Adevărul Live. Vlad Voiculescu, despre candidatura sa la Primăria Capitalei

Reporter Adevărul: Ce se mai întâmplă cu Mişcarea România Împreuna?

Vlad Voiculescu: Avem prima înfăţişare la tribunal pe 8 iunie, am avut multe cereri de strămutare, contestaţii, toate tertipurile care să ne întârzie, dar cred că vom avea totul până în toamnă. Dacă vă uitaţi la apariţiile publice veţi vedea cine nu e prea încântat de partidul lui Dacian Cioloş.

Vă menţineţi ideea candidaturii împotriva Gabrielei Firea?

Cred că Ro+ va avea de oferit în toate alegerile, eu am luat o decizie personală. Mi-a luat ceva vreme să mă decid să fiu politician, îmi propun acum să fac tot ce ţine de mine pentru da oraşului sau ţării sau sistemuluo de sănătate, în general cui au nevoie.

Au fost discuţii exploratorii cu cei de la PNL, cu partidele de dreapta pentru o uniune?

Câteva lucruri sunt foarte clare. E un pic devreme pentru a avea o Antantă pentru partidele de opoziţie. Cred că este foarte clar că ceea ce s-a întâmplat la ultuimele alegeri nu trebuie să se întâmple din nou./ Că trebuie să avem un candidat care să nu se opună doamnei firea ci lipsei totale de competenţă, de gust, chiar. Să ofere bunsimţ, minim de interes pentru ceea ce le trebuie cetăţenilor. Şi îndrăznesc să cred că bucureştenii îşi doresc şi altceva în afară de spectacole, statui, defrişări ilegale, şi altele. Energia noastră să consumă în fiecare zi cum se pot gândi oamenii ăia să facă toate lucrurile alea, cum pot fi atât de lipsiţi de scrupule. Bucureştiul poate deveni un smart city, dar nu cum l-a prezentat doamna Firea. Ceea ce vezi cu ochiul liber este superficialitatea.

Noi am greşit ca tehnocraţi, noi am zis că politicienii vorbesc, nu fac. A fost o mare prostie. Trebuie să vorbeşti. La doamna Firea se vede foarte bine uşurinţa asta, mânuieşte foarte bine comunicarea care ascunde perfect ce nu face.

Pe cine aduceţi alături în echipa de la Bucureşti?

Este prea devreme pentru asta, dar veţi vedea. E mult mai uşor pentru orice om cu bunsimţ, alegeţi-mă pe mine, sunt cel mai bun. Voi avea o echipă. Arătaţi-mi o singură echipa de la minister care să aibă împreună peste 70 ani de experienţă, cum a fost a mea de la Ministerul Sănătăţii. Puterea nu stă într-un om care combate bine la televizor.

Care ar fi principalele trei obiective ale dumneavoastră?

E prea devreme, dar pot să vă spun câteva lucruri: sănătatea oamenilor este în pericol în fiecare zi, traficul e un dezastru în sine, iar Bucureştiul în calitate de capitală pro-euroeană, pro-americană, cea mai occidentală capitală din Estul Europei, dacă vă uitaţi la oamenii din Piaţă şi îi duceţi în Boston sau Paris sunt oameni perfect compatibili. Bucuerştiul e un oraş în care se pot face investiţii. Ce se întâmplă e că mediul nostru de viaţă, al corporatiştilor, e restricţionat la mersul la muncă şi acasă. În rest, încercăm să ne detaşăm de ce se întâmplă, îşi creează aproape o lume paralelă, când se lovesc de drumuri, de spitale, de educaţie, îşi dau seama cât de grea e viaţa aici. Trebuie să facem Bucureştiul un oraş în care să vrei să îţi creşti copilul, să vrei să îţi faci planuri.

În mai puţin de un an avem alegeri europarlamentare. Ce face mişcarea România împreună? Îşi face listă cu USR?

