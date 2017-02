Jurnalistul elveţian care l-a intervievat pe Liviu Dragnea s-a supărat că liderul PSD a insinuat că este un montaj când spune „bullshit” şi a publicat înregistrarea

„Colegii români mi-au spus că liderul PSD Liviu Dragnea a insinuate că acea ştire dată de postul public elveţian este ştire falsă. Să presupunem că are probleme să-şi aducă aminte propriile cuvinte. Aici este declaraţia completă needitată a ceea ce a spus la finalul discuţiei despre PSD, corupţie şi despre viictorul României”, a postat jurnalistul Urs Bruderer, pe facebook.

Acesta a postat o parte din interviul cu Liviu Dragnea.

„Romanian colleagues tell me PSD Chief Liviu Dragnea may have publicly insinuated that Swiss Public Radio is fake news. Let's suppose he has trouble remembering his own words. Here is the completey unedited quote of what he said at the end of our discussion about PSD, corruption and the future of Romania”, este msajuyl pe facebok.

Dragnea: „Eu nu pot să spun aşa ceva”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat astăzi că ar fi folosit, într-un interviu pentru postul public de radio elveţian SRF, cuvântul „bullshit”, cu referire la corupţie.



Liviu Dragnea: „Nu, nu discut asta. Eu n-am spus aşa ceva.

Reporter: „Sunteţi înregistrat”.

Liviu Dragnea: „Am înţeles. Nu ştiu ce au făcut (ziariştii elveţieni, n.r.) şi ce au montat. Eu nu pot să spun aşa ceva. Nici nu eram singur eu cu acei reporteri”.

Jurnaliştii elveţieni au făcut referire la interviul pe care liderul PSD l-a acordat postului de radio înaintea alegerilor din decembrie şi în care ar fi spus că nu vrea să discute despre porcării precum corupţia.

Dragnea, întrebat despre corupţie de presa elveţiană, înainte de alegeri: Vreau să vorbesc despre viitorul României, nu despre acest „bullshit“.

„Devine România o republică bananieră în Europa?”

SRF (Televiziunea şi Radioul Elveţian), principala instituţie media a vorbitorilor de germană din Elveţia, a publicat joi un articol intitulat „Devine România o republică bananieră în Europa?”, în care comentează faptul că o decizie a Guvernului riscă "să lase în aer" 2.000 de dosare de corupţie, măsură care nu este susţinută în totalitate nici măcar în partidul de guvernământ, potrivit News.ro

Jurnaliştii elveţieni spun că liderul social-democraţilor, şi "omul puternic" din spatele Guvernului, „nu a fost interesat de corupţie înainte de alegeri", ci dorea să vorbească despre viitorul României, „nu despre prostii precum corupţia". Ei citează o conversaţie avută cu Liviu Dragnea înainte de alegeri la Radio SRF (n.r.- între secundele 47 şi 57 ale convorbirii).

„Vreau să vorbesc despre viitorul României, nu despre astfel de bullshit", ar fi spus Dragnea, pentru SRF.

Potrivit articolului, "Guvernul său lucrează acum activ pentru a se asigura că în România corupţia va avea un viitor măreţ" prin ridicarea pragului pentru abuz în serviciu la 200.000 de lei.

Jurnaliştii elveţieni menţionează şi al doilea dosar al lui Liviu Dragnea, spunând că OUG privind modificarea codurilor penale este "retroactivă". "Liderul de partid Dragnea poate sta relaxat. Procesul care a început acum două zile pentru abuz în serviciu rămâne fără efect. (...) Nici susţinătorul său şi fost premier Victor Ponta nu trebuie să mai apară în faţa instanţei", notează jurnaliştii.

Publicaţia arată că nu doar social-democraţii beneficiază de măsură, fiind vorba de peste 2.000 de procese pentru abuz în serviciu, care acum vor rămâne fără obiect. Este citată şi Laura Codruţa Kovesi, care acuză că "lupta anticorupţie devine acum irelevantă".

Articolul încheie afirmând că există încă instituţii care funcţionează, precum ICCJ şi CCR. Jurnaliştii se referă şi la protestele "neobişnuit" de ample din România, care ar putea continua, dar şi la preşedintele Klaus Iohannis, ales popular, care a promis să "apere statul constituţional".

"Guvernul poate fi astfel făcut să dea înapoi. Dar nu va renunţa. Scopurile lor sunt acum evidente, precum şi lipsa de scrupule în metodele folosite. În România, nu doar lupta anticorupţie este ameninţată, dar şi statul de drept", se arată în încheierea articolului.

Articolul este semnat de Urs Bruderer, jurnalist al SRF specializat în probleme europene.