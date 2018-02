Viorica Dăncilă n-a scos o vorbă despre revocarea şefei DNA la începutul şedinţei de Guvern. Tudorel Toader, prezent la Palatul Victoria

UPDATE Ora 12.15. A început şedinţa de Guvern. Premierul Viorica Dăncilă n-a vorbit despre scandalul PSD-DNA. La şedinţa de Guvern este prezent şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

UPDATE Ora 11.36. Premierul Viorica Dăncilă a ajuns la Palatul Victoria. Urmează să discute cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, despre revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Şedinţa de Guvern începe la ora 12.00.

***

„Am vorbit imediat ce a apărut în spaţiul public informaţia. I-am spus domnului ministru să vină în ţară, mâine va fi în ţară. Vom avea o discuţie referitor la ceea ce apărut în spaţiul public", a anunţat ieri premierul. Dăncilă a mai spus că este îngrijorată atunci când vede că „pot fi fabricate probe împotriva unui prim-ministru". „Trebuie să le redăm cetăţenilor încrederea în justiţie", a afirmat premierul.

La rândul ei, ministrul de Interne Carmen Dan a anunţat că a solicitat DNA revocarea detaşării din funcţie a celor doi poliţişti al căror nume ar apărea în înregistrările făcute publice la Antena 3 de fostul deputat Vlad Cosma, comisarul şef de poliţie Mihai Iordache şi comisarul şef de poliţie Gabriela Florea.

Cât îl priveşte pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, acesta a menţionat că se aşteaptă ca ministrul Justiţiei să fie condus de bun-simţ în decizia pe care o va lua în privinţa şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Tot ieri, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii Simona Marcu a solicitat tuturor instituţiilor din sfera autorităţii judiciare să urgenteze procedurile care ar putea reda încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar. Întrebată ce le transmite politicienilor care cer revocări la vârful Justiţiei, şefa CSM a răspuns sec: „Să aştepte derularea procedurilor prevăzute de lege“. La rândul lor, membrii Secţiei pentru procurori din CSM au condamnat poziţiile publice care emit concluzii înaintea finalizării anchetelor şi care doar pun presiune pe organele abilitate să facă verificări. Şi procurorul general, Augustin Lazăr, reclamă o campanie împotriva instituţiilor justiţei.

Kovesi: Acest atac vizează îngenuncherea statului roman

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară, într-o conferinţă de presă, că atacul la adresa DNA nu este întâmplător şi că asistăm la un festival disperat al inculpaţilor. „Nu cred că acest atac este întâmplător, asistăm la un festival disperat al inculpaţilor, în care inculpaţii spun părţi de adevăr. Acest atac nu este despre Kovesi, ci despre procurorii care şi-au făcut treaba şi vizează îngenuncherea statului român", a declarat Kovesi.

Ea a spus că justiţia este sub un asalt de peste un an „şi dacă ne uităm cine ne atacă vedem - inculpaţi, oameni care au bani şi resurse şi care doresc să decredibilizeze actul de justitie şi să duca in derizoriu faptele de corupţie”.

Laura Codruţa Kovesi, a declarat că s-a constatat definitiv în camera preliminară că probele din dosarele în care inculpaţii Vlad Cosma şi Mircea Cosma au fost trimiţi în judecată au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti.

„În această cauză în care membrii familiei Cosma au fost trimişi în judecată, cererile şi excepţiile judecate în procedura de cameră preliminară, inclusiv cererile cu privire la legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale au fost respinse. Cererile inculpaţilor Cosma au fost respinse. Cererile prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse. S-a constatat definitiv în cameră preliminară că probele în dosarele în care inculpaţii Cosma Vlad Alexandru şi Cosma Mircea au fost trimiţi în judecată au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti", a afirmat Kovesi.

Vlad Cosma, turnător de profesie

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a arătat cum a ajuns Vlad Cosma şi familia să încerce să-i şantajeze pe anchetatori. Fostul deputat a turnat, din proprie iniţiativă, în mai multe dosare ale DNA, pentru a încerca să obţină o pedeapsă mai mică în dosarul în care era inculpat.

„În momentul în care au fost trimişi în judecată, cererile inculpaţilor prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse. S-a constatat că probele au fost administrate legal. Vlad Cosma a avut şi calitatea de martor în 12 dosare ale DNA Prahova. De multe ori, s-a prezentat din proprie iniţiativă pentru a formula denunţuri împotriva unor fapte de corupţie. Apoi, acesta a început demersuri pentru a obţine un act de la DNA cu ajutorul căruia să obţină o scădere a pedepsei în dosarul în care era inculpat“, a explicat Laura Codruţa Kovesi.

Întrebată dacă înregistrarea persoanei care s-a prezentat la sediul DNA pentru a „negocia“ libertatea membrilor familiei Cosma, a fost făcută cu mandat judecătoresc, Kovesi a menţionat că s-a respectat legea.

Şefa DNA a declarat că nu îşi va da demisia. „Nu am niciun motiv să-mi dau demisia, am respectat legea în tot ceea ce am făcut“, a spus Kovesi.

Ce le-a transmis politicienilor şefa CSM

Într-o conferinţă de presă, preşedintele CSM Simona Marcu a solicitat, miercuri, tuturor instituţiilor din sfera autorităţii judiciare să urgenteze procedurile care ar putea reda încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar.

„Solicit tuturor instituţiilor din sfera autorităţii judiciare ca, în limitele legale care garantează derularea cu obiectivitate a procedurilor şi in respectul drepturilor tuturor persoanelor vizate, să urgenteze aceste proceduri, pentru redarea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie şi în organele abilitate să îl înfăptuiască sau în acelea chemate să vegheze, potrivit legii, asupra modului de înfăptuire“, a declarat Simona Marcu.

Întrebată ce le transmite politicienilor care cer revocări la vârful Justiţiei, şefa CSM a răspuns sec: „Să aştepte derularea procedurilor prevăzute de lege“.

Reacţia lui Augustin Lazăr

La scurt timp, procurorul general Augustin Lazăr a transmis şi el un mesaj. El a dezavuat campania desfăşurată împotriva instituţiilor justiţiei de persoane aflate în proceduri judiciare, unele condamnate definitiv. Totodată, Lazăr a cerut CSM să adopte o poziţie în apărarea sistemului.

În plus, Augustin Lazăr a respins ferm „generalizarea la nivelul întregii activităţi a procurorilor a incidentelor procesuale şi a cazurilor particulare de magistraţi procurori cercetaţi disciplinar“.

În schimb, Secţia pentru procurori din CSM a condamnat poziţiile publice care emit concluzii înaintea finalizării anchetelor şi care doar pun presiune pe organele abilitate să facă verificări.

„Dezaprobăm poziţiile exprimate public care tind să emită concluzii înaintea finalizării procedurilor în curs. Astfel de poziţii sunt veritabile presiuni asupra organelor abilitate, singurele în măsură să desfăşoare verificări, într-un cadru legal, asupra tuturor imputaţiilor factuale şi să furnizeze concluzii motivate”, spun membrii secţiei pentru procurori din CSM.

Ei dezaprobă inclusiv poziţia reprezentanţilor societăţii civile din CSM, care au solicitat marţi începerea urmării penale in personam pentru magistraţii care ar fi implicaţi în posibila trucare a anchetelor penale în cazul DNA Ploieşti.