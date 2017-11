INFOGRAFIE Avem cel mai mare ritm de creştere a cheltuielilor militare din toate ţările NATO

România are cea mai mare creştere a cheltuielilor militare dintre toate cele 29 de state membre în perioada 2010- 2017. Aşa arată datele centralizate şi analizate de NATO. Mai exact, dacă în 2010, cheltuielile României au fost de 6.630 de milioane de lei, acestea au ajuns în 2017 la o valoare estimată de 16.322 milioane lei. Adică aproximativ 3,6 miliarde de euro, relativ egale cu cele ale Greciei şi mai mari decât cele ale Portugaliei.

Iar aceste cheltuieli au crescut constant în fiecare an din 2010 până în prezent. Cel mai mare salt a fost făcut în acest an, faţă de anul anterior, când creşterea a fost de aproape 1,2 miliarde de euro. Procentual, cheltuielile militare din acest an au crescut cu 150 la sută faţă de cele din 2010.

O ţară aliată NATO cu o creştere apropiată procentual de cea a României este Turcia care a cheltuit în acest domeniu aproape dublu în 2017 faţă de 2010 ajungând în acest an la 9,9 de miliarde de euro. Creşteri mari ale cheltuielilor mai au ţările baltice, dar acestea se situază în jurul a 0,3-0,6 miliarde de euro.

Ce fac vecinii

Dintre aliaţii NATO vecini, cel mai mult au crescut cheltuielile maghiarilor, dar cuantumul acetora rămâne totuşi unul modest. De la 0,9 miliarde euro în 2010, la 1,2 miliarde de euro în acest an. Departe de cheltuielile României în acest domeniu.

În cazul unui alt aliat NATO vecin lucrurile stau şi mai rău. Bulgaria şi-a menţinut costurile militare cam la aceleaşi valori din 2010 până în acest an când se cheltuiesc conform estimărilor 0,8 miliarde de euro.

Pe unde sunt ruşii şi americanii

În pofida acestor creşteri, cheltuielile militare ale României sunt modice comparative cu cele ale Rusiei. De exemplu, anul trecut, România a înregistrat cheltuieli militare în valoare de 2,465 miliarde de euro, o sumă de 25 de ori mai mică decât cea alocată în acest sens de Federaţia Rusă.

Însă dintre aliaţii NATO, la cheltuieli militare conduc detaşat Statele Unite cu 563 miliarde de euro în 2017. Ţările care urmează în top ar fi Marea Britanie (45.3 miliarde euro), Franţa (39,1 miliarde euro) şi Germania (34,5 miliarde euro).

Care este procedura

NATO colectează periodic datele privind cheltuielile de apărare de la aliaţi. Fiecare minister al Apărării din Alianţă raportează cheltuielile viitoare de apărare şi estimări, conform unor reguli prestabilite. Sumele incluse reprezintă plăţi efectuate efectiv sau care urmează să fie făcute cu certitudine pe parcursul anului fiscal respectiv. De asemenea, NATO utilizează informaţii economice şi demografice actualizate disponibile la Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare a Comisiei Europene (DG ECFIN) şi la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). Cheltuielile pentru echipamente includ cheltuielile pentru echipamentele majore, precum şi pentru cercetarea şi dezvoltarea dedicate echipamentelor majore. În ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, acestea include inclusiv pensiile plătite rezerviştilor.

Programele de înarmare ale MApN

România se află în acest moment într-un proces major de înzestrare cu tehnică militară. Resursele financiare pentru programele de înzestrare vor fi alocate în perioada 2017-2026.

Până în acest moment autorităţile au anunţat că vom achiziţiona:

-Sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare (High-range Surface-to-Air Missile, HSAM) - siteme Patriot

-Patru nave de luptă tip corvetă multifuncţională

-Încă 12 avioane de luptă F-16

-Elicoptere de atac şi multirol - Bell helicopters şi Airbus

-Sistemul integrat de arme SHORAD (sisteme -integrate de rachete SHORAD – VSHORAD, cu rază scurtă şi foarte scurtă)

-Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă

-Transportoare blindate tip 8x8 şi 4x4. Necesarul total ar fi de 657 de asemenea vehicule blindate