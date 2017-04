Poliţia locală este în conflict de interese   dacă ne amendează când o criticăm pe Facebook

Poliţia Locală nu suportă criticile şi amendează abuziv oamenii. O dovedesc tot mai frecventele sancţiuni pe care le primesc cei care îşi permit să le atragă atenţia poliţiştilor locali pe Facebook atunci când greşesc, sancţiuni despre care experţii în Drept şi sociologii susţin că sunt abuzive.

Concret, poliţiştii locali sunt singurii care până acum au speculat decizia Curţii Supreme din 2014, care a stabilit că spaţiul de pe reţelele sociale este public, şi nu privat. Numai că, de multe ori, aceştia i-au sancţionat abuziv pe cetăţeni, care de altfel au ales să-şi facă dreptate în instanţă.



Cel mai recent caz, care a devenit şi viral pe internet, este cel al timişoreanului Corneliu Vaida care a avut îndrăzneala de a ironiza, pe Facebook, faptul că poliţiştii locali şi-au parcat maşinile pe trotuar, blocând accesul pietonilor. „Miliţiene Cojan, tu şi adunătura ta de nesimţiţi, ce-ar fi să vă auto-amendaţi?”, a scris

Vaida lângă fotografia distribuită pe reţeaua de socializare. L-a costat 900 de lei postarea. Iniţial, omul a fost convocat la secţie, pentru a da explicaţii, „sesiunea” de declaraţii fiind încheiată cu amendă.

„Direcţia Poliţia Locală Timişoara face cunoscut faptul că, potrivit unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reţeaua de socializare Facebook a fost declarată spaţiu public, motiv pentru care orice postare jignitoare poate fi sancţionată cu amendă în conformitate cu prevederile Legii 61/1991 republicată, aspect valabil pentru orice persoană care se simte lezată de apelativele postate pe reţeaua de socializare”, a explicat într-un comunicat Poliţia Locală Timişoara.

Poliţiştii s-au plasat în zona handicapului

Specialiştii în Drept susţin însă că Poliţia Locală poate fi acuzată foarte uşor de abuz deoarece timişoreanul nu a făcut altceva decât să semnaleze încălcarea unor reguli de către cei puşi să vegheze la respectarea lor.

„Sunt nişte prevederi europene care se referă la libertatea de exprimare - unele îi privesc pe jurnalişti, altele pe simplii cetăţeni. Trebuia analizat dacă fotografia postată era una ofensatoare sau civică. Poza respectivă surprinde un abuz, o încălcare a legii pe care o fac chiar oamenii legii. Blocarea trotuarului de maşini sau parcare pe locuri pentru persoane cu handicap sunt pentru orice om sănătos la cap încălcări ale unor reguli. (...) În situaţia respectivă, ei parcând maşinile pe locuri rezervate celor cu handicap nu au încălcat legea? Nu ar fi trebuit să fie amendaţi? Acolo există doar două variante: ori este vorba de o persoană cu handicap care a scăpat filtrelor când s-a angajat la Poliţia Locală, ceea ce este puţin probabil, ori este o încălcare a legii de către cei puşi să apere legea. Poliţiştii s-au plasat în zona handicapului parcând acolo”, a explicat, pentru ”Adevărul”, avocatul Daniel Fenechiu.

Acesta arată că se punea problema lezării demnităţii poliţiştilor doar dacă aceştia nu ar fi fost în culpă. Astfel, termenul „nesimţit” are în acest caz o conotaţie pamfletară, poliţiştii încălcând o regulă care ţine de bunul-simţ.

„Nerespectarea unei reguli făcută de cei care sunt plătiţi să asigure respectarea ei este mai mult decât o simplă încălcare. Este o problemă care ţine şi de simţul umorului şi de racordarea la realitate a judecătorului. Dacă îi spui unui poliţist că e nesimţit când îşi face treaba este, fără îndoială, o ofensă, un ultraj. Dar în momentul în care îi spui că e nesimţit pentru că încalcă regulile pe care ar trebui să le protejeze este altă situaţie. Mai ales că nu este o ofensă directă, este o ofensă adusă unei persoane care a săvârşit o faptă reprobabilă: a parcat maşina ilegal. Termenul «nesimţit» are aici o conotaţie pamfletară, de a atrage atenţia asupra încălcării unor reguli. Dacă poliţiştii nu parcau maşinile acolo şi ar fi fost făcuţi nesimţiţi, era clar o ofensă. Nu trebuie să fim ipocriţi. Dacă cineva ne ocupă locul de parcare, de exemplu, spunem că este nesimţit”, spune specialistul.

