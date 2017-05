Protest al angajaţilor din administraţie în Bucureşti şi în ţară, nemulţumiţi de legea salarizării

De asemenea, săptămâna viitoare, când proiectul Legii salarizării va fi dezbătut în plenul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, ce are vot final, sindicatele din administraţie anunţă miting în faţa Palatului Parlamentului.

"Actuala forţă politică sfidează Constituţia României, exclude din Legea salarizării o categorie foarte importantă, angajaţii adminsitraţiei publice locale. Fără proteste nu se va putea corecta această lege a salarizării. Începând de miercuri, colegii din administraţia publică locală vor protesta, vor opri lucrul. Pe lângă aceste proteste, în ziua în care este proiectată legea în comisia de muncă a Camerei Deputaţilor, atunci sindicatele vor organiza un miting care va însuma peste 10.000 de oameni la nivel de Bucureşti”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Sebastian Oprescu, preşedintele Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici.

Silvia Moldovan, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Pro Administraţie din România, a declarat pentru News.ro, că sindicatele din ţară membre FSPAR vor intra de miercuri până vineri în grevă japoneză, urmând ca în acest timp să oprească spontan lucrul sau să picheteze în faţa instituţiilor, în funcţie de opţiunea şi de posibilităţile de organizare ale fiecărui sindicat.

De asemenea, Valer Suciu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie, a precizat pentru News.ro că sindicatele afiliate federaţiei vor participa joi la greva japoneză pe durata întregii zile, însă nu exclude nici posibilitatea unei alte forme de protest al salariaţilor, precum greva spontană.

În ţară, vor avea loc proteste, în principal, în cursul zilei de joi, când sunt programate greve japoneze, însă în unele cazuri angajaţii din administraţie nu participă nici la acestea, deşi sindicaliştii susţin că nemulţumirile funcţionarilor publici sunt îndreptăţite şi se declară solidari cu aceştia.

CONSTANŢA

Liderul Cartel Alfa Constanţa, Ion Caraignat, a declarat corespondentului News.ro, că sindicatele din administraţia locală se vor afla joi, 25 mai, în grevă japoneză, această formă de protest urmând să fie adoptată în toate primăriile din judeţ şi la Consiliul Judeţean Constanţa.

El a precizat că pentru data de 24 mai nu ştie dacă va avea loc vreo manifestare, sindicaliştii urmând să decidă dacă vor iniţia sau nu proteste spontane.

TIMIŞOARA

Sindicatul Primăriei Timişoara, afiliat FNSA, a anunţat că va participa, joi, la greva japoneză pe durata întregii zile de lucru. Astfel, angajatii acestei primării, membri de sindicat, dar şi ai primăriilor din judeţ, afiliate la acest sindicat vor purta banderole albe.

Liderii de sindicat au făcut apel la angajaţii care fac parte din sindicat să anunţe până miercuri, ora 12.00, dacă vor participa la greva japoneză pentru a se putea face o centralizare a participanţilor.

”Sindicatul PMT afiliat la FNSA vă propune ca joi, 25.05.2017 să participăm cu toţii la greva japoneză, pe durata întregii zile. (...) După cum se cunoaşte, administraţia publică locală este singura familie ocupaţională care nu are grilă de salarizare în proiectul legii salarizării, stabilirea salariilor fiind dată în competenţa consiliilor locale sau judeţene”, se arată într-un comunicat de marţi al Sindicatului Primăriei Timişoara..

SIBIU

Sindicaliştii din administraţia publică locală din Sibiu nu vor protesta miercuri, urmând să decidă dacă se raliază protestului pentru ziua de joi.

Liderul de sindicat al angajaţilor din Primăria Sibiu, Doru Hanciu, a declarat că miercuri cei peste două sute de sindicalişti pe care-i reprezentă nu vor protesta. "Miercuri, avem o nouă şedinţă pentru a decide ce vom face în cursul zilei de joi. Este posibil să facem o grevă de avertisment, cu banderolă, pentru două, maximum trei ore”, a declarat Doru Hanciu.

Potrivit acestuia, sindicaliştii din Primăria Sibiu sunt afiliaţi la FNSA, federaţie care are programată pentru joi acţiunea de protest.

Tot din FNSA fac parte şi sindicaliştii din Primăria Mediaş, cel de-al doilea municipiu al judeţului Sibiu. "Am avut o şedinţă cu colegii în cursul zilei de marţi, am consultat şi o parte dintre colegi şi nu vom protesta miercuri. În mod normal, considerăm că nu există timp suficient de pregătire nici până joi, având în vedere că suntem funcţionari publici şi trebuie să respectăm prevederile legale referitoare la acţiunile de protest: trebuie să-mi informez ordonatorul, trebuie să am consimţământul a jumătate plus unul dintre colegi, iar aceste lucruri durează”, a declarat Sofica Dragoş, liderul de sindicat al angajaţilor din Primăria Mediaş.

Potrivit acesteia, în Primăria Mediaş sunt aproximativ trei sute de sindicalişti.

La rândul lor, sindicaliştii din Consiliul Judeţean Sibiu transmit că sunt de acord cu colegii lor din ţară, că îi susţin, dar că nu vor protesta nici miercuri, nici joi.

