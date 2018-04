Kovesi: Protocolul DNA-SRI a fost aplicat şi în perioada lui Daniel Morar, a fost aplicat ani în şir de mii de magistraţi, nimeni nu a sesizat că ar fi ceva ilegal

Kovesi a mai spus, la Europa FM , că protocolul era unul de cooperare între instituţii, ci nu de colaborare, care "nu a dat drepturi în plus acestor două instituţii, ci a vrut să creeze practici unitare".

Procurorul şef al DNA a explicat că, atunci când a fost întocmit protocolul cu SRI, în 2009, s-a constituit un grup de lucru din care au făcut parte procurori din mai multe structuri.

"A fost, iniţial, întocmit un proiect de protocol, s-au făcut observaţii şi modificări pe marginea lui. Apoi, cu aprobarea lui Daniel Morar, acest protocol a fost multiplicat (...) şi mii de magistraţi l-au aplicat ani de zile. Nimeni, nici Daniel Morar, nu a făcut vreo sesizare că ar fi fost ceva ilegal în acest protocol”, a declarat Kovesi.

Ea a precizat că acest protocol era unul de cooperare instituţională, ci nu de colaborare, care, din punct de vedere juridic, înseamnă altceva.

"Nu există noţiunea de echipă mixtă în acest protocol, ci nu există noţiunea de colaborare, ci cooperare. (...) Sigur că era necesar (protocolul -n.r.) În 2009 erau structuri de parchet care nu aveau un reportofon, nu existau echipe de interceptare la structurile de parchet. S-a simţit nevoia de a exista un astfel de protocol si de armoniza procedurile. Nu este vina procurorului că la acel moment interceptările se faceau exclusiv de SRI, asa cum era stabilit de CSAT. La acel moment trebuiau găsite soluţii pentru a ne îndeplini obligaţiile. Acest protocol nu a dat drepturi în plus acestor două instituţii, ci a vrut să creeze practici unitare", a declarat procurorul ;ef al DNA.

Daniel Morar, fostul procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în prezent judecător la Curtea Constituţională, a declarat, referindu-se la desecretizarea protocolului de colaborare SRI-DNA, că în perioada în care el s-a aflat la conducerea Direcţiei protocolul semnat în 2009 nu a fost respectat.

"La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror şef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ şi SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat şi care a apărut în spaţiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuţie telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruţa Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condiţiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziţii sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată şi că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA şi nici eu nu vom respecta şi nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunoştinţa lor, dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituţiei.", a completat Morar. Fostul şef al DNA a declarat că deşi „fiecare sesizare a SRI era însoţită de o adresă în care ni se cerea ca, în conformitate cu art.6 din Protocol, să comunicăm modul de valorificare a informaţiilor cuprinse în sesizare”, acesta, în calitate de şef al instituţiei le-a comunicat procurorilor şefi de secţie existenţa acestui protocal „dar pe care îl vom ignora şi, prin urmare, nu vom comunica modul în care vor fi valorificate informaţiile primite de la SRI”, a declarat Daniel Morar într-un interviu pentru Sorina Matei.

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare încheiat de SRI cu Parchetul General în anul 2009. Protocolul a fost semnat în februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Niţu şi prim-adjunctul SRI Florian Coldea şi a înlocuit documente similare încheiate chiar imediat după înfiinţarea de către Guvernul Năstase a Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA), actuala DNA.