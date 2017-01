Sceleraţii care ar profita de legea graţierii. Ce infractori periculoşi ar putea fi eliberaţi

Tot cu doar câţiva ani de închisoare ar putea scăpa şi un bărbat care şi-a violat în mod repetat fetiţa de 11 ani.

În plus însă, potrivit Codului Penal, persoanele peste 60 de ani mai beneficiază de o reducere de pedeapsă, tot cu jumătate. În concluzie, un condamnat la 20 de ani, care are vârsta de peste de 60 de ani, va beneficia de două reduceri de pedeapsă. Prima dată de graţiere rămânând cu 10 ani de închisoare şi a doua, care mai reduce pedeapsa rămasă cu încă jumătate, dată de vârstă. Şi astfel, un infractor considerat periculos va ieşi din închisoare în maximum 5 ani.

Cât îl priveşte pe Vitalie Proca (foto jos), asasinul plătit care a împuşcat în plină stradă un tânăr nevinovat cu două pistoale mitralieră, şi acesta are toate şansele să părăsească închisoarea în doar câţiva ani pentru că are copii mai mici de 5 ani. Mai exact, deşi a fost condamnat la 21 de ani de închisoare , criminalul ar putea ieşi mult mai devreme pentru că are „în întreţinere minori sub 5 ani” .