E prea devreme acum. Nu avem în momentul acesta niciun fel de discuţii cine o să candideze, unde o să candideze. Nu o să negocieze anumite lucruri. Nu o să vedeţi niciodată RO+ într-o construcţie de genul USL, nu o să ne vedeţi în nicio construcţie care să facă rabat de la principii şi lucruri de bază.

Am relativ mulţi prieteni în USR, poate nu sunt tocmai obiectiv. Am vrut oameni noi în Parlament, avem oameni noi. Am vrut oameni corecţi, avem vreo dovadă că fac ceva incorect? Da, cu siguranţă au fost greşeli, da, o să facem şi noi greşeli. Oricine îşi asumă responsabilitate, îşi asumă şi că va greşi. Nu putem să ne descurcăm aşa cum se descurcă domnul Nicolicea sau alţii dupa 20 de ani în Parlament. Ce cred e că vom avea înţelepciunea aşături de USR, de PNL şi de ceilalţi să ne găsim împreună atunci când e esenţial. Acum e esenţial. Cu toate mizeriile pe care le fac, e esenţial.

Ce părere aveţi despre mitingul din 9 iunie al celor de la PSD, cel ţinut în faţa guvernului?

Să facem un exerciţiu de imagine, cum a zis doamna Dăncilă. Acum 3-4 ani ni s-ar fi părut de negândit aşa ceva. Să avem un partid la conducere care mobilizează pe oamenii din ţară, practic îi obligă pe toţi, să vină la Bucureşti. Dacă nu vin de bunăvoie, încep cu ameninţări. Chiar acum am citit de un primar care i-a ameninţat pe oameni că nu le mai face pe drumuri, că nu le mai dă avize. Să obligi, să faci atâtea mizerii faţă de oamenii care te-au ales? Există tentaţia să dai vina pe oamenii care vin la miting, dar mulţi sunt obligaţi. Oamenii sunt batjocoriţi. Mai întâi le-au pus toţi tâmpiţii în frunte, îţi baţi joc de ei că îi conduc nişte oameni nu doar sub capacitatea lor, ci sub demnitatea lor. Cine o să plătească pentru astea? Sunt oameni care nu au ce mânca, care nu au toalete în şcoli. Şi PSD-ul ce face? Dă banii pe un miting. E incredibil ce se întâmplă.

BPN au decis că protestatarii au decis că protestarii pot parca maşinile la Parlament, pentru că sunt invitaţii parlamentarilor. Se găsesc soluţii pentru parcările lor. Unde intră cele 1000 de autobuze?

Închipuiţi-vă ce mizerie. E un stat capturat. Au pus mâna pe el şi capturează în fiecare zi alte şi alte instituţii. Au capturat legislativul, executivul şi acum încearcă să pună mâna pe justiţie. Un domn pe vremea USL-ului spunea că nu vor avea toată puterea până nu vor pune mâna pe justiţie. Asta încearcă şi acum. Ce au făcut cu puterea? În anii 90 au închis toate fabricile din România, le-au pus pe butuci. Ce s-a întâmplat cu ţara? Au ajuns toate la baronii PSD, FSN şi au ajuns pe butuci, că ei nu ştiu să construiască. Nici după ce le-au luat nu au ştiut să construiască să fie oameni gospodari.

Aţi spus că au luat toată puterea, aşa se întâmplă când ceilalţi nu vin în faţa electoratului pentru a câştiga voturile, că totuşi politica e pe voturi. Cum vi se pare aplicarea legii salarizării, că veniţi din domeniul sănătăţii?

Ni se spune asta, mai ales din partea PSD, asta cu puterea. Avem aleşi pentru ca oamenii să facă nişte lucruri pentru noi, asta înseamnă democraţia. Promiţi ceva, iei puterea şi apoi implementezi. Dar oamenii aştia au minţit cu neruşinare. Tot programul ăla de guvernare a fost o minciună, o mizerie. Au crescut salariile cu 2%, dar inflaţia e 5%. Pe de-o parte dai, dar pe de altă parte valoarea se pierde. Nu au construit nimic!