm dacă fondurile europene ne ajută să ne apropiem de Europa. De multe ori nu ştim dacă aceste fonduri ne ajută sau ne fac probleme din moment ce unii îşi bat capul cu ele şi nu ştiu ce să facă. Am raţionalizat suficent statul, astfel încât noi să ne alegem cu profit din absorbţia fondurilor europene.

Toţi ne întrebăm de ce nu se poate face o reformă?

Alina Mungiu: Asta este o problemă de acţiune colectivă. Dacă în această ţară am fi toţi cinstiţi, am produce mai mult, deci am avea cu toţii de câştigat. Dimpotrivă, suntem cât se poate de subiectivi şi de corupţi. Fiecare dintre noi poate ieşi mai bine dacă se poartă corect.

Guvernul Ponta a fost destul de performant în primul lui an, a încercat să aibă şi o faţă mai internaţională. Cioloş a fost extraordinar de slab. Nu conducea el Guvernul, ci Preşedinţia şi serviciile secrete.

Cine s-a implicat? Cineva din afară?

Alina Mungiu: Dacă serviciile ar fi aşa de bune, le-am da ţara lor. Dar nu sunt atât de bune. Ele se ocupă de insurecţii. SRI îşi imaginează că poate să facă ce vrea. Ei au spus că civilii sunt incompetenţi în România, deci umplem noi această zonă.

Nu poţi să faci politici publice din interiorul serviciilor. Faptul că ei au ajuns să aibă păreri la toate, a dăunat foarte mult administraţiei de anul trecut.

Doamna Volintiru, de ce nu merge absorbţia fondurilor europene?

Clara Volintiru: Absorbţia merge. Ceea ce nu merge în România este implementarea proiectelor. Lipseşte o formare competitivă a angajaţilor. Reuşim să facem strategii peste strategii, planuri peste planuri, se creează un sistem de priorităţi, dar ne împiedicăm la implementare. Până nu restructurăm relaţia funcţionarului cu cetăţeanul nu vom putea să implementăm această politică.

E o problemă naţională transparenţa? De exempplu, suma forfetară a parlamentarilor?

Volintiru: Acel parlamentar a devenit imediat nepopular, la fel ca în cazul fondurilor europene. De multe ori, buna practică este taxată de către colegi. Superperformanţii sunt priviţi cu o anumită invidie, cu supiciune. E greu să rupi tiparul indolenţei.

În administraţia publică s-a vorbit că nu se mai fac lucruri de teamă?

Alina Mungiu: Foarte adevărat! Au de ce să se teamă. Am ajuns un sistem în care totul este reglementat în penal. Nu mai există niciun fel de prevenţie. Prezumţia de nevinovăţia funcţionează numai în materie criminală, nu în materie administrativă. Partidele nu schimbă niciodată pe nimeni. Dacă te uitai asta iarnă pe listele de candidaţi, erau familii întregi. Cum facem să depistăm corupţia înainte de stadiul „Beciul Domnesc“? Nimeni nu vorbeşte despre asta. Daca ai anticorupţie împinsă numai din exterior, nu e bine.

Volintiru: Până acum, fondurile europene au fost alocate de sus în jos. Ne-am trezit cu nişte axe de finanţare unde ţi se impuneau criterii voluminioase de performnaţă, fără a avea criterii calitative.



De ce are loc această divizare în societate, divizare pe care am văzut-o şi la proteste?

Volintiru: Toată povestea României se poate menţine pe o traiectorie pozitivă atât timp cât există o masă critică de oameni competenţi în sistemul public. Avem generaţii întregi care vin de pe băncile facultăţii cu expertiză. Există multe domenii în care putem integra o masă nouă.



Alina Mungiu: Trebuie o înţelegere, iar înţelegerile nu vin de la Feţi-Frumoşi. Vine preşedinţia UE peste noi şi uitaţi-vă cum arătăm. Trebuie conceput acest consens. Nu vrem referendumuri, nu vrem sloganuri, nu vrem lumea chemată la bătăie. Vrem o înţelegere minimală, un plan de tranformare pe 10 ani.