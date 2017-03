Revolta unui consilier parlamentar PSD, nemulţumit că soţia deputatului îl punea să facă diverse servicii: „Mi s-a luat de ei, vorba ta, ca de …”

În acelaşi dosar a mai fost trimisă în judecată „şefa” sa Georgiana Drăghici, soţia deputatului PSD Mircea Drăghici, şefă a TSD Argeş şi fost consilier al europarlamentarului Daciana Sârbu. Georgiana Drăghici este acuzată de mai multe infracţiuni: mărturie mincinoasă, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la participaţie improprie la abuz în serviciu, instigare la mărturie mincinoasă şi instigare la favorizarea făptuitorului.

Petrecerea TSD Argeş, achitată din banii statului

Personajul principal al dosarului de corupţie este Cristian Meleşteu, fost şef de direcţie în Ministerul Tineretului şi Sportului şi fost consilier judeţean PSD Argeş. Acesta este acuzat că, în 2013, a plătit din banii ministerului tabăra politică de la munte a TSD Argeş. Acuzaţiile DNA: abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor, Cristian Meleşteu ar fi plătit cu banii Ministerului Tineretului şi Sportului tabăra de la Poiana Braşov a organizaţiei de tineret a PSD, dar pe lista de participare au fost trecuţi studenţi de la o facultate din Piteşti.

Paguba adusă MTS: 14.000 de lei, reprezentând suma achitată pentru cheltuielile de cazare şi masă ale participanţilor la tabăra politică. Meleşteu este finul deputatului PSD de Argeş, Mihai Drăghici. Toţi cei trei implicaţi în acet dosar au negat acuzaţiile procurrilor DNA şi au susţinut că sunt nevinovaţi. (Foto: TSD Piteşti/Facebook)

Rolul Georgianei Drăghici

Potrivit DNA, Georgiana Drăghici este cea care i-ar fi solicitat unui cadru unversitar datele unor studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Social Umane, specializarea Jurnalism, din Piteşti, care au fost trecuţi fictv ca participanţi la un proiect din banii MTS. Aceste date i-au fost transmise lui Doru Bălăşoiu, şi încă unei persoane, cu indicaţia de a-l „completa cu mai multe tipuri de scris”. Doru Bălăşoiu ar fi falsificat semnăturile unor studenţi ai facultăţii din Piteşti, care apar pe lista participanţilor fictivi la proiectul studenţesc Ed Eco Sport, pe diagrama de cazare şi pontajul de masă.

Potrivit martorilor din dosar, Doru Bălăşoiu a fost consilierul deputatului PSD, Mircea Drăghici. Atunci când a fost audiat la DNA el a spus că este angajat la PSD Bucureşti. Potrivit interceptărilor din dosar, Doru Bălăşoiu efectua în mod current sarcinile trasate de Georgiana Drăghici. De altfel, mai mulţi martori din dosar au declarat că Doru Bălăşoiu era omul de încredere al deputatului Mihai Drăghici, dar primea însărcinări şi de al soţia parlamentarului.

„Mă duc s-o iau pe balamuta aia de mă-sa”

Site-ul ştiripesurse.ro a publicat mai multe stenograme din acest dosar, în articolul „Nou dosar fierbinte al DNA la vârful PSD. Importanţi lideri social-democraţi implicaţi/ STENOGRAME”



De exemplu, într-o interceptare din 11 februarie 2016, Doru Bălăşoiu este apela de amica sa căruia îi spune că a urcat pe autostradă şi că merge să o ia „pe balamuta aia de mă-sa” de la Argeş, din conţinutul convorbirilor ulterioare, rezultând faptul că acesta se referă la mama Gergianei Drăghici.

Doru Bălăşoiu: Hai, mă, nu mă mai sunai?

Interlocutoare: Ce faci, mă?

Doru Bălăşoiu: Uite, mă pregătesc să urc pe autostradă.

Interlocutoare: Păi, un’ te duci?

Doru Bălăşoiu: Mă duc s-o iau pe balamuta aia de mă-sa.

Interlocutoare: De unde dracu’, de la Oarja?

Doru Bălăşoiu: De la Argeş, de la Argeş.

Interlocutoare: Şi unde-o duci?

Doru Bălăşoiu: Şi o duc la Oarja, unde dracu’?

Interlocutoare: A! Şi altceva?

Doru Bălăşoiu: Altceva nimic.

„Plăteşte decât cablu, pe şase luni”

Pe 12 februarie 2016, Georgiana Drăghici i-a cerut lui Doru Bălăşoiu să plătească o notificare şi abonamentul de cablu TV al bunicii de la Oarja şi totodată să o ia pe aceasta de la Bascov.



Doru Bălăşoiu: Alo!

Georgiana Drăghici: Doru, tu ai ăia pentru Cami, nu?

Doru Bălăşoiu: Da.

Georgiana Drăghici: Ia din ei şi du-te şi plăteşte notificarea, n-am putut s-o plătesc acum de la Curtea de Argeş, că n-am luat-o la mine, fir-ar să fie!

Doru Bălăşoiu: Că n-ai…?

Georgiana Drăghici: Că n-am luat-o la mine.

Doru Bălăşoiu: A, OK, hai că plătesc eu.

Georgiana Drăghici: Du-te şi plăteşte din ăia notificarea…

Doru Bălăşoiu: Da…

Georgiana Drăghici: Aşa, şi plăteşti şi la bunica la Oarja. Pe Popescu Florian ce e? Decât cablu, pe şase luni.

