Klaus Iohannis: L-am reinvitat pe Papa Francisc în România; a părut foarte interesant, dacă se va putea, va veni

„În afară de un schimb de amabilităţi protocolare care se fac cu aceste ocazii, i-am reiterat invitaţia mea pe care am făcut-o în 2015 când am avut o vizită oficială, de a vizita România în 2018. Am reiterat această invitaţie pe care am făcut-o cu o săptămână înainte şi în forma protocolară scrisă. De la început a părut foarte interesat şi sunt convins că se vor face toate demersurile şi, dacă va fi posibil, eu cred că va veni”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat ce a discutat cu Papa Francisc în cadrul întrevederii pe care au avut-o.

Şeful statului a participat la Roma la Summit-ul aniversar al UE, care vineri seara a fost precedat de o primire a tuturor şefilor de stat şi de guvern de către Papa Francisc.

În urmă cu aproape doi ani, preşedintele Klaus Iohannis a făcut o vizită la Vatican. Preşedintele s-a întâlnit atunci pentru prima oară cu Papa Francisc, adresându-i acestuia invitaţia de a veni în România.

În anul 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o vizită istorică în România, prima a unui Suveran Pontif în ţara noastră, fiind şi prima oară când Papa Ioan Paul al II-lea mergea într-o ţară cu populaţie majoritar ortodoxă.