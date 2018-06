Tudorel Toader îi răspunde lui Iohannis: Independenţa procurorilor în administrarea cauzelor nu este ameninţată de ministru

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că procurorii nu trebuie să fie "controlaţi politic" iar autoritatea ministrului Justiţiei ar trebui să fie folosită pentru a-i apăra pe aceştia.







„Personal, sunt convins că procurorii trebuie să fie independenţi. Procurorii în niciun caz nu trebuie să fie controlaţi politic. Nu pot fi în subordinea unui politician. (...) În Constituţie avem un articol care spune că procurorii funcţionează sub autoritatea ministrului. Eu înţeleg că ministrul are sau ar trebui să aibă o autoritate în domeniu şi să o folosească pentru a-i apăra pe procurori. (...) Autoritatea ministrului ar trebui să fie orientată spre înlesnirea muncii procurorilor. (...) Eu iau în calcul să respect statul de drept în România, să am grijă, atâta cât pot, să rămână procurorii independenţi, cu respectarea Constituţiei'', a spus şeful statului, la Palatului Cotroceni.



„A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constând în administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale”, a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook la scurt timp după declaraţiile preşedintelui Iohannis.