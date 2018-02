Stomatologul amendat cu 10.000 de lei pentru că a fost prădat de hoţi a contestat sancţiunea. Poliţiştii nu şi-au respectat propriile dispoziţii

Ruxandra Zogorean, proprietarul unui cabinet stomatologic anunţase pe pagina sa de Facebook, la începutul acestei săptămâni, că a trimis poliţiei imaginile cu hoţul care i-a pătruns noaptea în cabinet încercând să dea o spargere, iar poliţia, în loc să-i mulţumească şi să prindă hoţul, că tot avea imaginile cu el, i-a dat o amendă de 10.000 lei. Motivul este unul hilar: „favorizarea infractorul prin neefectuarea analizei de risc la securitate fizică“.

„În urmă cu două săptămâni am semnalat o spargere într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3, Bucureşti. Hoţul a intrat pe geam, la ora 4 am, lucru de care am putut să ne dăm seama datorită unor camere instalate în cabinet, camere instalate de o firmă specializată, cu care am încheiat un contract, contract predat Poliţiei, nu aşa. Am trimis imaginile Poliţiei, imagini clare cu chipul autorului, care după spusele lor mai spărsese câteva cabinete în aceeaşi seară şi aşteptam să ne sune cineva să ne spună că l -au găsit şi că, poate lucrul ăsta ni s-a datorat şi nouă, că de, l -am surprins în acţiune. Când colo, la o săptămână după, am primit un proces verbal, cu o amendă de 10.000 de lei, cum că am favorizat spargerea apartamentului prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizică”, a scris stomatologul pe pagina sa de Facebook.

Poliţistul de caz: „Nu vă convine, mergeţi în instanţă“

Iniţial, după ce au făcut cercetarea la locul spargerii şi au constatat că proprietarii apartamentului respectiv nu făcuseră analiza de risc la securitate fizică, aşa cum prevede legea, poliţiştii au încheiat un proces-verbal de constatare, prin care au stabilit un termen de graţie de 30 de zile pentru remedierea situaţiei. Numai că, după câteva zile, păgubiţii s-au trezit cu amenda de 10.000 de lei în plic, adusă de poştaş.

„Când au venit să constate spargerea, ne-au lăsat un proces-verbal, în care se menţiona că avem un termen de 30 de zile să rezolvăm această problemă. Dar după o săptămână, am primit amendă, fără să ne întrebe cineva dacă am făcut sau nu analiza de risc. Procesul-verbal de contravenţie l-am primit prin poştă“, a povestit, pentru „Adevărul“, Ruxandra Zogorean.

Femeia şi soţul său au încercat să afle ce s-a întâmplat şi au mers la poliţistul care se ocupă de caz, dar nu au găsit nicio înţelegere. Aşa că au contestat în instanţă sancţiunea, pentru că poliţiştii şi-au încălcat propriile dispoziţii.

„Soţul meu a fost la poliţie, ca să ceară explicaţii, dar nu a avut cu cine discuta. Poliţistul i-a spus că pe el nu-l interesează şi dacă nu ne convine, să facem contestaţie în instanţă. Am depus o acţiune la Judecătoria Sectorului 3“, a mai spus Ruxandra Zogorean.