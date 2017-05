Marian Popescu, preşedintele Comisiei de etică a Universităţii Bucureşti: „Am fost îngrozit când am avut de-a face cu plagiatul lui Ponta”

„Eu am fost îngrozit în momentul în care, în anul 2012, am avut de-a face cu primul plagiat major, cel al premierului de atunci, domnul Victor Ponta, cu care am descoperit un domeniu, şi anume oameni care nu se ştie de ce sau se ştie de ce au nevoie de titluri universitare şi plagiază, adică fură. Mai greu acceptă că plagiatul este un furt”, a afirmat el.

Marian Popescu a mai spus că, „din 2012 până azi, plagiatul a început să fie un fel de vedetă mediatică, nu fără costuri”.

„Contextul legat de plagiatele universitare revelă un mare mecanism al complicităţii, aşa cum plagiatul Ponta l-a dovedit. Acolo au fost complici miniştri, şi nu numai unul singur, au fost complice structuri universitare”, a completat el.





Preşedintele Comisiei de etică a Universităţii Bucureşti a susţinut că, în cazul plagiatului lui Victor Ponta, a avut sprijinul Universităţii, dar „nu fără presiuni”.

„Am avut sprijinul Universităţii din Bucureşti în două situaţii: o dată în a da verdictul privind plagiatul Victor Ponta, nu fără presiuni, nu fără un context tulbure, şi al doilea, cel al scriitorilor din puşcării. Universitatea din Bucureşti a făcut o intervenţie publică la Ministerul Educaţiei cerând o reglementare legală care să împiedice acest fenomen”, a conchis Marian Popescu.