Secrete de 4 miliarde dolari, pe mâna unui director cu interdicţie să citească documente clasificate

Ştefan Marincea, directorul Institutului Geologic al României (IGR), nu are permisiunea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru a-şi putea exercita funcţia de conducere a instituţiei care deţine informaţii considerate secrete de serviciile de securitate.

El susţine că va rămâne în funcţie până când i se va transmite explicit de ce nu are dreptul să aibă acces la documentele secrete din institut. Concret, Serviciul Român de Informaţii sau Serviciul de Informaţii Externe verifică dacă o persoană numită într-o funcţie publică poate avea acces la informaţiile secrete prin acest certificat ORNISS şi, potrivit legii, dacă era „găsit în regulă” Marincea ar fi trebuit să obţină certificatul cel târziu în luna martie. Iar, datele de la Institutul Geologic pot fi decisive în procesul despăgubirilor de 4,4 miliarde de dolari cerute statului român în cazul Roşia Montana.

Numirea

Pe 9 februarie, Ştefan Marincea era numit în funcţia de director general şi respectiv preşedinte al consiliului de administraţie al institului prin Ordinul ministrului Cercetării şi Inovării.

„În termen de 30 de zile de la data prezentului ordin, persoana nominalizată are obligaţia de a solicita avizul ORNISS. Nesolicitarea avizului, respectiv neobţinerea avizului, conduce la eliberarea din funcţie”, se precizează în documentul semnat de Şerban Constantin Valeca, fostul ministru al Cercetării, cel care l-a numit pe Marincea în funcţie. Acesta din urmă a fost înlocuit, în iulie, cu Lucian Puiu Georgescu, adjunctul său.

„Nu e vina mea“

Între timp, încă din luna martie, juristul institutului, Emanuel Barbaric, atrăgea atenţia că Marincea nu are certificat ORNISS. Mai mult, conform datelor obţinute de „Adevărul”, acesta nu a primit certificatul ORNISS nici în luna octombrie, la opt luni de la ordinul de numire în fruntea institutului. Ştefan Marincea spune că nu este responsabilitatea sa să fie avizat ORNISS. „Nu pot să vă spun dacă am acest certificat, este o informaţie confidenţială între mine şi instituţia care mă verifică. Ipotetic vorbind, vă precizez că şi dacă nu am primit certificatul, acest lucru nu este din vina mea. Eu am obligaţia doar să depun cererea”, a explicat Marincea. Acesta se foloseşte de faptul că în ordinul de numire nu se precizează clar că trebuie să fie avizat, ci doar să nu fie respins.





Inapt pentru informaţii secrete

Ştefan Marincea a mai fost schimbat o dată din fruntea IGR după ce i s-a retras certificatul ORNISS în anul 2013. Practic, pe 18 octombrie 2013, Mihnea Costoiu, ministrul Educaţiei şi Cercetării de la acel moment, l-a schimbat pe Marincea din cauza adresei „nr. S 9397/2013 emisă de ORNISS conform căreia Ştefan Marincea a primit aviz negativ privind accesul la informaţii clasificate”. Contactaţi, reprezentanţii Ministerului Cercetării au refuzat să ofere un punct de vedere asupra acestei situaţii de la IGR.