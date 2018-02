UPDATE Raportul ministrului Justiţiei a fost publicat. Cum explică Ministerul blocarea site-ului mai bine de 20 de ore de la anunţul lui Tudorel Toader

UPDATE „Site-ul just.ro nu este găzduit pe infrastructura Serviciului de Telecomunicatii Speciale şi nu este administrat de către STS”, susţin reprezentanţii Serviciului ca răspuns la o solicitare „Adevărul”.

UPDATE Cel mai probabil site-ul Ministerului Justiţiei a fost ţinta unui atac informatic de tip DoS, a explicat pentru „Adevărul” directorul unei firme care se ocupă de securitatea cibernetică.

„Din punctul meu de vedere există trei variante, în prima variantă indisponibilitatea site-ului Ministerului Justitiei vine de la o eroare tehnică.

O altă variantă ar fi cea în care site-ul a fost oprit intenţionat, iar ultima dintre acestea, şi cea mai plauzibilă din punctul meu de vedere, este cea în care site-ul este ţinta unui atac informatic de tip DoS (Denial of Service) distribuit sau la nivel de aplicaţie, scenariu ce mi se pare mai favorabil având în vedere întreg contextul şi ora la care site-ul a devenit indisponibil”, a explicat expertul.

Reprezentanţii Consiliului au declarat vineri dimineaţa că după analiza documentului de la Tudorel Toader va fi stabilită data şedinţei Secţiei de procurori pentru emiterea avizului consultativ.

Este aproape exclus ca şedinţa să aibă loc luni, au mai spus reprezentanţii CSM. Secţia de procurori are la dispoziţie 30 de zile să dea un aviz, care este consultativ.

UPDATE Procurorul general al României, Augustin Lazăr. a anunţat, la insistenţele presei care i-a cerut o reacţie mai detaliată cu privire la anunţul lui Tudorel Toader, că urmează să prezinte un punct de vedere după publicarea şi analiza raportului ministrului Justiţiei.

UPDATE În această dimineaţă, ministrul Tudorel Toader a declarat că „a auzit" că este o problemă cu site-ul instituţiei pe care o conduce, aceasta urmând a fi remediată.

Am auzit că este o problemă cu site-ul. Am intrat şi eu dimineaţă şi am văzut că nu funcţionează. Am întâlnire cu conducerea institutului de la Siracusa, acum la 9.00. Verificăm şi remediem. Tot ce am vorbit aseară este absolut valabil, cred că am explicat pe larg. Mai departe urmează procedura, a declarat ministrul Justiţiei.