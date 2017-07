„Regele pirandelor“ a reînviat escrocheriile de altădată: „Şmenul“ de 100.000 de euro şi „Maradona“

„Maradona” şi „şmenul“ două dintre cele mai populare escrocherii din anii ’90 au fost folosite de Paul Iova, alias Ion Petrişor, atunci când îi jefuia pe contrabandiştii de ţigări. Devenit celebru pentru organizarea concursului „Miss Piranda”, dar şi ca impresar al unor manelişti cunoscuţi, Iova nu s-ar fi limitat doar la afaceri legale. Atras, mai întâi, de contrabanda cu ţigări, care aducea profituri uriaşe, Ion Petrişor s-a gândit că ar fi mult mai simplu dacă i-ar jefui pe contrabandiştii mai mici, mizând pe faptul că aceştia nu-l vor reclama la Poliţie, nefiindu-le furate bunuri deţinute legal. Petrişor şi tovarăşii lui sunt cercetaţi acum de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Acuzaţiile: grup infracţional organizat, înşelăciune, tâlhărie, furt şi şantaj.

Denumită „Maradona” de la numele celebrului fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, metoda consta în acostarea victimei de către escroci care se legitimează ca politişti sau comisari ai Gărzii Financiare. Ei fură o parte din bani sau alte bunuri, în timp ce complicii regizează o diversiune. Atunci când victima realizează ce s-a întâmplat, infractorii sunt deja departe.

Montau GPS pe maşinile-ţintă

„Băi, sună-i pe ăia să nu oprească direct lângă dubă! Auzi?! Ia treci puţin pe jos! Ia vezi, doarme în continuare fraierul!”erau ordinele pe care Aurel Iova, zis „Ghiniţă”, unul dintre membrii grupării, i le dădea unui tovarăş mai tânăr. Ţinta era un şofer care conducea o dubă plină cu ţigări de contrabandă în zona comunei Chiajna (Ilfov). Totul se întâmpla pe 5 decembrie 2016, în jurul orei 6.00 dimineaţa. Pentru a fi siguri că nu le scapă prada, interlopii puneau pe maşinile-ţintă un GPS, potrivit interceptărilor DIICOT. „Poate Liţă să-i pună GPS!”, explica „Ghiniţă” că sunt la curent cu ultimele tehnologii, într-o altă interceptare telefonică.

Două maşini în care se aflau interlopii lui Petrişor îl urmăreau discret pe contrabandist. În momentul în care şoferul maşinii a oprit să se odihnească, au acţionat. „Hai, coboară şi treci pe jos şi vezi dacă doarme!”, a fost ordinul lui „Ghiniţă”. „Da, patron!... Hai că cobor!”, a venit prompt răspunsul. Două maşini au blocat duba, iar din ele au coborât şase bărbaţi. Unul dintre ei a scos o legitimaţie şi o insignă de poliţist şi l-a poftit pe şofer să coboare şi să-l însoţească „la secţie”. În momentul în care bărbatul s-a împotrivit, interlopii au sărit pe el şi l-au lovit. Unul dintre ei s-a urcat la volanul dubei şi a demarat în trombă. Totul a durat mai puţin de 10 minute.

Interlopii erau monitorizaţi, şi au fost interceptaţi când îşi împărţeau sarcinile şi se lăudau cu lovitura. „E-n spatele nostru, sună pe Gigi, pe tata, pe cineva ca să se ducă duba cu ei!”, „Ce ţipa fraierul, băi! Băi, să nu mai ieşim pe la Puiu!”, „Hai, dă-i repede să ajungem la Bodi la curte… şi după, s-o aducem repede înapoi, şefule!”, sunt o parte din discuţiile care i-au incriminat pe membrii grupării. Autoturismul a fost abandonat în cursul aceleiaşi zile pe Calea Giuleşti, din sectorul 6, după ce membrii grupării au luat cele 50 de baxuri de ţigări din el. Şoferul bătut a avut nevoie de circa 14 zile de îngrijiri medicale. El i-a recunoscut la secţie pe agresorii săi, din planşe fotografice. Printre aceştia era şi Ion Petrişor.

Au găsit recuzita de „căpitan“

Atunci când procurorii DIICOT au percheziţionat locuinţa fiului lui Ion Petrişor, Iova Fănel, zis „Gigi”, au găsit un întreg arsenal folosit la astfel de lovituri: cagule, haine care imită îmbrăcămintea utilizată de forţele speciale de intervenţie, cătuşe, replici ale unor arme reale, portofel, insignă inscripţionată „Poliţia Antidrog” şi o legitimaţie pe care era înscris gradul de „căpitan”.

