Sebastian Ghiţă, în direct la Antena 3 după dezvăluirile fostului procuror DNA Mihaiela Iorga: „Nici Ceauşescu nu făcea aşa ceva“

„Sunt lucruri pe care le-am spus public, nebănuind că o astfel de crimă, pentru că ce aţi prezentat este o crimă, nu am crezut că nişte criminali, nişte nemernici, Onea, Portocală, sunt nişte neoameni. Nu ştiam că şi Kovesi ştia, se bucura, aştepta cu nerăbdare”, a spus Sebastian Ghiţă, în direct prin telefon la Antena 3.

Mihaiela Iorga: Am fost ameninţată

Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminică seară, la Antena 3, că şefa DNA Laura Codruţa Kovesi a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind că acesta o va numi ministru al Justiţiei pe Dana Gîrbovan, şefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA.

„Trebuia desemnat premierul României şi era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu dosarul. Explicaţia a fost de genul că dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan (preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România -n.r.) va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a afirmat procurorul Mihaiela Iorga, precizând că nu va da nume pentru că nu vrea să se spună că a stricat o anchetă.

Iorga a relatat că i-a explicat şefei DNA că nu sunt suficiente probe la acel moment, iar continuarea cercetării ar fi implicat o cerere către Parlament.

Mihaela Ioga a relatat şi că a fost şi ţinta unor ameninţări venite din partea doamnei inspector Elena Rădescu, chiar în sediul Inspecţiei Judiciare. „Nu am nicio reţinere pentru că efectiv a fost şocant. Am fost audiată de dânsa. Nu a interesat-o ceea ce s-a întâmplat cu aceasta audiere. M-a întrebat de ce vreau dragoste cu forţa cu DNA. I-am explicat că solicitat ordinul de revocare pentru a mă apăra. Am primit mai multe ameninţări să nu mă lupt cu sistemul sau cu doamna procuror şef. A încercat să sugereze că doamna procuror şef e nevinovată în toate aceste evenimente, că altcineva dictează aceste acţiuni. Asta a lăsat de înţeles. E un război personal şi e vizibil. Din păcate, e motivul pentru care nu am vrut să vorbesc, dar am văzut că ea nu are nicio reţinere", a susţinut Mihaiela Iorga.

„A mai fost o chestiune cu doamna Rădescu. Mi-a spus să am grijă ce fac că am un copil de cresut. Chiar în biroul dânsei. Am perceput-o ca pe o aminţare directă. Nu am ripostat. Am vrut să-i spun că am doi copii, nu unul, şi că e dezinformată", a mai relatat Iorga.

Vlad Cosma, fost deputat PSD: 'Şeful DNA mi-a cerut să falsific documente' Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a dezvăluit cum procurorul DNA Ploieşti Onea i-ar fi cerut să modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior în dosarul lui Sebastian Ghiţă. "Aceste probe false au fost folosite cu rea credinţă pentru a induce în eroare judecătorii de la Tribunalul Prahova când a fost cerut mandat de arestare pentru Sebastian Ghiţă. „M-au pus să modific pozele care au venit în plic, să le fac din nou, fără dată. (...) Sunt la fel, numai că le-am scos data. Nicolas Anatolie...o să-i umplu 8-ul ăsta de aici. Şi să mai umplu aici, încă un 8 la Matei Maria.”, spunea, pe înregistrare, Vlad Cosma. Mă duc cu tabelele modificate înapoi la DNA, la Onea Lucian care se uită la ele şi îmi spune că e foarte mulţumit. Procurorul Negulescu m-a chemat să-mi spună ulterior că am reuşit să o salvez pe sora mea, dar să am grijă la ce spune procurorul Onea. Probele au fost folosite împotriva lui Sebastian Ghiţă. Aşa au reuşit să introducă în dosar nişte probe false, prin care au reuşit să aresteze un deputat şi sp compromită un premier şi familia sa. În acelaşi mod a fost fabricat şi dosarul în care mp judec la ÎCCJ, fiind adus un stick cu probe false. La acest moment, stickul a dispărut, iar martorul mincinos a recunoscut în faţa judecătorilor.", a declarat Vlad Cosma într-o înregistrare făcută publică la Antena 3

"Mă numesc Vlad Cosma şi am fost ales în 2012 deputat în Parlamentul României de către cetăţenii judeţului Prahova. Doresc să vă vorbesc de lucruri foarte grave. Multe persoane au prezentat în 2017 dovezi despre modalitatea abuzivă de lucru a procurorului Portocală. Au urmat dezvăluirile făcute de sora mea cu privire la obsesia sentimentală a lui Portocală faţă de ea. Eu am să prezint latura infracţională şi grupul infracţional din care face parte. Mai fac parte Onea Lucian, celebrul procuror Mircea Negulescu (Portocală),poliţiştii Mihai Iordache şi Florea Gabriela. Scopul era să inventeze dosare în baza unor probe fabricate a unor importanţi oameni politici şi de afaceri pentru a obţine notorietate, avansări în funcţii şi salarii mărite la sfârşit de an. În aceeaşi modalitate a fost promovat Mircea Negulescu de la Parchetul Curtţii de Apel Prahova la DNA Ploieşti şi Onea Lucian în cadrul Colegiului de Conducere al DNA Bucureşti", se arată în înregistrare. "Mi-a spus că are o hârtie cu scrisul lui Sebastian Ghiţă. După ce îmi arată hârtia îi spun că nu cunosc scrisul. Mi-a spus că dacă vreau ca pentru mine şi sora mea să se termine aceste probleme trebuie să îl ajut. Reia seria de aminiţări la adresa mea. Îmi solicită să inventez nişte tabele cu simpatizanţi PSD din Republica Moldova. Văzând că nu pot ieşi din această încurcătură, accept propunerea celor doi procurori. Îmi spun că dacă nu vreau să depun eu hârtia, trebuie să solicit o întâlnire şi să-l înregistrez".

Înregistrările au fost făcute de Vlad Cosma în tipul discuţiilor cu procurorii DNA Ploieşti, Mircea Negulescu şi Lucian Onea.