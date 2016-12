Trafic îngreunat pe mai multe drumuri naţionale din judeţele Braşov, Constanţa şi Suceava, din cauza ceţii

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, din cauza ceţii dense, traficul rutier pe numeroase drumuri naţionale din judeţele Braşov, Constanţa şi Suceava se desfăşoară dificil.

În judeţul Braşov vizibilitatea este redusă, pe alocuri, sub 50 de metri, pe DN 73 Bran – Moeciu şi sub 150 de metri pe DN 1A Braşov –Cheia, iar în judeţul Constanţa este semnalată ceaţă densă pe DN 3 Ostrov - Băneasa – Corvin (vizibilitate sub 100 de metri). În judeţul Suceava, cel mai greu se circulă pe DN 2 Fălticeni – Gura Humorului şi pe DN 17 Suceava - Gura Humorului, unde vizibilitatea este sub 50 de metri.

Poliţiştii sfătuiesc şoferii să circule cu viteză adaptată în funcţie de vizibilitate, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să folosească luminile de întâlnire şi pe cele de ceaţă, dacă vizibilitatea scade semnificativ.