Potrivit interceptărilor şi filajelor DIICOT, gruparea folosea bani falşi pentru a cumpăra diverse bunuri din târgul de la Bragadiru (Ilfov) sau pentru a achiziţiona valută de la diverşi străini. „Cineva a spus c-a fost cu maşina mea, cu un Logan albastru, stil dubiţă! Da! Şi a cumpărat porci de treizeci de milioane şi banii erau falşi!”, descria succint una dintre fapte, o apropiată a clanului. „Ne caută garda pentru bani falşi! Şi pentru porci!”, era disperată femeia. Asta pentru că pe 11 decembrie 2016, doi dintre membrii grupării au cumpărat trei porci cu bancnote false de 100 de lei. „Şmenul” a fost că vânzătorului i s-au dat iniţial bani reali, dar cumpărătorii i-au cerut înapoi, să-i mai numere o dată, să fie siguri că sunt toţi. Atunci banii adevăraţi au fost schimbaţi cu hârtii care imitau bancnota de 100 de lei.

Lovitura de 100.000 de euro

Însuşi Petrişor este acuzat că a dat o lovitură de proporţii prin metoda „şmenul” . Profitul net: 100.000 de euro. Ion Petrişor „a picat” în plasa procurorilor pe interceptări atunci cand stabilea un plan demn de un scenariu de film. Potrivit DIICOT, acesta le-a propus unor cetăţeni bulgari să-i „spele” 120.000 de euro. El ar fi pretins că banii aparţin unei femei de origine greacă, foarte bogată, care doreşte să schimbe bancnotele pe care le deţine, posibil provenite din activităţi ilicite, cu alte bancnote „curate”, fiind dispusă să plătească un comision de 20% pentru acest schimb. Femeia ar fi vrut în schimb 100.000 de euro, iar comisionul de 20.000 de euro urma să fie împărţit egal între bulgari şi români.

Petrişor s-a dovedit un as în amăgirea bulgarului cu această afacere. „Eu am vorbit cu femeia, i-am zis că oamenii vor să facă, ne dă un comision de 30, dar nu acceptă cu 50. A zis că 50.000 ea nu se duce de la Italia de la Vatican să vină tocmai la Budapesta, să meargă la bancă, să scoată de la... că ea are la cutia de valori. La cutie secretă”, a dat Ion Petrişor un aer de credibilitate întregii afaceri. În plus, el ar fi dat de înţeles că astfel de schimburi pot avea loc des, bani curaţi să se găsească: „Poaaaoleu! Non-stop, cât! Până iese femeia la pensie. Până, până n-o să mai muncească”. „El m-a întrebat atuncea cât timp are să facă asta. Mă, zic: cred că dacă regularul de vreo 200.000 ori 6, 7 luni”, era bucuros bulgarul.

„Au ieşit cu banii mei?“

Tranzacţia a avut loc simultan la Bucureşti şi Sofia, pe 12 decembrie 2016. La un hotel de 5 stele din Bucureşti, într-o cameră de conferinţe, Ion Petrişor i-a dat cetăţeanului bulgar suma de 120.000 de euro, 12 pachete de 1.0o0 de euro. Bancnotele au fost verificate cu atenţie şi numărate cu o maşină de numărat bani şi băgate într-o borsetă. Într-un moment de neatenţie, Ion Petrişor i-ar fi distras atenţia bulgarului şi a schimbat borseta cu una identică. Şi în aceasta erau 12 pachete cu hărtii ce imitau bancnotele de 100 de euro, care aveau în faţă şi la final bancnote reale. Simultan, la Sofia, trimişii lui Petrişor primeau de la bulgari suma de 100.000 de euro. „Au ieşit cu banii mei? Ai mei au ieşit cu banii?”, era nerăbdător Ion Petrişor să afle dacă i-a ieşit înşelăciunea. Şi cetăţenul bulgar care era la Bucureşti a sunat la tovarăşii săi de la Sofia să vadă dacă este totul în regulă: „Dă-i drumul să iasă. A venit ăla care să-l ia cu maşina, Marian se numeşte, Grungă, care-i colonelul meu, care e văru!”.

Întreaga tranzacţie a fost monitorizată de DIICOT. Bulgarul a fost oprit la Vama Giurgiu, iar sub bancheta din spate a autoturismului, într-o geantă de culoare neagră, au fost identificate 12 pachete a câte 1.000 de euro, constatându-se că doar prima şi ultima bancnotă din fiecare erau reale. În acelaşi timp, oamenii lui Ion Petrişor au fost opriţi în trafic de echipaje ale poliţiei rutiere, când se întorceau din Bulgaria în România, iar asupra lor s-au găsit 100.000 de euro.