Un alt procuror cere încetarea activităţii la DNA, solicitare aprobată de CSM

Pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Secţiei pentru procurori a CSM s-a aflat solicitarea formulată de procurorul Amaryl Sabău, de încetare a activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie şi continuare a activităţii la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti sau la Parchetul Tribunalului Bucureşti. Secţia pentru procurori a admis solicitarea acesteia şi a decis încetarea activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie începând cu 1 iulie şi revenirea la Parchetul Tribunalului Bucureşti (unitate de parchet de la care provine).



Tot miercuri, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât ca procurorii revocaţi la solicitarea Laurei Codruţa Kovesi din Direcţia Naţională Anticorupţie, Doru Ţuluş şi Mihaela Moraru Iorga, să se întoarcă la unităţile de parchet de la care provin, respectiv la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Judecătoriei Bacău.



Amaryl Sabău este al şaptelea procuror care a cerut, în ultima perioadă, încetarea activităţii la DNA.



La sfârşitul lunii iunie, alţi şase procurori au cerut încetarea activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie şi continuarea activităţii la o altă unitate de parchet, iar Secţia pentru procurori a CSM a aprobat solicitările în cazul a trei dintre ei.



Cei şase procurori care au cerut încetarea activităţii la DNA sunt Claudiu Dumitrescu, delegat în funcţia de procuror şef al Serviciului pentru combaterea infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care a solicitat o eventuală detaşare în postul de expert naţional detaşat în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă, Alina Ştefănescu, Alina Avram, Eugen Anton, Mădălina Scarlat şi Ioan Paul Chiş.



Procurorul Mădălina Scarlat a cerut transferul de la Direcţia Naţională Anticorupţie la Parchetul ICCJ, Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, Parchetul Tribunalului Bucureşti sau la unul din celelalte parchete de pe lângă judecătoriile de sector din Bucureşti, aceeaşi situaţie fiind şi în cazul procurorilor Ioan Chiş şi Eugen Anton, care au cerut continuarea activităţii la unul dintre Parchetele de pe lângă judecătoriile de sector din Bucureşti sau la Parchetul Tribunalului Bucureşti. De asemenea, procurorul Alina Avram a solicitat continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu sau revenirea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar procurorul Alina Ştefănescu vrea să revină la Parchetul Judecătoriei Sector 4.



Secţia pentru procurori a CSM a aprobat cererile de încetare a activităţii, respectiv transfer de la DNA pentru Alina Avram, Alina Ştefănescu şi Claudiu Dumitrescu, în timp ce solicitările formulate deEugen Anton, Mădălina Scarlat şi Ioan Paul Chiş au fost respinse.



În spaţiul public, aceste cereri de transfer formulate de cei şase procurori DNA au fost puse în legătură cu înregistrările audio cu procurorul şef al DNA Laura Codruţa Kovesi. Potrivit înregistrărilor, care au fost difuzate de România TV, Kovesi le reproşa procurorilor că nu îşi fac treaba, că "de cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA", iar cine s-a speriat sau nu are chef de muncă să plece: "Ne-am speriat sau ce? Cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA, cine nu are chef de muncă să plece. Rămân 10 oameni la DNA, dar ăia ne vedem de treabă şi luptăm până în pânzele albe". În replică, Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis un comunicat de presă în care arăta că înregistrările cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu sunt autentice, ci conţin ”o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera conţinutul real al afirmaţiilor” făcute de Kovesi în diverse împrejurări, cum ar fi şedinţe publice ori şedinţe de lucru cu procurorii secţiilor operative.



Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a spus, marţi, la CSM, care a discutat solicitarea sa de revocare din funcţie a procurorilor Doru Ţuluş şi Mihaela Iorga, că nu există niciun conflict şi nicio tensiune în DNA, unde activitatea se desfăşăoară normal. Ea a mai spus că nu îşi dă "nicio demisie", pentru că nu are motive.