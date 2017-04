Lazăr, despre afirmaţiile lui Andronic privind alegerile din 2009: Monitorizăm cu atenţie discuţiile din spaţiul public, vom da luni un punct de vedere

"Vom discuta astăzi, o să aveţi nişte date în cursul zilei. Eu am declarat public că monitorizăm cu atenţie discuţiile din spaţiul public şi astăzi vom avea un punct de vedere la analiză pe care o facem”, a spus Augustin Lazar, întrebat, după discuţiile cu ministrul Justiţiei, despre afirmaţiile de Dan Andronic.



Întrebat cum ar vedea prezenţa procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, la audieri în comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, Augustin Lazăr a spus că el a dat deja o declaraţie şi că nu mai are ce comenta pe marginea acestui subiect.



Despre întânirea de la Ministerul Justiţiei, la care au mai participat procurorul-şef al DNA şi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, procurorul general al României a spus că a fost o discuţie despre progresele realizate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV)”.



“Vom avea un punct de vedere al Ministerului Public chiar astăzi, cu mai multe detalii”, a mai spus Augustin Lazăr.



Procurorul general al României, Augustin Lazăr, procurorul-şef al DNA, Codruţa Kovesi, şi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, au discutat, luni, cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, despre sistemul judiciar şi Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV).



Consultantul politic Dan Andronic a fost pus sub acuzare pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului, pentru că în septembrie 2016, când a fost audiat în dosarul privind campania prezidenţială din 2009, a făcut declaraţii mincinoase despre banii încasaţi de firma sa pentru consultanţa politică acordată de el în campania electorale, acreditând ideea că persoanele inculpate în cauză nu au participat la săvârşirea faptelor de care sunt acuzate.



Dan Andronic a scris recent că Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea sunt două dintre personajele care au ajutat la victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidenţiale din 2009. Andronic a arătat că l-a sunat atunci pe Gabriel Oprea, care i-a spus să vină la locuinţa acestuia, pentru că are nevoie de el, iar acolo i-a găsit pe George maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi.



“Am înţepenit. Acolo era Statul! În acel birou se găseau George Maior, directorul SRI, Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, Laura Codruţa Kovesi, procurorul general al României, Gabriel Oprea, fost ministru de Interne şi încă o persoană înaltă pe care nu o cunoşteam. Voturile din diaspora. Aici, Florian Coldea avea multe date şi cifre, dar şi George Maior primea informaţii. Cred că, atât cât am stat eu acolo, Kovesi a primit cel puţin două telefoane la care a răspuns: „Da, domnule Preşedinte”. După care ieşea din încăpere şi continua discuţia. În mod evident, Kovesi era o parte importantă a grupului, înţelegeam din modul în care punea întrebările referitoare la acţiunile ce se pot întreprinde. Au rămas în acea încăpere Laura Codruţa Kovesi, George Maior, Florian Coldea, Gabriel Oprea…Oamenii care au făcut posibilă victoria lui Traian Băsescu în 2009”, a scris Andronic.



Conducerea Parlamentului a decis înfiinţarea unei comisii de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, urmând să fie supusă votului plenului reunit de miercuri. Comisia urmează să fie condusă de Liviu Dragnea şi are ca obiectiv determinarea posibilului grad de implicare a unor instituţii sau persoane în posibila viciere a rezultatului scrutinului, precum şi stabilirea măsurilor care ar urma să fie dispuse inclusiv în vederea sesizării organelor competente pentru verificarea eventualelor încălcări ale prevederilor legale. Concluziile anchetei vor face obiectul unui raport final care va fi înaintat Birourilor Permanente reunite în termen de 60 de zile de la înfiinţarea comisiei.



Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, despre eventuala chemare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, la comisia parlamentară de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009, că toţi cei chemaţi la Parlament pentru audieri trebuie să vină, dând în acest sens exemplul preşedintelui american Bill Clinton, care a fost audiat de Senatul SUA în timp de era şef al statului. El a adăugat că Liviu Dragnea, deşi condamnat penal pentru fraude la referedumul din 2012, nu are niciun impediment legal să conducă o comisie parlamentară de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009.