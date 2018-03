Kovesi: Statul trebuie să recupereze un miliard de euro din dosarele finalizate de DNA. Inculpaţii preferă să petreacă timp în închisoare, dar să nu li se ia averea

Laura Kovesi a ţinut să remarce că în cazul acestor hotărâri judecătoreşti, ce au putere de lege, procentul de executare nu depăşeşte 10%.

"În ultimii cinci ani au fost indisponibilizate bunuri şi valori în valoare de peste 2 miliarde de euro. În cazurile în care judecătorii au pronunţat sentinţe definitive de condamnare au dispus şi confiscări. În cazurile în care instanţele au fost sesizate prin rechizitorii DNA au rămas definitive 990 de hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat cu privire la confiscarea de bunuri in valoare de 1 miliard de euro, bani care trebuie să intre efectiv în bugetul statului în urma investigaţiilor DNA", a explicat Kovesi.





De asemenea, a continuat şefa DNA, există o tendinţă a inculpaţilor de a-şi deschide conturi în alte state sau de a cumpăra proprietăţi acolo, ea precizând că DNA a sechestrat două proprietăţi din Franţa, două imobile din Spania şi a blocat conturi în Ciprru, Germania şi Elveţia.





"Atunci când vorbim de indisponibilizarea bunurilor, nu ne-am limitat la cele din România. Am observat tendinţa extrem de interesantă că inculpaţii obişnuiesc să îşi ascundă bunurile în străinătate ori în conturi off shore sau să cumpere proprietăţi în alte state. Sau să plece cu totul. Compartimentul de investigaţii financiare înfiinţat în 2015 în DNA a acoperit şi problema asta. 2016 a fost primul an în care DNA a sechestrat bunuri din alte state: două proprietăţi în Franţa în valoare de peste 3,5 milioane de euro, două imobile în Spania de peste 500.000 euro şi conturi blocate în Cipru, Germania Elveţia", a adăugat Kovesi.