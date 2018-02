Horia Georgescu, plângere penală împotriva experţilor DNA din dosarul ANRP

Georgescu şi Mocanu, foşti membri în Comisia pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANPR, îi acuză pe experţii DNA de ilegalităţi în efectuarea rapoartelor de evaluare ale unor terenuri, prin care procurorii au stabilit că beneficiarii despăgubirilor au primit compensaţii supraevaluate.

Experţii vizaţi sunt Cătălin Cucoară, Dorel Pstelnicu şi Radu Cristian Oltei. „În opinia noastră, persoanele împotriva cărora formulăm plângere penală se fac vinovate de comiterea următoarelor fapte prevăzute de legea penală: abuz în serviciu (art. 297 Cod Penal); fals intelectual (art. 321 alin. 1 Cod Penal); uz de fals intelectual (art. 323 Cod Penal); mărturie mincinoasă (art. 273 alin. 1, raportat la alin. 2 lit. c Cod Penal), inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268 alin. 2 Cod Penal)“, se mai arată în denunţ, potrivit Ştiri pe surse

Horia Georgescu a declarat, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, că că el a fost scos de procurori ţap ispăşitor şi că prejudiciul de zeci de milioane de euro din acest dosar nu există.

„Expertiza dispusă de judecător a constata că aceste prejudicii nu există. Datele folosite de experţii DNA sunt false şi incomplete. Datele au indus în eroare magistraţii. Aşa s-a ajuns la un prejudiciu uriaş, dar fals. Am decis să formulăm plângere penală împotriva specialiştilor. Aceştia au folosit datele pentru crearea unor aparenţe false. Experţii DNA, în mod vădit, au procedat la întocmirea de acte false. Nu poţi să spui că sunt prejudicii de zeci de milioane când acestea sunt făcute din pix. Este posibil să mă fi arestat şi pentru că am luat pe cine nu trebuia. Poate am fost găsit ţap ispăşitor. Poate adevărul va ieşi la iveală. Am câteva bănuieli. Sunt nevinovat. Sper să se demonstreze pe probe, nu pe ce se scrie pe facebook. Am vrut să îmi dau demisia după schimbarea puterii, dar mi s-a sugerat să nu o fac. Eu am fost găsit vinovatul şi coruptul de serviciu„, a declarat Georgescu.