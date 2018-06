Ştirbu, PNL: Şefului PSD îi este dificil să înţeleagă ce înseamnă libertatea şi mecanismele democraţiei. Nu îşi poate ţine în frâu instinctele dictatoriale

Preşedintele Comisie de cultură din Camera Deputaţilor, deputatul PNL Gigel Ştirbu, a declarat că toate partidele de dreapta ar trebui să susţină moţiunea de cenzură a PNL împotriva guvernului Dăncilă, aceasta fiind soluţia pentru a scăpa România din declin. Ştirbu a explicat că „de când a preluat puterea, PSD s-a remarcat prin iniţiative legislative menite să suprime instituţii-cheie într-o democraţie şi vocile critice din societate”.

„Dragnea doreşte distrugerea statului prin acapararea tuturor instituţiilor, prin folosirea acestora în scopul propriului partid:

- CNCD a devenit un instrument de represiune politică la ordinul lui Dragnea care ia decizii scandaloase în privinţa personalităţilor publice incomode faţă de PSD,

- Avocatul Poporului care se dovedeşte a fi Avocatul PSD pentru că nu îndrăzneşte să conteşte la Curtea Constituţională Ordonanţele Guvernului abuzive,

- Televiziunea Română în care controlul editorial exercitat de noua conducere e total, evident şi insuportabil şi exercitat prin nenumărate presiuni şi jigniri asupra jurnaliştilor săi

- Consiliul Naţional al Audiovizualului care a devenit o instituţie politizată iar derapajele constante ale membrilor săi, care teoretic ar trebui să monitorizeze derapajele în mass-media, sunt inacceptabile,

- Curtea Constituţională a României care prin majoritatea politică a rescris Constituţia şi a încălcat Constituţia încălcând independenţa Justiţiei şi afectând grav atribuţiile Preşedintelui şi mai ales având tentativa de a da ordine Preşedintelui”, a transmis Gigel Ştirbu într-un comunicat de presă.

Vicepreşdintele PNL a mai adăugat şi că lui Liviu Dragnea „îi este dificil să înţeleagă libertatea şi mecanismele democraţiei”, neputând să îşi ţină în frâu instinctele dictatoriale.

„Cred că şefului PSD îi este dificil să înţeleagă ce înseamnă libertatea şi mecanismele democraţiei şi că nu îşi poate ţine în frâu instinctele dictatoriale. Că este singurul care are voie să vorbească în guvern şi că absolut nimeni nu are voie să-l contrazică. Este, într-adevăr, greu de crezut că România a ajuns aici, după ce au trecut aproape 30 de ani de la Revoluţie. Dreapta are o misiune istorică să salveze România de la distrugere”, a conchis Ştirbu.