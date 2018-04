Ministerul Public vrea o evaluare detaliată a propunerilor de modificare a codurilor penale

La o primă lectură a propunerilor de modificare a codurilor penale, Ministerul Public îşi exprimă preocuparea faţă de mai multe chestiuni de ordin general: oportunitatea modificării unor soluţii legislative care în timp şi-au dovedit valabilitatea, inclusiv din punctul de vedere al conformităţii lor cu Constituţia; modificarea unor soluţii legislative fără luarea în considerare a consecinţelor în planul punerii lor în aplicare; lipsa unor corelări necesare între normele Codului de procedură penală, precum şi între acestea şi legea de organizare judiciară; lipsa unor norme tranzitorii adecvate pentru soluţiile procesuale noi.

În acest stadiu al dezbaterii publice, Ministerul Public consideră că trebuie reevaluate cu atenţie acele soluţii legislative care ar putea impieta asupra bunei desfăşurări a urmăririi penale, cum ar fi imposibilitatea folosirii înregistrărilor făcute de alte persoane privind propriile lor convorbiri, ori a altor înregistrări legale (cum sunt cele ale camerelor de supraveghere din spaţii publice) sau reducerea categoriilor de infracţiuni pentru care se poate dispune arestarea preventivă (spre exemplu, nu se va putea dispune arestarea preventivă pentru infracţiuni ca agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, furt, furt calificat, înşelăciune, abuz în serviciu, delapidare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, supunerea la rele tratamente, spălarea de bani ş.a.).

Procurorii spun că acelaşi efect negativ l-ar putea avea şi o serie de prevederi care, sub aparenţa sporirii unor garanţii procesuale, vor duce în realitate la încălcarea dreptului la un proces echitabil şi la restrângerea posibilităţilor de apărare a părţilor sau a subiecţilor procesuali principali. Ministerul Public menţionează: obligativitatea începerii urmăririi faţă de o persoană atunci când ea este indicată în actul de sesizare, coborând astfel nepermis standardul pentru formularea acuzaţiei penale, care nu mai este practic atributul organului judiciar, ci simpla opţiune a unei persoane care formulează o plângere sau un denunţ; extinderea cazurilor de nulitate absolută practic la orice aspect de nelegalitate, ceea ce va duce, între altele, la excluderea probelor chiar atunci când nelegalitatea nu produce vreo vătămare ori chiar dacă partea/subiectul procesual principal are interesul utilizării probei în favoarea sa etc.

„În perioada următoare, Ministerul Public, după consultarea procurorilor, va efectua o evaluare detaliată a propunerilor de modificare a codurilor penale, urmând a face publice concluzii şi observaţii detaliate. Totodată, Ministerul Public ia act de de intenţia forului legislativ de a purta dezbateri serioase asupra acestor propuneri legislative, într-un cadru ştiinţific şi profesional reprezentativ, şi reafirmă disponibilitatea de a participa la clarificarea tuturor aspectelor care ar putea avea efecte negative asupra calităţii actului de justiţie şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului“, mai precizează Parchetul General.