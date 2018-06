Licitaţia pentru maşinile de teren blindate uşor ale MApN a fost anulată. Câteva semne de întrebare

Licitaţia a ridicat o serie de semne de întrebare din punctul de vedere al companiilor participante. Concret, la licitaţie a participat iniţial şi o firmă care nu are legătură cu fabricarea blindatelor, Teamnet Engineering, una dintre firmele din grupul IT Teamnet (companie IT fondată de Sebastian Ghiţă).





Restul participanţilor au fost companii din Israel, SUA, Italia, Spania, Polonia şi nu numai: Asocierea Pro Optica (lider) şi Nurol Makina, Uroversa, Iveco Defence Vehicles SpA, Nimr Automotive LLC, Rădăcini Motors susţinută de Oshkosh Defense LLC, Israel Aerospace Industries LTD, Plasan Sasa Ltd, Elbit Systems Land and C41 LTD, asocierea Carmor Integrated Vehicle Solutions LTD & Starc4Sys, asocierea AMZ-Kutno SA-Telsec SRL şi asocierea Shladot Limited (lider) şi Wawrzaszek ISS Sploka z Organiczona Odpowidzialnoscia Sploka Komandytowa.





Înlocuitorul Humvee, neconform la Bucureşti





Interesant este că printre companiile care au la licitaţie la licitaţie s-a aflat şi Oshkosh Defense LLC. Oferta producătorului american a fost şi ea catalogată ca neconformă cu toate că în 2017 a câştigat o licitaţie similară deschisă de Departamentul american al Apărării (DoD). Este vorba de contractul pentru noile vehicule tactice uşoare (Joint Light Tactical Vehicle - JLTV) care înlocuiesc mai vechile şi încercatele Humvee, care de-a lungul timpului în diversele teatre de operaţii au demonstrat că au multe puncte slabe. Cel mai important minus constatat de militari a fost blindajul total necorespunzător în cazul unor dispozitive explozive artizanale folosite tot mai des de talibani în Afganistan.





În finala competiţiei pentru câştigarea contractului în valoare de 30 de miliarde de dolari al DoD, Oshkosh a trebuit să învingă producători de prestigiu ca AM General (constructorul Humvee) şi Lockheed Martin. Modelul câştigător care intră în dotarea US Army şi US Marine Corps are un motor de 6,6 litri şi o putere de 300 CP.





Care erau dotările cerute de MApN





Revenind la MApN, vehiculele ar fi trebuit să aibă o capacitate de transport de minimum 1,3 tone. Blindatele trebuiau dotate cu tracţiune integral permanentă şi cu motor Diesel care ar fi trebuit să funcţioneze atât cu motorină cât şi cu combustibil de aviaţie tip Kerosen, lucru contestat vehement de specialiştii în domeniu