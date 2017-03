Vlad Voiculescu îi dă în judecată pe Firea şi pe medicul Copcă: PSD a organizat cea mai denigratoare campanie. Primarul Capitalei: Hoţul strigă „hoţii”!

„Eu mă bucur chiar că mă dă în judecată. Ne vom întâlni la tribunal şi va afla o ţară întreagă ce anume a patronat domnul Voiculescu, iar acum, ştiţi cum se spune, este o vorbă la români: «Hoţul strigă hoţii!»”, a declarat Gabriela Firea, vineri seară, la B1 TV, potrivit Agerpres.



Potrivit primarului general, „se vor afla lucruri extrem de interesante” în legătură cu activitatea fostului ministru Vlad Voiculescu. Firea a precizat că a solicitat Ministerului Sănătăţii clarificarea situaţiei. „În urma discuţiilor care au avut loc astăzi, (...) conducerea Spitalului 'Sfânta Maria', unde se află acest Centru de excelenţă, a solicitat ASSMB o clarificare a acestei situaţii. La rândul său, ASSMB, în subordinea Consiliului General, mi-a solicitat mie o clarificare legală a situaţiei acestui Centru de excelenţă, iar eu, la rândul meu, am transmis către Ministerul Sănătăţii o rugăminte, o solicitare oficială, instituţională, pentru a se realiza încă o verificare, încă un control instituţional, o anchetă (...), dar cu concluzii logice, prin care să putem să ştim şi noi, cu toţii: avem un Centru de excelenţă în care s-au investit zece milioane de euro care are acreditare, dar este nefuncţional, ce trebuie făcut pentru a funcţiona?", a afirmat Firea.

Ea a mai spus că a solicitat MS să afirme care sunt măsurile care ar mai trebui luate pentru ca respectivul Centru să funcţioneze. „A rămas că săptămâna viitoare, luni, ne întâlnim, probabil că va demara în cel mai scurt timp, cu celeritate, încă un control, iar concluziile cu siguranţă le vom afla cu toţii cât mai rapid”, a mai precizat edilul-şef.

Anunţul lui Vlad Voiculescu

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a anunţat, vineri, că îi va da în judecată pe primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, şi pe managerul Spitalului „Sfânta Maria”, Narcis Copcă, pentru declaraţiile pe care aceştia le-au făcut în legătură cu unitatea medicală şi transplantul de plămâni. Vlad Voiculescu spune că va avea plăcerea să prezinte „întregul fir al evenimentelor foarte curând şi va fi interesant”, potrivit News.ro.

„Ii voi da în judecată pe doamna Gabriela Firea şi pe domnul Narcis Copcă”, a scris fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu (foto), vineri, pe pagina lui de Facebook.

Voiculescu a ataşat şi un filmuleţ în care se spune că, în noiembrie 2016, el a atras atenţia asupra faptului că Spitalul ”Sfânta Maria” nu este pregătit pentru transplant de plămâni, spunând că infrastructura acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acreditare, iar în unitatea medicală nu lucrează niciun doctor care să fi făcut transplant pulmonar, declaraţii confirmate de către comunitatea medicală, pacienţi, preşedintele ANT şi Inspecţia Sanitară de Stat.

”Cu toate acestea, PSD a orchestrat cea mai agresivă şi denigratoare campanie la adresa lui Vlad Voiculescu şi a guvernului technocrat”, actorii principali fiind Gabriela Firea şi Narcis Copcă, se mai spune în clipul postat de Voiculescu. ”Voi avea plăcerea să prezint întregul fir al evenimentelor foarte curând. Şi va fi interesant”, a mai scris Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

Problemele de la Spitalul "Sfânta Maria”

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, declara în 23 noiembrie că există îndoieli că Spitalul "Sfânta Maria” a fost acreditat judicios şi este pregătit pentru transplant pulmonar.

„Şi asta pentru că am menţionat deja câteva aspecte ale modului în care s-a făcut acreditarea, asta pentru că din toate discuţiile cu experţii pe care le-am avut până acum, pare că Spitalul «Sfânta Maria» este în imposibilitate de a urmări pacienţii transplantaţi, neavând un compartiment de pneumologie şi neavând experţi specializaţi în urmărirea posttransplant a pacienţilor. Spitalul «Sfânta Maria» nu are un laborator care să poată analiza probele pacienţilor cu transplant pulmonar 24 de ore din 24 , aşa cum cere Ordinul 860”, spunea Vlad Voiculescu.

Actualul ministru confirmă problemele

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog (foto), a spus, joi, că va aproba începerea programului de transplant pulmonar atunci când va fi convins că o astfel de intervenţie poate fi făcută în condiţii de siguranţă pentru pacienţi. Un motiv pentru care nu dă undă verde pentru intervenţii e lipsa specialiştilor în transplant pulmonar.

Ministrul a arătat că, în prezent, la Spitalul „Sfânta Maria” din Capitală, singurul acreditat pentru astfel de intervenţii, nu există niciun specialist care să fi făcut vreodată transplant în mod independent, iar acesta este un fapt de care trebuie să ţină cont.



„Problema transplantului pulmonar este o problemă extrem de sensibilă şi mă preocupă. Chiar miercuri am avut o discuţie cu domnul profesor Deac, şeful Agenţiei Naţionale de Transplant şi pe această temă. Suntem în situaţia în care avem un centru de transplant acreditat, un centru de transplant care nu a făcut niciodată transplant, un centru de transplant pe care dacă îl introduc în programul naţional de transplant există riscul, făcând această intervenţie în ţară, să nu mai pot trimite pacienţii în străinătate şi atunci trebuie cântărit foarte atent acest lucru", a explicat Florian Bodog, ministrul Sănătăţii.