Doru Bălăşoiu: Am înţeles.

Georgiana Drăghici: Un milion două sute.

Doru Bălăşoiu: Am înţeles.

Georgiana Drăghici: Şi ţi-i dă… Fii atent: bunica o să o pun eu acum la maxi…

Doru Bălăşoiu: Da…

Georgiana Drăghici: Aşa, şi o aştepţi tu la Bascov.

Doru Bălăşoiu: Da.

Georgiana Drăghici: Da?

Doru Bălăşoiu: Sigur, da.

Georgiana Drăghici: Aşa, şi ţi-i dă ea acasă banii pentru ea.

Doru Bălăşoiu: Fără probleme.

Georgiana Drăghici: Iar ăia pentru tati ţi-i dau eu când ne vedem.

Doru Bălăşoiu: Am înţeles.

Georgiana Drăghici: Da, deci lu’ bunica îi plăteşti pe şase luni şi…

Doru Bălăşoiu: Am înţeles.

Georgiana Drăghici: …la tati notificarea. Da, bine, hai că vorbim, Doru. Mersi, pa!

Doru Bălăşoiu: Bine, pa-pa!

„Mi s-a luat de ei, vorba ta, ca de …”

Pe 12 februarie 2016, Doru Bălăşoiu discută cu prietena sa despre faptul că s-a săturat de serviciile pe care le face pentru Georgiana Drăghici.

Doru Bălăşoiu: Mi-a zis asta „Te aşteaptă numai cu supă de nu ştiu ce şi cu cartofi…”

Interlocutoare: Hai, lasă-mă!

Doru Bălăşoiu: Mda…

Interlocutoare: Da, mă, iub… mi s-a luat de ei, vorba ta, ca de …

Doru Bălăşoiu: Hm…

Interlocutoare: Da.

Doru Bălăşoiu: Mie-mi spui?

Interlocutoare: Mda… Da’ ştii ce nu înţeleg eu?

Doru Bălăşoiu: Îm?

Interlocutoare: De ce [limbaj licenţios-n.n.] dacă tot are chef să plece, nu se duc ei singuri? Chiar mă disperă cu faza asta.

Doru Bălăşoiu: Nu ştiu, iubire.

Interlocutoare: Se duc să facă pe şmecherii.

Doru Bălăşoiu: Îhâm…

Interlocutoare: Mda… cât sunt ei de…

„La trei să o iei pe bunica de la Piteşti”

Pe 15 februarie 2016, Georgiana Drăghici îi cere lui Doru Bălăşoiu Doru să îi ia bunica de la Piteşti şi să o ducă la Oarja.



Georgiana Drăghici: Alo! Doru?

Doru Bălăşoiu: Da.

Georgiana Drăghici: Te duci tu la trei să o iei pe bunica de la Piteşti, să o duci până la Oarja şi apoi să o aduci la tine?

Doru Bălăşoiu: Da.

Georgiana Drăghici: E la sorela la trei.

Doru Bălăşoiu: Da, fără pro…

Georgiana Drăghici: Ce faci, eşti…

Doru Bălăşoiu: Uite, eram la sediu, voiam să mă apuc să dau cu mătura pe aici.

„Aş vrea să facem un pic de ordine la sediu. Putem?”

Pe data de 9 februarie 2016, Georgiana Drăghici îi cere lui Doru Bălăşoiu să facă puţină curăţenie la sediu



Doru Bălăşoiu: Sărut-mâna!

Georgiana Drăghici: Bună, Doru! Ce faci?

Doru Bălăşoiu: Mă îndreptam spre casă.

Georgiana Drăghici: A, bravo! Ă… ştii ce voiam?

Doru Bălăşoiu: Spuneţi!

Georgiana Drăghici: Zilele următoare aş vrea să facem un pic de ordine la sediu.

Doru Bălăşoiu: Da.

Georgiana Drăghici: Să le mai punem un pic într-o…

Doru Bălăşoiu: Sigur!

Georgiana Drăghici: …într-o formă. Crezi că putem?

Doru Bălăşoiu: De ce să nu? Da, putem.

Georgiana Drăghici: Îhâm…

„Mda… iar o cretină, o idioată”

Pe 22 februarie 2016, Doru Bălăşoiu discută cu prietena sa despre faptul că a plecat din Bucureşti fără să o mai ia pe Georgiana Drăghici.

Interlocutoare: Da, iub!

Doru Bălăşoiu: Poţi să vorbeşti?

Interlocutoare: Da.

Doru Bălăşoiu: Vezi că acu’ plec din Bucureşti, vin direct acasă.

Interlocutoare: Bravo, iub! Ce mâncăm?

Doru Bălăşoiu: Nu ştiu, mie nu prea mi-e foame. Ce vrei tu.

Interlocutoare: Păi, nu ştiu.

Doru Bălăşoiu: Mda… [neinteligibil]… iar o cretină, o idioată. Da’… în fine.

Interlocutoare: Îm…

Doru Bălăşoiu: Vorbim acasă.

Interlocutoare: Îhâm… şi de ce nu te-ai mai dus?

Doru Bălăşoiu: Fiindcă am întrebat-o „Unde vin?” şi zice „Ai plecat? Nu mai…” zice „Nu mai veni.”

Interlocutoare: A!

Doru Bălăşoiu: Da’ nu i-am spus că am ajuns în Bucureşti.

Interlocutoare: Îhâm… foarte bine, că dup-aia tot te chema, îi venea ei vreo…

Doru Bălăşoiu: Da.