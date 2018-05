Gabriel Oprea a fost trimis în judecată pentru uciderea poliţistului Gigină. Procurori: A obligat poliţiştii să participe la activitaţi cu un potenţial ridicat de risc

În acelaşi caz a mai fost trimis în judecată şi Petre Mazilu (administrator al GENERAL MPM IMPEX SRL) care este acuzat de comiterea infracţiunii de ucidere din culpă

Din rechizitoriul întocmit de procurorii rezultă că, în seara de 20 octombrie 2015, agentul de politie Bogdan Gigină, în vârstă de 28 de ani, "a fost implicat într-un accident de circulaţie pe o stradă din municipiul Bucureşti, în urma căruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrală, consecinţă a unui traumatism cranio-cerebral şi facial cu fractură craniană, leziuni care au cauzat decesul".

La momentul producerii accidentului, făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului Gabriel Oprea, care preceda în trafic autoturismul în care se afla ministrul. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa către locuinţa sa.

Potrivit rechizitoriului, accidentul rutier care a determinat decesul poliţistului rutier “s-a produs ca urmare a nerespectării, de către inculpaţii Gabriel Oprea (la acea dată ministru al afacerilor interne), Petre Mazilu (administrator şi unic asociat al General MPM Impex SRL) şi General MPM Impex SRL, a dispoziţiilor legale şi a măsurilor de prevedere pentru exercitarea unor activităţi (activitatea de însoţire a ministrului de către poliţişti rutieri în cazul celui dintâi, respectiv activitatea de realizare a unor lucrări în carosabil în cazul celor din urmă)”.

Concret, începând cu preluarea, la începutul anului 2014, a funcţiei de ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea a “dispus - cu încălcarea dispoziţiilor legale privind însoţirea demnitarilor de către poliţia rutieră - însoţirea sa permanentă de către un dispozitiv de poliţie rutieră, iar din luna iunie 2015 a dispus ca din acest dispozitiv să facă parte şi un poliţist rutier motociclist”, mai susţin procurorii.

"Şi-a conferit discreţionar drepturi"

“În acest mod, ministrul de interne de la acea dată Gabriel Oprea şi-a conferit, în mod discreţionar,<<drepturi>> neprevăzute de cadrul legal,<<drepturi>> a căror exercitare a presupus punerea unor poliţişti rutieri în situaţii de risc sporit, şi totodată a impus ca deplasarea echipajelor de poliţie rutieră să se facă în regim de viteză sporită. Pe cale de consecinţă, inculpatul Gabriel Oprea a pus poliţiştii rutieri care au executat această activitate de însoţire într-o situaţie permanentă de risc sporit, obligându-i să participe la o activitate cu un potenţial ridicat de producere de evenimente rutiere”, susţin procurorii.

Referitor Petre Mazilu şi firma pe care o conducea General MPM Impex SRL a rezultat că s-au încălcat dispoziţiilor legale privind executarea semnalizării rutiere, nu s-au luat măsuri pentru instruirea angajaţilor cu privire la modalitatea corectă de realizare a semnalizării rutiere aferente lucrărilor executate partea carosabilă. În plus, s-au pus la dispoziţia angajaţilor semne rutiere realizate artizanal, neconforme standardelor de siguranţă, faptă care a avut ca urmare realizarea total necorespunzătoarea a semnalizării rutiere aferente unei lucrări executate pe strada Ştirbei Vodă din Bucureşti, în zona în care s-a produs accidentul.

Au cerut accelerarea procesului

În februarie, când trecuseră deja mai bine de doi ani de la moartea poliţistului, părinţii lui Bogdan Gigină au cerut judecătorilor să oblige procurorul de caz să dea o soluţie cel târziu la începutul lunii mai. „Este un termen foarte lung, s-a vorbit despre o anumită persoană care face un simplu raport, nu face o expertiză, s-a vorbit despre expertiza motocicletei”, declara Cornel Gigină, tatăl poliţistului. „Durata rezonabilă, confirmată de Codul de procedură, este de un an!”, anunţa Cătălin Crăciunescu, avocatul familiei. Părinţii agentului mort în octombrie 2015 vor ca fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, să răspundă în instanţă pentru moartea fiului lor. Cornel Gigină, tatăl poliţistului: „Pe el îl interesa să ajungă urgent, de aceea s-a şi cerut motocicletă în ultimele trei luni, ca să îi deschidă coloana”. Bogdan Gigină a murit în octombrie 2015, după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă de pe strada Ştirbei Vodă din Bucureşti. Procurorii spun că vina pentru acest accident o poartă fostul vicepremier Gabrierl Oprea şi administratorul firmei care a săpat groapa şi nu a semnalizat-o bine. Averile lor au fost puse sub sechestru. Cum părinţii lui Bogdan Gigină cer daune de milioane de euro, procurorii au pus sechestru şi pe bunurile pe care Gabriel Oprea le-a donat copiilor.