Oficialul a arătat că va fi de acord cu începerea programului abia atunci când va fi sigur că se poate face transplant pulmonar în siguranţă pentru pacient. „Atât timp cât nu am toate elementele şi ANT nu mi-a dat toate elementele pe care le-am solicitat, nu pot să vă dau un răspuns la această întrebare. Ceea ce vă pot spune public este că voi avea întâlniri săptămâna viitoare cu toţi specialiştii în domeniu pe acest subiect şi vom lua o decizie”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.



Potrivit acestuia, în acest moment nu există niciun specialist care să fi făcut vreodată transplant în mod independent.



„Noi la momentul de faţă nu avem niciun specialist angajat al acelui spital care să fi făcut vreodată transplant în mod independent, este un alt fapt de care eu trebuie să ţin cont şi eu sunt chirurg şi ştiu despre ce vorbesc. În momentul în care noi, ca minister, vom primi toate asigurările că nu există nicio problemă de siguranţă pentru pacient pentru că pentru noi asta este important să avem, siguranţa pacientului, şi că nu periclităm posibilitatea de a trimite pacienţii în străinăte, vom da drumul acestui program”, a mai spus Bodog.

Plângerea lui Narcis Copcă

Tot în 23 noiembrie, managerul Spitalului "Sfânta Maria", Narcis Copcă, a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu

"Ministrul Sănătăţii va trebui să răspundă penal pentru faptul că nu a dat bani pentru un pacient asigurat, care era programat să facă transplant de plămân în Spitalul «Sfânta Maria», unitate sanitară acreditată de către Agenţia Naţională de Transplant pentru aceste intervenţii. Ministrul Sănătăţii era obligat să plătească operaţiile de transplant, dar a refuzat, preferând să exporte plămânii, iar operaţiile să fie făcute într-un spital de la Viena", declara Narcis Copcă.

Mai mult, el spunea că nici Ministerul Sănătăţii şi nici Agenţia Naţională de Transplant nu au semnalat vreo neregulă. "Nu a există niciun act care să ateste că noi nu eram în regulă, că ne-ar fi trebuit un medic în plus, un aparat în plus. Nimeni nu a semnalat nicio lipsă, iar ANT ne-a acreditat", mai spunea Narcis Copcă.

Acuzaţiile Gabrielei Firea

În 25 noiembrie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, îl acuza pe Vlad Voiculescu că "a acoperit sub preş” problema de la Spitalul “Sfânta Maria”, cerându-i acestuia să reia procedura de acreditare a unităţii sanitare.

“Domnul ministru tehnocrat Voiculescu a acoperit sub preş problema de la Sfânta Maria. Subliniez, dacă este o problemă, de ce nu începe reluarea procedurii de acreditare pentru operaţiile de transplant de plămân la acest spital? A aştepta să moară pacienţii din România şi a veni să spui că s-ar putea să fie nişte probleme neconfirmate de specialişti, de experţi, doar de fundaţiile care sunt în siajul domniei sale şi care au interese economice... Repet acest mesaj: să se reia procedura. Aştept un nou coordonator la Ministerul Sănătăţii care, cu profesionalism, cu dragoste de români, să reia această procedură. Dacă există suspiciuni legate de aceste achiziţii, îl rog, de asemenea, pe domnul ministru să înceteze să se dueleze cu PNL, USR în faţa opiniei publice şi să ia măsurile care se impun”, declara Gabriela Firea.

Primarul adăuga că Vlad Voiculescu ar fi trebuit să reia procedurile legale încă de la preluarea mandatului său la Ministerul Sănătăţii, dacă a avut suspiciuni că acreditarea a fost acordată sub influenţe politice.

"Dacă domnul ministru tehnocrat Voiculescu are dreptate – eu spun că nu are dreptate, dar să admitem, ipotetic, că are dreptate – de ce, de la începutul mandatului său nu a făcut nimic pentru punerea în legalitate a acestui spital, a secţiei de transplant pulmonar? Domnia sa vine, în acest moment şi afirmă că are suspiciuni că acreditarea s-a făcut cu anumite influenţe, acreditare care s-a acordat pe timpul unui ministru tot tehnocrat, domnul Achimaş Cadariu. Şi dacă existau aceste suspiciuni, de ce, din prima zi de mandat, nu a făcut demersurile legale necesare pentru reluarea procedurii de acreditare a Spitalului «Sfânta Maria»? Acest lucru mi se părea cel mai corect şi deontologic. Nu a făcut nimic domnul ministru. A preferat ca bolnavii din România să fie trimişi în străinătate, plămânii prelevaţi în România să fie trimişi tot în străinătate”, spunea Firea.

Rezultatele controlului Inspecţiei Sanitare de Stat făcut la Spitalul ”Sfânta Maria” din Capitală arătau că unele criterii de acreditare a unităţii pentru transplant pulmonar nu sunt îndeplinite, aceasta nu are laborator de analize, serviciile fiind externalizate către o firmă privată şi patru unităţi publice, circuitele pentru transportul acestor pacienţi nu sunt corespunzătoare, nu există staţie centrală de sterilizare, iar din structura spitalului lipseşte medicul infecţionist, în condiţiile în care numărul infecţiilor nosocomiale depistate şi raportate este cu 50% mai mare faţă de anul trecut.