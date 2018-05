Sineşti - Jefuiţi la drumul mare. Anchetă internă la Poliţia Ialomiţa

Jefuit la drumul mare în România





Însă hoţii nu mai au nicio frică şi ies la atac ziua în amiaza mare, amintind de rakeţii anilor 90’. O dovedeşte păţania unui bărbat, care a fost la un pas să fie jefuit de mai mulţi indivizi în apropierea pădurii Sineşti. Mihai Răzvan Moraru se întorcea din minivacanţa de 1 Mai şi a oprit într-o parcare pentru a se dezmorţi. Numai că acolo pândeau mai mulţi tâlhari.





Bărbatul a simţit că ceva nu este în regulă şi a reuşit să demareze în trombă, deşi hoţii au apucat să-I înţepe o roată. A sunat la 112 şi a reuşit să ajungă până la o benzinărie din Voluntari, unde a fost găsit de poliţiştii care plecaseră în căutarea sa.





Ulterior, a relatat păţania pe Facebook, iar postarea a devenit virală.





„Cum poţi fi prăduit ca în vestul sălbatic, la final de vacanţă! Sineşti, E85, Bucureşti - Buzău. În această seară am oprit într-o parcare, pe drumul Buzău-Bucureşti, pentru o pauză de la condus. Am urcat în maşină când am văzut că cea din faţa mea, oprită şi ea în parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment ok, o bănuială mi-a zis să mă car. Fix în acel moment am văzut oameni ieşind din pădurea de pe marginea drumului, venind spre maşină în viteză. Eram deja înăuntru şi am văzut cum un tânăr era deja ghemuit în spatele maşinii. Am blocat uşile, am plecat în viteză şi am sunat la 112. Mi s-a făcut legătura la Politie, care mi-a spus că sigur am roata înţepată şi o maşina care sigur mă urmăreşte. Deci ştiau. În timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut în bord mesajul de pană pe spate, dreapta. Le-am dat datele maşinii şi locaţia şi mi-au spus că vin după mine“, a descris Mihai Răzvan Moraru momentele groaznice prin care a trecut.





Poliţiştii ştiau despre tâlhăriile din zonă, dar au spus că nu pot face nimic, pentru că sunt depăşiţi de situaţie.





„A apărut şi poliţia care mă căuta. Mi-au spus că am avut noroc, pentru că alţii, în zilele trecute, nu au fost la fel de norocoşi. Au fost bătuţi, jefuiţi. Băi, în ce ţara trăim? I-am întrebat pe poliţişti de ce nu se face ceva, dacă tot ştiu situaţia. Mi-au spus că patrulează pe zonă două maşini zi şi noapte, dar sunt depăşiţi. Sunt doar 40% din câţi ar trebui să fie. Şi de la centru nu se face nimic, chiar dacă se ştie situaţia. S-a cerut patrularea jandarmeriei, dar mah ăştia sunt mai ocupaţi cu paza lui Dragnea la DNA si nu pot participa“, a mai povestit victima pe Facebook.