"Suntem alături de colegii noştri care fac grevă şi îi susţinem pentru că suntem îndreptăţiţi”, a declarat Dan Frăţilă, liderul de sindicat al angajaţilor din CJ Sibiu.

În această instituţie sunt 93 de sindicalişti care sunt afiliaţi la SedLex

GALAŢI

Angajaţii Consiliului Judeţului Galaţi şi membrii Sindicatului Funcţionarilor Publici din Primăria Galaţi îşi vor desfăşura miercuri programul obişnuit de lucru, fără să ia parte la acţiunea de protest iniţiată la nivel naţional de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

Reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi au afirmat, marţi seară, că la nivelul insituţiei nu este programată pentru miercuri nicio acţiune de protest.

Nici membrii Sindicatului Funcţionarilor Publici din Primăria Galaţi nu vor fi miercuri în grevă. "Nu avem nicio acţiune de protest deocamdată. Până nu avem o lege lămuritoare a salarizării nu ne putem pronunţa; deocamdată este foarte vagă. Mai întâi, să vedem ce spune clar pentru că acum este o nebuloasă; spre exemplu se spune că un consilier superior va avea pânâ în 2020 un salariu de 4.900 de lei plus vechime, dar nu ştim cum se va proceda şi nu ştim cum să interpretăm. Noi suntem afiliaţi oricum la SED Lex, avem circa 130 de membri, dar nu avem programată grevă pentru mâine", a declarat preşedintele Sindicatului Funcţionarilor Publici din Primăria Galaţi, Marcel Gurzu.

Pe de altă parte, preşedintele Sindicatului Independent din Primăria Galaţi, Adriana Enache, nu a putut fi contactată telefonic până la ora actuală pentru a spune dacă membrii sindicatului pe care îl conduce vor fi sau nu miercuri în grevă. Totuşi, în trecut, membrii Sindicatului Independent din Primăria Galaţi, afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie, nu au făcut grevă de fiecare dată atunci când la nivel naţional s-au mai derulat astfel de acţiuni.

IAŞI

Angajaţii din Primăria Iaşi vor stabili miercuri dimineaţă ce forme de protest vor adopta.

"Ne vom reuni de dimineaţă (n.r. - miercuri) şi vom stabili. Liderul de sindicat este plecat din localitate, dar miercuri, la prima oră va fi în primărie, când vom lua o decizie de comun acord”, afirmă reprezentanţii sindicatului din Primăria Iaşi.

La Consiliul Judeţean Iaşi, liderul de sindicat Georgiana Niculescu nu a putut fi contactat, însă funcţionari ai instituţiei spun că este posibil să fie organizat un protest în cursul zilei de miercuri.

CRAIOVA

Reprezentanţii Sindicatului Administraţiei Locale "Forţa Legii" susţin că nu s-a luat o decizie cu privire la protestele faţă de proiectul Legii salarizării unitare.

"Am lăsat la alegerea membrilor de sindicat dacă vor protesta. La noi este democraţie, fiecare face ce vrea", a declarat Ringo Dămureanu, preşedintele Sindicatului Administraţiei "Forţa Legii".

Cu toate acestea, pe site-ul sindicatului, membrii sunt informaţi cu privire la faptul că miercuri sunt anunţate proteste în toate primăriile şi consiliile judeţene din ţară. De asemenea, este anunţat pentru săptămâna viitoare un protest în faţa Parlamentului României.

"Miercuri, încep protestele, pe durată nedeterminată. Nu mai putem opri oamenii, aflaţi în pragul disperării, al profundei dezamăgiri şi al protestelor spontane. Greva japoneză va începe miercuri dimineaţă, pe durată nedeterminată. Luni sau marţi, săptămâna viitoare, vom organiza un mare miting de protest la porţile Parlamentului, în funcţie de ziua în care se va dezbate în Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor acest proiect de lege, aprobat azi (n. r. - marţi) de către Senat", se arată în apelul către membrii sindicatului.

PLOIEŞTI

La Ploieşti, angajaţii din administraţia publică locală nu intră în grevă. Liderul sindicatului din Primăria Ploieşti, Laura Stanciu, a declarat pentru News.ro că funcţionarii din această instituţie şi vor desfăşura activitatea normal.

Totodată, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova au afirmat că nici la nivelul acestei instituţii nu a fost anunţată vreo formă de protest.

Proiectul legii salarizării a ajuns la Camera Deputaţilor, care este for decizional în această speţă, termenul limită pentru depunerea amendamentelor fiind 29 mai, a anunţat, marţi, la finalul şedinţei Biroului Permanent, secretarul Camerei Ioana Bran (PSD).

Comisia pentru muncă urmează să dea raportul, în timp ce Comisia pentru buget şi cea juridică vor fi sesizate pentru avizare.

Termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 mai, depunerea raportului urmând a avea loc până în 6 iunie.

Plenul Senatului a aprobat, marţi, Legea salarizării, cu 85 de voturi ”pentru”, 10 voturi ”împotrivă” şi 12 abţineri. Plenul Senatului a aprobat legea salarizării fără a admite niciunul dintre amendamentele respinse de Comisia de muncă săptămâna trecută.