Clasarea abuzului în serviciu

În acest dosar Gabriel Oprea a scăpat de acuzaţia că a săvârşit două infracţiuni de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul. În acelaşi caz, procurorii DNA au dispus clasarea faţă de Tiberiu Niţu, la data faptelor procuror general al României, care a fost cercetat pentru complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul.

"Cu privire la faptele de abuz în serviciu (sub forma autoratului, respectiv a complicităţii) reţinute în sarcina ultimilor doi menţionaţi (Oprea şi Niţu - n.r., pe parcursul urmăririi penale a apărut Decizia nr. 406/2017 a Curţii Constituţionale care a dus la abrogarea parţială a infracţiunii de abuz în serviciu, în sensul că doar încălcarea acelor atribuţii de serviciu prevăzute de legislaţia primară (lege ori ordonanţă a guvernului) poate constitui element material al infracţiunii de abuz în serviciu, nu şi încălcarea unor alte acte normative, cum sunt hotărârile Guvernului. Având în vedere că, în situaţia de faţă, dispoziţiile legale încălcate au fost cele prevăzute de art. 223 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia de drumurile publice, Regulament care a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, aşadar sunt din legislaţia secundară (hotărâre a Guvernului), în cauză nu mai sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, motiv pentru care cu privire la aceste infracţiuni urmează a se dispune clasarea faţă de Oprea Gabriel şi Niţu Tiberiu-Mihail. De asemenea, faţă de modalitatea total defectuoasă în care s-a realizat, în cadrul persoanei juridice inculpate General MPM Impex SRL, pregătirea profesională a lui Corcodel Adrian cu privire la modalitatea în care trebuia concepută şi realizată semnalizarea rutieră, (ţinând cont şi de pregătirea sa profesională, aceea de dulgher), nu se poate reţine culpa acestuia în producerea accidentului rutier", adaugă DNA.

Oprea se declară nevinovat

Gabriel Oprea a reacţionat aproape imediat la anunţul DNA printr-o postare pe Facebook. "După mai bine de doi ani şi jumătate de la teribilul accident în care poliţistul Bogdan Gigină şi-a pierdut viaţa, s-a decis trimiterea în instanţă a dosarului în care am fost acuzat pe nedrept.

Pierderea vieţii poliţistului Bogdan Gigină este o tragedie fără margini, o pierdere imensă pentru care nu sunt vinovat! O spun şi astăzi, aşa cum am spus-o de fiecare dată. Şi îmi voi dovedi nevinovăţia în instanţă.

Ca ministru, nu am beneficiat de nimic în plus faţă de alţi miniştri de interne. Întotdeauna am respectat şi am iubit haina militară. Pe lângă îndeplinirea atribuţiilor cu responsabilitate şi cu respectarea legii, în toată activitatea mea de viceprim-ministru, ministru al apărării naţionale şi al afacerilor interne am fost preocupat de asigurarea unor condiţii de muncă mai bune pentru militari, poliţişti şi personal contractual, dar şi de creşterea calităţii vieţii acestora. Dovadă stau nu vorbele, ci acţiunile mele în această direcţie şi măsurile concrete, adoptate de-a lungul mandatelor deţinute în fruntea acestor instituţii, care nu pot fi negate ori ascunse.

În seara de 20 octombrie 2015 veneam de la o activitate de serviciu, de la o instituţie a statului. Nu a fost o coloană oficială, ci un dispozitiv de însoţire şi nu am cerut niciodată ca deplasările să fie făcute cu o anumită viteză.

Întrebările în legătură cu oportunitatea prezenţei, în acel moment, a poliţistului pe motocicletă, viteza de deplasare a dispozitivului şi alte elemente care privesc organizarea şi planificare misiunilor, trebuie adresate poliţiei rutiere, responsabilă de aceste aspecte.

În cadrul dosarului, procurorii au arătat că lucrările de la locul în care s-a petrecut accidentul nu erau semnalizate corespunzător. De asemenea, în dosar se arată că autoturismul în care mă aflam se deplasa cu o viteză mai mică decât viteza maximă legală, ceea ce dovedeşte foarte clar că nu s-a pus problema urgenţei în acea deplasare. (...) Sunt un om pentru care onoarea a fost şi va fi întotdeauna foarte importantă. Am încredere că justiţia va fi dreaptă şi va restabili adevărul de necontestat: sunt nevinovat", a încheiat Oprea.