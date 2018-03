VIDEO Sebastian Ghiţă, partea a doua a interviului cu Cristoiu. Fotografia cu Kovesi ar fi un cadru dintr-o înregistrare video de la o petrecere

Interviul publicat de EVZ.ro a fost difuzat şi de Antena 3.

Sebastian Ghiţă a promis că va face curând publică poza care demonstrează că Laura Kovesi a fost în locuinţa sa. Nu o va face însă chiar acum deoarece consideră că trebuie să fie mai prudent şi să se gândească la propria supravieţuire. Ulterior, într-o intervenţie în direct la Antena 3, Ghită a susţinut că ar fi de fapt o înregistrare video de la o petrecere la care au participat şi soţia şi socrul său. Într-o intervenţie, acesta din urmă a precizat că petrecerea la care a participat Kovesi a avut loc, aproximativ, în noiembrie 2012.



El a mai susţinut că Laura Codruţa Kovesi a stat la acea petrecere circa şapte ore şi „nu s-a plictisit".





În aceeaşi intervenţie la Antena 3, Sebastian Ghiţă a declarat că nu poate spune deocamdată cine mai apare în înregistrarea video pentru că această informaţie i-ar crea „o serie de probleme“.

Chestionat, Ghiţă a spus că, cel mai probabil, şefa DNA nu recunoaşte că i-a fost apropiată ca să nu fie întrebată cum de a stat în preajma lui, care este acuzat de mai multe infracţiuni.

“Le-am spus Florine, Codruţa, domnule Dumbravă, dacă eu am stat lângă voi şi am furat şi am jefuit şi am făcut tot ce aţi bălăcărit voi în presa asta, la comandă, noi oamenii ce credem despre voi? Că aţi stat cu cel mai rău şi corupt om? Ei nu recunosc acum că îi ceartă oamenii, o să-i întrebe cum aţi stat bot în bot cu acest om care a furat atât?” a declarat Sebastian Ghiţă.



Întrebat dacă Laura Codruţa Kovesi a vrut să facă poze, Sebastian Ghiţă a explicat: "Eram mai relaxaţi, mai deschişi. Sunt poze, filme. Aici, la acest evenument mai erau nişte persoane. Nu cred că demiterea unui demnitar, mai ales a zeiţei anticorupţie, poate fi făcută scurgând poze. Această poză este de la mine de acasă, din Ploieşti".

Sebastian Ghiţă a povestit apoi cum a cunoscut-o pe şefa DNA. “Ea era procuror general şi cred că am cunoscut-o la una dintre zilele acestea, fie 1 decembrie, fie ziua SRI-ului. E altceva de atins acum. La un astfel de eveniment, precum o zi a SRI-ului, vin foarte mulţi oameni. Codruţa Kovesi era procurorul general al României. Era coadă să fie lumea băgată în seamă. M-am înscris şi eu la coadă, ca toată lumea. Am zis bună ziua, sunt Sebastian Ghiţă. M-am dus spontan la ea să facem cunoştinţă, la fel ca toţi cei prezenţi la acele întâlniri”, a arătat Ghiţă.

Cine venea şi cine nu venea la petrecerile SRI

Sebastian Ghişă a mai spus şi că la aceste petreceri ale SRI ce ocupa şi de ceva părţi de organizare.

“Eu aduceam lăutarii la petrecerile SRI. Pur şi simplu îi rugam. SRI nu se ocupă cu lăutari. Câteodată de la 7 şi până la 11 mai beam un şpriţ, mai schimbam două vorbe, apoi plecam acasă. Cam ce fac oamenii la o petrecere. Şi-ar fi dorit mai mulţi să ajungă la cât mai multe petreceri ale SRI. Informaţional vorbind şefii SRI sunt peste media multor oameni. (…) Erau şi demnitari care nu erau invitaţi. Unii erau prostuţi, alţii aveau gura prea mare a doua zi, alţii nu căutau proximitatea serviciilor, ci proximitatea Cotrocenilor, se întâmplă multe lucruri într-o societate. Prietena noastră Elena Udrea nu era atât de neliniştită că nu era invitată, pentru că era protejată de preşedintele Traian Băsescu. Traian Băsescu era invitat, dar nu venea. El a spus că nu se cădea, că nu era firesc. Mă întreb câţi îi arestau din familie dacă mai umbla şi la petreceri. Daniel Morar, de asemenea nu venea la petreceri”, a mai spus Ghiţă.