Horodniceanu, la final de mandat: Au existat sincope în relaţia cu SRI în 2015. Nu am primit un sprijin real din partea ministrului Justiţiei

Daniel Horodniceanu a organizat o conferinţă de presă în care a oferit explicaţii jurnaliştilor în legătură cu cei trei ani în care a condus DIICOT.

Horodniceanu a spus că a militat întotdeauna pentru dezoltarea operaţională a structurii, chiar dacă în ultimii trei au fost schimbaţi mai mulţi miniştri, iar unii dintre ei nici nu i-au răspuns la telefon.



În cadrul conferinţei, Horodniceanu a fost întrebat cum a colaborat cu serviciile de informaţii.

"Am avut câteva sincope în iniţierea relaţiilor cu reprezentanţii din 2015 ai Serviciului Român de Informaţii. După schimbarea de management, lucrurile sunt mult mai bune", a spus Horodniceanu.

El a adăugat că multe dintre instituţiile din cadrul Poliţiei s-au reformat şi speră ca noile echipe din IGPR "să fie lăsate să reuşească".

"Mulţumesc partenerilor instituţionali de astăzi. Apreciez activitatea noii echipe a IGPR, cea de la DIPI, a noii echipe de la SRI, a celor de la Jandarmerie. Cele mai multe dintre instituţiile de Poliţie s-au reformat şi au adus echipe care îşi doresc la acest moment, şi sper să şi reuşească, să fie lăsaţi să reuşească, să facă ceea ce este cu adevărat important şi ceea ce legea cere de la fiecare dintre dânşii", a explicat Horodniceanu.

Daniel Horodniceanu, a spus şi că a simţit nevoia unui sprijin din partea Ministerului Justiţiei, însă acest sprijin nu a existat.





"DIICOT nu lucrează conform principiului oportunităţii, aşa cum fac parchetele din vestul europei. La momentul modificărilor legislative, am simţit nevoia unui suport real din partea Ministerului Justiţiei, pe care din nefericire nu l-am simţit. Discutăm despre un minister al Justiţiei de după Ordonanţa de Urgenţă din 2016. Aşa cum nu s-a simţit nici în numirea şefilor de secţie care am remarcat că ne este reproşată nouă după ziua de ieri. De 18 luni, adică din luna ianuarie 2017, DIICOT a solicitat în mod repetat organizarea unor concursuri de ocupare a acestor funcţii”, a declarat Daniel Horodniceanu miercuri, într-o conferinţă de presă.





El a spus cănu are profilul unui jucător, în condiţiile în care i s-a reproşat că a refuzat mai multe ieşiri publice.





"Mi s-a reproşat că nu am dus o politică de popularizare mai intensă a cauzelor aflate în lucru la DIICOT, am fost acuzat de lipsă de implicare pentru că am refuzat unele ieşiri publice. Îmi asum acest lucru, dar personal nu am profilul unui jucător şi consider că la orice palier al parchetului ca parte a magistraturii lucrurile importante trebuie pronunţate tehnic şi cu reţinere, tocmai pentru a le da greutate”, a mai spus Horodniceanu.





De asemenea, actualul procuror şef al DIICOT a spus că întotdeauna a militat pentru dezvoltarea operaţională a structurii, cu toate că în ultimii trei ani au fost schimbaţi mai mulţi miniştri, iar unii dintre ei nici nu i-au răspuns la telefon.





"Nu mi-am propus niciodată să fiu comod pentru parteneri şi nici să mă fac mai simpatico spre finalul mandatului, pentru a fi pe placul celor care au autoritate de decizie pe numirea în funcţia pe care încă o ocup. Am schimbat în trei ani cinci miniştri ai Justiţiei, patru miniştri de Interne şi trei procurori generali, dintre care unul interimar. Faţă de fiecare dintre aceştia am militat întotdeauna pentru dezvoltarea operaţională a structurii, pentru resursele material şi operaţionale ale acesteia, pentru proiectele pe care le-am derulat şi le derulăm în continuare, pentru menţinerea ordinii procedurale în dosare, chiar dacă acest lucru a însemnat ca unii dintre miniştri să nu îmi răspundă la telefon câteva luni”, a explicat Horodniceanu.





Procurorul a făcut o trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani de mandat, vorbind despre faptul că a preluat DIICOT într-un moment greu, în care s-au descoperit o serie de deficienţe, parcul auto era învechit, nouă din 10 maşini fiind casabile, iar proiectul de lege privind moficarea legislaţiei interne era blocat în Parlament.





"Am găsit o structură încremenită într-o lege care era blocată într-un sertar în Parlament. Am luat structura într-un moment în care procurorii reacţionau doar la ce primeau, într-un moment în care poliţia era greu lovită. Am găsit o structură înghesuită într-un fost sediu de bancă. Am găsit un parc auto învechit. (…) Consider că structura care a fost modificată este acum la nivelul la care ar fi trebuit să fie de multă vreme. (…) Am îmbunătăţit parcul auto. Venind din teritoriu şi ştiind lipsurile, am închiriat spaţii pentru fiecare dintre serviciile teritoriale. Îmi doresc ca viitoarea comandă a structurii să continue pe această arie”, a mai spus Horodniceanu.