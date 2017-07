Procurorii DNA au anunţat că s-au sesizat din oficiu şi cu alte aspecte din articolul Rise Project privind raportul DIPI despre Liviu Dragnea şi firma Tel Drum

„La data de 10 iulie 2017, procurorii anticorupţie s-au sesizat din oficiu în legătură cu alte aspecte conţinute în investigaţia jurnalistică, publicată la data de 6 iulie 2017 (altele decât cele precizate în comunicatul nr. 690/VIII/3/7 iulie 2017), existând indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni asimilate corupţiei.În acest moment este începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (“in rem”)”, arată DNA într-un răspuns la soicitarea „Adevărul”.



Potrivit procuorilor, această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumită faptă.

Ancheta DNA şi nota DIPI

Procurorii DNA au deschis din februarie 2016 o anchetă în care investighează „în rem” fapte de corupţie şi asimilate corupţiei privind modul în care s-ar fi scurs bani negri din România către Brazilia. „După începerea urmăririi penale in rem au fost administrate mijloace de probă constând în audieri de martori, ridicări de documente, solicitări de relaţii de la autorităţile naţionale şi de la autorităţile din Brazilia”, a explicat DNA ce a făcut în acest caz.

Anunţul a fost făcut vineri seara, după ce Rise Project a publicat joi un raport atribuit Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI), serviciu secret al Ministerului de Interne, intitulat „Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al judeţului Teleorman”. Acesta descrie o „reţea infracţională compusă din persoane cu putere de decizie în judeţ”, prin care liderul PSD, Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene şi guvernamentale. În acest document, politicianul este prezentat drept „deţinătorul majoritar al acţiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”. Din 2004, Tel Drum nu are acţiuni nominative, nu are acţionari persoane fizice, juridice sau tip listă şi toate cele aproape un milion de acţiuni sunt „la purtător”. Neavând un titular, pachetul de acţiuni poate fi asumat, la nevoie, de oricine îl are asupra sa.

„O parte dintre aspectele conţinute în investigaţia jurnalistică publicată la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA”, a fost anunţul DNA. Imediat după publicarea raportului, DGPI a susţinut că „presupusul document secret” nu îi aparţine şi „respinge categoric orice încercare de a implica unitatea în dispute de natură politică”.

Anchetă şi în Brazilia

Rise Project a mai publicat săptămâna trecută un articol în care arăta că procurorii brazilieni ar fi deschis o anchetă privind posibile infracţiuni de spălare de bani, dar şi alte infracţiuni în cazul investiţiilor din Brazilia făcute de doi prieteni ai lui Liviu Dragnea, fostul său coleg de facultate, Mugurel Gheorghiaş şi milionarul Costel Comana. Era vorba de afaceri demarate în oraşul Fortaleza, în domeniul feroviar, investiţii imobiliare şi hoteliere. În plus, publicaţia a dezvăluit că Dragnea s-a dus de 16 ori în Brazilia, însoţit de secretar sa, Irina Tănase, Gheorghiaş şi de Comana.

Comana, unul dintre patronii Regiotrans, s-a sinucis, pe 26 februarie 2015, în toaleta avionului care circula pe ruta Bogota (Columbia) - San Jose (Costa Rica). Acesta era cercetat în România în dosarul în care partenerul său de afaceri, Iorgu Ganea, a fost arestat, pe 19 februarie 2015, pentru mituirea unor oficiali din Ministerul Transporturilor şi CFR. Atunci când procurorii DNA au monitorizat cazul, ei au observat că milionarul Comana plănuia să-şi mute afacerile în Brazilia şi să plece definitiv din România.

Politicianul neagă totul

Liviu Dragnea a negat orice legătură cu afacerile din Brazilia şi spune că nu ar exista o astfel de anchetă peste Ocean. „Am notificat autorităţile federale din Brazilia, prin Ambasada Braziliei de aici, pentru ceea ce a apărut pe un anumit site, pentru că nu am reacţionat până acum, ultimele luni de zile, dar deja sunt foarte multe legi încălcate şi faptul că unui turist român, eu nu am virat bani în Brazilia, nu am afaceri în Brazilia, nu am spălat bani în Brazilia sau în altă ţară sau în România, şi faptul că nişte date strict personale au fost puse la dispoziţia unor aşa zişi jurnalişti sau anchetatori civili, încălcându-se nişte legi, cred că ar trebui să primesc nişte explicaţii”, a spus liderul PSD.