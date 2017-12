Reacţia poliţiştilor faţă de videoclipul distribuit de PSD în care oamenii legii sunt făcuţi „incompetenţi“: „O manipulare jenantă. Ne este ruşine“

Într-un mesaj postat de comunitatea Poliţiştii 2.0, oamenii legii s-au arătat jigniţi faţă de clipul distribuit de PSD Craiova şi de ministerul Muncii, spunând că „au fost împroşcaţi cu noroi direct de Ministrul Muncii“ prin faptul că videoclipul sugerează că „poliţia ar fi incompetentă de la sine, ca şi când ar fi ceva general demonstrat“.

„Noi, ca poliţişti, prin statut, nu avem voie să exprimăm public opinii politice. Nu am făcut-o până acum, nu o vom face nici de-acum, dar astăzi, poliţiştii din ţara asta, toţi, au fost împroşcaţi cu noroi, direct de Ministrul Muncii, doamna Lia Olguţa Vasilescu.

Videoclipul pe care doamna ministru l-a distribuit sugerează că poliţia ar fi incompetentă de la sine, ca şi când ar fi ceva general demonstrat şi acceptat, deci indubitabil. În realitate, este doar o lozincă, pentru că oamenii nu sunt aşa cum este sistemul, iar asta este garantat de fapte, nu de vorbe şi nici de videoclipuri de propagandă.

După creierul celui care l-a realizat, există un risc iminent continuu ca oricare dintre dumneavoastră, domnilor cetăţeni, să poată deveni subit infractor fără vină. Iar asta reprezintă un argument pentru care ar trebui să facem cu toţii pe lingăii în perioada următoare.

Doamnă ministru, de 6 ani nu există omor cu autor necunoscut în capitala României, a noastră Românie, aşa bună, rea, cum e acum. Aţi auzit de prestigiul Serviciului Omoruri din cadrul DGPMB? Sunt oameni care MUNCESC şi sunt împroşcaţi cu mizerii în mod vădit ostentativ.

Nouă, unor poliţişti, ne este ruşine, pentru că noi ne străduim să nu mai fim ceea ce vor ei să fim“, scrie în mesajul postat pe Facebook de „Poliştiştii 2.0“.

„Nu poliţiştii sunt incompetenţi, dvs. sunteţi!“

Videoclipul a fost criticat şi pe pagina „Poliştişii au umor“, care cred că este încă o manipulare „jenantă“ din partea celor care „vor să pună pumnul în gura justiţiei“.

„Încă o manipulare ieftină şi JENANTĂ a celor care vor să pună pumnul în gura justiţiei şi a poliţiştilor. În acest fel de tot râsul se încearcă discreditarea celor care aplică legea. Nu, domnilor! Nu poliţiştii sunt incompetenţi, dvs. sunteţi! Cei care legiferaţi infracţionalitatea, nu noi. Îmi este pur şi simplu jenă de lipsa de reacţie a oficialilor la această mizerie propagată în mediul virtual. Identificarea autorilor în cazurile de omor este în procent de peste 90%!! Inutilitatea folosirii imaginilor video legiferează doar creşterea infracţionalităţii, nu denotă incompetenţa noastră“, se arată în mesajul care însoţeşte videoclipul controversat.

Într-un alt mesaj, poliţiştii cu umor i-au oferit şi o lecţie de gramatică viceprimarului Craiovei Adrian Cosman, care, în postarea sa, a făcut erori gramaticale.

Lecţia de gramatică de la poliţişti pentru mesajul viceprimarului Craiovei, „Tu ai fi de acord să fi de acord?“

„Domnul Adi Cosman este viceprimarul municipiului Craiova (foto dreapta- pagina personală de facebook). Domnia sa este cel care a postat videoclipul în care poliţiştii au fost făcuţi ”incompetenţi”. Este chiar comic cum domnia sa postează aşa ceva despre poliţişti, în condiţiile în care nu cunoaşte elemente de bază ale gramaticii limbii române, postând că, citez: ”tu ai fi de acord să fi de acord”? Să îi aducem aminte domnului viceprimar al Craiovei că ”să fii” se scrie cu doi de ”i” la forma conjunctivul prezent (adică ăla care începe cu „să…”). Se formează de la ”FI”-, ăla cu un singur ”i”, numai că acum e variabil, pentru că i se adaugă diverse terminaţii. Iar la persoana a II-a devine să ”FII”, cu doi de ”i”.

Ex.

eu să FIU (FI+U) poliţist, nu am cum să fiu incompetent

tu să FII (FI+I) politican, te poţi face de râs când postezi agramat

el/ea să FIE (FI+E) poliţistă, nu are cum să fie incompetentă

noi să FIM (FI+M) politicieni, ne-am putea face de râs....

voi să FIŢI (FI+ŢI) poliţişti, nu aveţi cum să fiţi incompetenţi

ei/ele să FIE (FI+E) politicieni, se fac de râs când postează agramat“, este lecţia poliţiştilor pentru viceprimarul Craiovei.

Clipul distribuit marţi pe Facebook de mai mulţi PSD-işti, printre care şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, se arată că, prin folosirea imaginilor captate de camerele de filmat, „poliţia incompetentă“ vrea doar să caute ţapi ispăşitori şi nu adevăraţii făptuitori.

„La metrou are loc o crimă. Se poate întâmpla să fii şi tu prin preajmă. Şi se poate întâmpla ca poliţia incompetentă să nu-l identifice pe ucigaş şi să caute un ţap ispăşitor. Iar tu ai putea fi acel ţap ispăşitor. Poliţia ar spune că tu eşti înregistrat pe camerele de luat vederi deşi nu se vede foarte clar. Asta ţi poate întâmpla acum, chiar ţie! Dar dacă se modifică legea, iar Directiva Europeană intră în vigoare, atunci tu vei avea dreptul să ceri expertizarea probei video. Legea poate fi de partea ta! Nu de partea poliţiei sau a procurorilor incompetenţi. Parlamentul trebuie să modifice legile justiţiei în folosul oamenilor. Gata cu ţapii ispăşitori“, se spune în textul prin care PSD susţine modificările la Codul Penal.

Dupa valul de critici care a urmat, clipul, care încerca sa susţină modificarile din Parlament pe care majoritatea PSD-ALDE încearca să le aducă la legile justiţiei, a fost şters de cei doi.