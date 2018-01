Gardienii închisorilor, transformaţi în „poliţişti de penitenciare”

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică joi un proiect de lege privind modificarea statutului angajaţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

Astfel, printre măsurile propuse în proiectul de lege privind modificarea statutului angajaţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) se numără schimbarea denumirii de „funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare” cu cea de „poliţist de penitenciare”, reducerea perioadei de stagiu pentru agenţi de la un an la şase luni, precum şi introducerea mandatelor pe o perioadă limitată de patru ani pentru funcţiile de conducere, pentru un management mai eficient, potrivit News.ro.

„Sintagma funcţionar public cu statut special nu este o denumire, ci reglementează statutul personalului. Conform dispoziţiilor Legii nr. 254/2013, activităţile pentru realizarea siguranţei deţinerii constau în luarea măsurilor de pază, escortare, însoţire şi supraveghere, în scopul menţinerii ordinii şi disciplinei în rândul deţinuţilor. Denumirea actuală este criticabilă, fiind nevoie de o denumire care să ofere funcţionarilor de penitenciare identitate ca ocupaţie şi categorie profesională, similar celorlalte instituţii din structura de apărare, ordine publică şi securitate naţională”, se arată în proiect.

O altă măsură prevăzută în proiect se referă la introducerea mandatului pe perioadă limitată de patru ani pentru funcţiile de conducere din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, precum directorul general, directori generali adjuncţi şi director de unitate, pentru un management mai eficient şi responsabilizarea persoanelor care deţin aceste funcţii, în prezent numirea pe funcţii de conducere făcându-se pe perioadă nedeterminată. Prelungirea mandatului poate fi făcută o singură dată.

Proiectul aduce şi câteva clarificări în ceea ce priveşte dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu. Astfel, angajatul din penitenciare are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când locuieşte în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în limita a 70 de kilometri dus şi 70 de kilometru întors şi, o dată pe an, pentru concendiul de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Nu va beneficia de decontarea chletuielilor de transport dacă acestuia îi este compensată chiria, dacă are locuinţă de serviciu sau o altă locuinţă personală, ori soţul/soţia beneficiază de ele. În cazul deplasării cu autoturismul, angajaţilor li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 de kilometri parcurşi pe distanţa cea mai scurtă dintre localităţi.