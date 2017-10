Judecători: Marian Vanghelie are voie să plece din ţară. Decizia este definitivă

De asemenea, instanţa a respins cererea procurorilor de arestare a fostului primar, acesta fiind judecat în continuare în stare de libertate, sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat de corupţie. Decizia este definitivă, potrivit Agerpres.



Luna trecută, poliţia a sesizat instanţa cu privire la faptul că, în data de 8 septembrie, Marian Vanghelie ar fi încălcat termenii controlului judiciar. Vanghelie a fost reclamat că nu s-a prezentat la Poliţia Snagov pentru verificarea controlului judiciar.



El a susţinut însă că nu s-a prezentat la Poliţie deoarece a fost bolnav. "Mi-a fost rău. Trei zile nu m-am ridicat din pat. După aceea, m-am dus, am dat o declaraţie. Se poate întâmpla oricui. (...) Am avut febră, poliţistul m-a găsit în halat. Aţi văzut DNA să nu ceară puşcărie? (...) Eu nu am avut voie să mă duc nici la Constanţa pentru studii. (...) Eu nu am nicio problemă, unde să plec? Vreau să fac politică, nu mă scoate DNA din politică", spunea atunci Vanghelie.



Pe de altă parte, el a cerut în mai multe rânduri judecătorilor să fie lăsat să meargă la tratament în străinătate, deoarece suferă de "tuse" ca urmare a unui "reflux alimentar".



Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani.