Soţia şoferului drogat, despre motivul care a stârnit furia bărbatului: A văzut un ruj şi a zis că i-am pus filaj

Femeia a declarat că Dragoş Bîrligea s-ar fi panicat atunci când a observat rujul.

„A zis că i-am pus filaj, te omor!”, a povestit Georgiana Carmen Bârligea, după ce a fost externată de la Spitalul Floreasca.

„Era o chestie între noi, de ceva timp, cu omorul. Nu l-am luat în serios, este bărbatul meu, îl iubesc, l-am iubit, nu mă aşteptam la aşa ceva, dar atunci, în ziua aceea, nu ştiu, lucrurile au luat-o razna”, a povestit Georgiana Carmen Bârligea, potrivit Digi24.ro

Femeia a adăugat că nu poate spune ce cantitate de cocaină a prizat soţul său. „Am consumat şi eu, da”, a mai spus ea.

„Nu s-a întâmplat practic nimic. Am plecat într-un calm, inexplicabil calm. Să ieşim la aer, să luăm o gură de aer, era soare, frumos. Am zis OK, eu calmă de fire, ca să nu-l zgândăr. Am ieşit din casă, toate bune şi frumoase, în momentul în care a pornit maşina mi-a văzut deasupra în geantă un ruj şi s-a panicat, a zis că i-am pus filaj... te omor! Atunci a început episodul”, a mai spus ea.

Georgiana Carmen Bârligea a mai spus că „devenise obişnuinţă” pentru soţul său să consume cocaină, dar că nu poate şti de unde a cumpărat drogul.

Georgiana Carmen Bârligea a mai spus că a cerut ordin de protecţie faţă de soţul său în seara de sâmbătă, că deocamdată nu poate să spună dacă îl va ierta şi că „în momentul de faţă” îi este frică de soţul ei şi de repercusiuni.