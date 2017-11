Cîţu: În 2018, PSD va reduce personalul cu  20%. A tăiat 40% de la investiţii, dar a crescut cu 11% ajutoarele sociale. Interesul PSD e să-şi ţină captivi votanţii

Adevărul: Stăm bine după 9 luni de guvernare PSD?

Florin Cîţu: Am făcut şi un raport la 6 luni, care a fost folosit de Darius Vâlcov pentru a-l da jos pe Sorin Grindeanu. Guvermnul PSD a îndeplinit doar 2-3% din programuld e guvernare. Deci Tudose ar trebui să plece acasă. Nu trebuie să credem nimic din ce spune PSD. Din măsurile pe care trebuia să le implementeze PSD în trimestrul trei, m-aş referi doar la ultima: impozitul zero pentru medici. N-au făcut-o şi nici nu o vor face. Guvernare a PSD a reuşit să îmbunătăţească toţi indicatorii macroeconomici, mai puţin pe cel al creşterii. Dar e doar un foc de tabără, care te încălzeşte puţin, apoi se stinge spre dimineaţă. Dobânzile au crescut, moneda naţionlă s-a deprciat, deficitul de cont curent a crescut, deficitul comercial a crescut. Avem o creştere economică peste aşteptări, dar execuţia bugetară e cea mai prostă din ultimii ani. Evaziunea fiscală a crescut sub un ministru- Ionuţ Mişa - care vine chiard e la ANAF. Faţă de anul trecut, au crescut cheltuielile cu salariile cu 20%, plafonul de ajutoare sociale cu 11%, iar investiţiile au scăzut cu 40%. Deci interesul e să-i ţină captivi pe cei care i-au votat, fără nici un interes pentru dezvoltarea ţării.

Sunt voci care anunţă disponibilizări în sectorul bugetar.

Nu sunt doar voci, ci este o certitudine. Va fi o reducere de personal de 20- 21% în 2018. Măsurile pe care le-au implementat în acest an vor duce şi la disponibilizări şi în sectorul privat. Vorbesc de dobânzi, de TVA defalcat şi tot aşa. Tocmai pe cei care au firme cu probleme îi forţează să-şi mai deschidă un cont, deci îi omoară. Am făcut şi eu anul viitor un buget pentru anul viitor. România are nevoie de un an care să oprească tot tăvălugul de tâmpenii de anul acesta. Are nevoie de un anîn care să nu se taie pensii sau salarii, dar care să pregătească creşterea pe anii vitori.

PSD spune că se va încadra în deficitul bugetar de 3%.

Vedeţi cum lucrează propoganda PSD? Potrivit pactuluii fiscal cu UE, am fi trebuit să avem 1% deficit, nu 3%, cum spune PSD. Când ai o creştere economică de 6% din PIB, aşa cum a crescut România, nu aveam nevoie de deficit bugetar. Comisarii europeni nu mai înţeleg ce se întâmplă în România. Şi nici măcar nu vor avea cum să încheie anul cu un deficit sub 3%. Şi nu trebuia să ajungem la 3% omorând economia, nu aşa ne dezvoltăm. Dacă am fi ajuns la 3% fără să tăiem investiţiile, era ok. Vor mai fi tăieri de la bunuri şi servicii.

Cum ar trebui să fie repartizaţi banii?

După ce au făcut în acest an cu economie, nu prea ai loc să te mişti foarte mult. Legea salarizării unitare rămâne acolo. Dar se poate ajunge la un deficit de 1,8%. Noi avem o estimare mult mai reală a fondurilor europene, undeva la 12 miliarde. PSD a inclus subvenţiile de la UE în categoria absorbţiei de bani europeni. Dar acei bani doar au tranzitat bugetul ţării. România nu i-a absorbit, pentru că ei oricum ne reveneau.Ar trebui să ne scandalizăm. Am 10 luni de Parlament şi nu avem cum să-i oprim. O moţiune de cenzură nu are şanse, atât timp cât ALDE girează acest guvern. Sunt şi oameni buni la ALDE, care trebui să conştientizeze că ce face PSD este o crimă. Ieşitul în stradă este singura noastră soluţie. În februarie, când au ieşit sute de mii de oameni în stradă, au dat înapoi. Dar Florin Iordache conduce azi o comisie, ceea ce arată dispreţul PSD.Au un singur plan: legile Justiţiei. Pentru acest plan, ne-ar scoate şi din UE. Când va apărea legea bugetului, va apărea şi o lege a Justiţiei, ca să ne fie foarte greu să le oprim.

Va putea PSD să plăîtească majorările salariale la anul?

Nu, şi de asta va trebui să taie. Va tăia de la investiţii şi va da oameni afară.