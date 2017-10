Ministrul Florian Bodog a plagiat două treimi din teza de doctorat în Ştiinţe Economice

Conform articolului publicat de Pressone , două dintre cărţile din care Bodog a copiat masiv sunt semnate, una, de un consilier personal de-al său − decanul unei facultăţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, iar alta, de o colegă − conferenţiar universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii din Oradea.

Autorul uneia dintre cărţi este conferenţiarul universitar Lucia Daina, subordonată şi colegă a lui Bodog atât la Facultatea de Medicină unde el a fost decan, cât şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Oradea, pe care Bodog l-a condus ca manager. Lucia Daina este în prezent directorul medical al acestui Spital.

"Am avut discuţii cu domnul Bodog, dar nu despre teza dumnealui. Nici nu ştiu cum să reacţionez. Nu am văzut teza dânsului, nu ştiu cum a lucrat. O să mă gândesc să văd dacă e ceva de făcut. Este o informaţie tare aşa... de dimineaţă", a declarat Lucia Daina pentru Press One.

O altă carte a fost scrisă de profesorul universitar Petru Armean, decanul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală de la Universitatea de Medicină (UMF) "Carol Davila" din Bucureşti, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi actual consilier personal al lui Florian Bodog.

Armean a fost şi membru în comisia de abilitare care în 2013 i-a acordat lui Bodog dreptul de a coordona doctorate.

"Nu pot să cred că au fost copiate pagini întregi şi că nu au fost citate. Nu pot să vă spun nimic despre acest lucru. O să vorbesc cu domnul ministru când o să ne întâlnim", a declarat Armean pentru Press One.

De asemenea, primele 47 de pagini din teza ministrului Sănătăţii sunt plagiate, în cea mai mare parte, din volumul intitulat "Management: de la teorie la practică" (autori: Viorel Cornescu, Paul Marinescu, Doru Curteanu şi Sorin Toma), publicat în 2003 la Editura Universităţii din Bucureşti.

Bodog a răspuns prin biroul de presă al Ministerului Sănătăţii solicitării Press One de a face precizări în legătură cu lucrarea sa de docotorat.

"Informaţiile pe care le deţinem arată că teza a fost redactată cu respectarea tuturor standardelor de calitate şi de etică profesională, iar originalitatea acesteia aparţine integral autorului tezei, domnului Florian Bodog", a transmis Ministerul Sănătăţii.

Ministerul a precizat şi că "aşa numitele suprapuneri între teza realizată de domnul Florian Bodog şi fragmentele din manualele care au drept autor principal pe doamna dr. Lucia Daina sunt, în fapt, o preluare a informaţiilor care, în fapt, aparţin în întregime domnului Florian Bodog în calitate de autor al acestora.

Press One compară lucrările şi prezintă argumentele care au condus la ideea că Bodog ar fi plagiat.

Doctoratul în Ştiinţe Economice este cel de-al doilea titlu ştiinţific de doctor pe care îl deţine Bodog, primul fiind cel în Ştiinţe Medicale, obţinut în 2001 la Universitatea din Oradea.

Florian Bodog (46 de ani) este medic, profesor universitar şi prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii din Oradea. A mai fost decan al aceleiaşi facultăţi, şef de cabinet al ministrului Ladislau Ritli, director şi secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Până în vara anului 2016 a fost şi conducător de doctorate în medicină, însă Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) i-a retras această calitate deoarece nu îndeplinea criteriile pentru abilitare, având doar două articole ştiinţifice publicate în calitate de prim-autor, scrie pressone.ro.