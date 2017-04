Tăriceanu urmează să fie audiat de instanţa supremă în procesul în care este acuzat de mărturie mincinoasă

Şedinţa de judecată în care Tăriceanu va da declaraţii în faţa magistraţilor este programată să înceapă la ora 11.00, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



La primul termen al procesului, în 14 martie, preşedintele Senatului a spus că nu recunoaşte învinuirile şi nici nu le înţelege, precizând că nu vrea să fie judecat în procedură simplificată şi că vrea să dea o declaraţie la un alt termen de judecată, instanţa stabilind ca el să fie audiat în 11 aprilie.



Avocatul lui Călin Popescu Tăriceanu le-a spus judecătorilor că preşedintele Senatului doreşte să dea declaraţie de inculpat şi a cerut termen pentru a pregăti apărarea.



Unul dintre judecătorii din complet i-a spus lui Tăriceanu că poate să recunoască învinuirile care i se aduc şi să beneficieze de reducerea pedepsei cu o treime.



Călin Popescu Tăriceanu a spus că vrea să fie judecat în procedură obişnuită, pentru că nu recunoaşte acuzaţiile care i se aduc şi nici nu le înţelege.



Avocatul lui Tăriceanu le-a mai spus judecătorilor că apărarea vrea să ceară probe în proces şi, totodată, să vadă ce probe vrea să prezinte Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). El a mai spus că patru martori audiaţi nu sunt trecuţi în rechizitoriu, iar alţi martori au fost audiaţi într-un dosar disjuns.



Procurorul DNA prezent la şedinţa de judecată a spus că acuzarea nu contestă probele administrate în faza de urmărire penală şi că este de acord cu cererea avocatului de studiere a actelor depuse la primul termen din dosarul lui Tăriceanu.



Întrebat, la ieşirea din sala de judecată, de ce nu înţelege acuzaţiile, Tăriceanu a spus: "Prefer ca justiţia să se facă în sala de judecată, şi nu televizată. Îmi cer scuze, această atitudine este un respect pe care eu îl datorez justiţiei şi pe care, ca orice cetăţean, trebuie să-l avem".



Tăriceanu a mai spus, referitor la declaraţia dată ca martor de Victor Ponta în dosarul său, că aceasta este publică, afirmând că nu crede că este "extrem de edificatoare” şi că ar conţine ceva "incriminatoriu".



În legătură cu declaraţia dată de fosta soţie a lui Tăriceanu, avocatul a susţinut că aceasta este "o manipulare a presei, a unei anumite părţi a presei care încearcă să acrediteze o teză falsă”.



"Nicio declaraţie din dosar nu este împotriva clientului meu", a completat apărătorul lui Tăriceanu.



Procesul în care Călin Popescu Tăriceanu este acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului a început în 14 martie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



Pe 10 februarie, instanţa a decis că procesul poate începe pe fond, respingând definitiv cererile şi excepţiile formulate de preşedintele Senatului.



În 6 iulie 2016, procurorii DNA Braşov l-au trimis în judecată pe Călin Popescu Tăriceanu, după ce ar fi minţit în declaraţiile date ca martor în dosarul retrocedării unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a fermei Băneasa, în care sunt judecaţi prinţul Paul, Remus Truică, Tal Silberstein şi Dan Andronic.



Alături de preşedintele Senatului a fost trimis în judecată şi Dorin Marian, fost şef al Administraţiei Prezidenţiale a României în anul 2000, acesta fiind acuzat tot de mărturie mincinoasă.



Fostul premier Victor Ponta a fost audiat ca martor de procurorii DNA în dosarul de mărturie mincinoasă al preşedintelui Senatului. Întrebat despre relaţia cu Remus Truică, omul de afaceri care ar fi pus la cale retrocedarea frauduloasă a pădurii Snagov, Ponta a recunoscut că-l ştia pe acesta de mai mulţi ani.



"După ce am devenit prim-ministru, am evitat să mă mai văd cu Truică, deoarece am fost informat de SRI că sunt probleme cu acesta, fără a primi alte detalii”, a arătat Ponta.



Chestionat dacă s-a întâlnit cu consultantul politic israelian Tal Silberstein acasă la Tăriceanu, Ponta a răspuns afirmativ.



"Da, l-am găsit acasă la Călin Popescu Tăriceanu în 2014 şi s-a vorbit de formarea unui nou partid. Tăriceanu se vedea şi cu Traian Băsescu şi cu Vasile Blaga”, a declarat la DNA fostul premier, conform actelor de la dosar consultate de News.ro.



În acelaşi dosar, fosta soţie a lui Călin Popescu Tăriceanu, Ioana Valmar, a declarat procurorilor DNA că, în octombrie 2008, a fost contactată de un avocat de la o firmă de avocatură care i-a cerut să autentifice ca notar, un contract de vânzare-cumpărare privind un teren din Bucureşti şi care aparţinea Prinţului Paul Al României.



"Erau 17 hectare pe Strada Ion Ionescu de la Brad din Bucureşti. Avocatul mi-a spus că este pe Strada Siseşti şi mi-a cerut o estimare de taxe. Cumpărător era SC Replicia, prin Remus Truică. I-am comunicat că valoarea minimă pentru tranzacţie, conform grilei notarilor pentru 2008 era de 500 de euro pe metru pătrat. Rezulta o valoare de 85 milioane de euro, impozitul în sarcina vânzătorului calculat fiind de 1.709.000 de euro. Truică mi-a cerut să autentific contractul la o valoare de 50-60 euro/mp. Nu am fost de acord”, a arătat fosta soţie a lui Tăriceanu, în declaraţia de martor.



Într-un final, tranzacţia nu s-a mai semnat la cabinetul Ioanei Tăriceanu şi Truică a ales alt notar.



În 18 mai 2016, omul de afaceri Remus Truică, Prinţul Paul şi alte 20 de persoane, între care Tal Silberstein, Benjamin Steinmetz Agavi Moshe, Marius Marcovici şi jurnalistul Dan Andronic, au fost trimişi în judecată în dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa şi a 47 de hectare din Pădurea Snagov.