Şi termenul de „miliţian” este justificat în acest context, nefiind de natură să ofenseze, afirmă Daniel Fenechiu. „Ideea de miliţian poate fi exprimată foarte simplu în situaţia bine ştiută că pe timpul comunismului miliţienii făceau regulile, puteau face orice. Puteau să oprească pe oricine şi să-l amendeze doar pentru că aşa voia el. Asta este semnificaţia folosirii acestui cuvânt. Nu este ofensator să-i spui cuiva miliţian. Este doar o formă de critică, prin comparaţie cu vechiul organ represiv, în formatul democraţiei, dar care foloseşte vechi metehne”, a explicat avocatul.

În limitele exprimării obişnuite

Şi sociologul Mircea Kivu este de părere că poliţiştii au fost în conflict de interese atunci când au aplicat amenda, deoarece bărbatul semnalase încălcarea unor prevederi legale.

„Este evident că poliţiştii locali au exagerat atunci când au amendat persoana respectivă. Şi nu numai că au exagerat, dar au fost în conflict de interese, ca să folosesc un termen la modă. Nu este normal ca tocmai poliţiştii criticaţi pe Facebook să aplice amenda. Mai ales că, ulterior, poliţia s-a autoamendat pentru parcare ilegală. Alţi poliţişti ar fi trebuit să judece dacă a fost vorba de o insultă sau de o constatare. Bănuiesc că orice instanţă cu scaun la cap o să anuleze amenda respectivă. Este adevărat că se impun limite ale exprimării în spaţiul public, dar în cazul în speţă aceste limite nu cred că au fost încălcate. Cetăţeanul respectiv semnala încălcarea unor reguli de către cei plătiţi să vegheze asupra respectării lor. S-a exprimat în nişte termeni nu foarte flatanţi, dar nu s-a ieşit din limitele exprimării obişnuite. Sunt multe alte cazuri mult mai grave, pentru care Poliţia nu a dat sancţiuni. În acest caz, poliţiştii au acţionat cu dublă măsură”, a explicat sociologul.

Ce spune Legea 61?

Potrivit Legii 61/1991 constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice.

Amendaţi pentru postările de pe Facebook

Cazul de la Timişoara nu este singular. În februarie, mai mulţi tineri din Târgu-Jiu au fost amendaţi după ce au comentat pe Facebook un filmuleţ în care un echipaj al Poliţiei Locale trăgea şoferii pe dreapta. Filmuleţul a fost postat de unul dintre şoferii nemulţumiţi că au fost opriţi. „Nu e prima oară când circulă cu girofarul, când fac mici abuzuri care te toacă zi de zi. Eu m-am legat efectiv de faptul că foloseau abuziv girofarul şi cum au înţeles să facă slalom printre maşini total aiurea”, a arătat Gabriel Pârvulescu după ce a fost contactat de reprezentanţi ai Poliţiei Locale care i-au cerut să scoată imaginile de pe internet, cauza reprezentând-o comentariile oamenilor care puneau la îndoială pregătirea profesională a agenţilor.

În acelaşi timp, şapte dintre autorii postărilor respective au fost identificaţi de agenţi şi chemaţi la sediul Poliţiei Locale pentru a fi sancţionaţi.„Nici vorbă de jignire, pot să redau şi acum, cu dovadă, exact ce am scris, se grăbeau băieţii la apelul bocancilor, nu am înjurat, nu am dat nume, nu am spus nume de instituţie.”, a explicat Adrian Vitan, unul dintre cei sancţionaţi pentru comentarii pe Facebook.

În 2014, Curtea Supremă a confirmat o decizie a Curţii de Apel Târgu-Mureş care stabilea caracterul public al oricărei postări pe Facebook. Totul a început de la un caz minor. În ianuarie 2012, Mircea Munteanu, pe atunci şef de cabinet al prefectului judeţului Mureş, a făcut pe contul său de Facebook un comentariu referitor la protestele de stradă din acea perioadă. „Arbeit macht frei (celebra inscripţie nazistă „munca eliberează” – n.r.) - asta să înţeleagă protestatarii”, a scris oficialul pe Facebook. După ce postarea sa a început să facă vâlvă pe Internet, Munteanu a şters-o, spunând că e vorba strict de activitatea sa privată, care „ n-are de ce să intereseze populaţia”. Nu de aceeaşi părere a fost însă Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. CNCD s-a autosesizat şi l-a amendat pe Munteanu cu 1.000 de lei.

În decizie se preciza că „Fapta constituie o propagandă naţionalistă care aduce atingere demnităţii umane şi creează o atmosfera degradantă, umilitoare şi ofensatoare îndreptată împotriva grupului de protestatari, respectiv împotriva comunităţilor care au fost afectate de regimul şi doctrina fascistă de-a lungul istoriei”. Mircea Munteanu a contestat sancţiunea, dar Curtea de Apel Târgu-Mureş a sesizat Curtea Supremă, care a stabilit că spaţiul reţelelor sociale nu este privat, ci public.