Fostul ministru al Apărării, Corneliu Dobriţoiu, rămâne cu sentinţa definitivă de condamnare după ce Curtea Supremă a respins ca inadmisibil recursul acestuia

„Respinge ca inadmisibilă cererea de recurs în casaţie, formulată de inculpaţii Năstase Constantin şi Dobriţoiu Corneliu împotriva deciziei penale nr.119 din 24 mai 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 3301/1/2015. Definitivă”, este minuta publicată aseară a Completului de 5 judecători.

Condamnarea

Fostul ministru al Apărării Corneliu Dobriţoiu a fost condamnat definitiv, pe 24 mai 2016, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an de închisoare cu suspendare în dosarul "Case pentru generali", în legătură cu achiziţionarea în condiţii ilegale a unei locuinţe de serviciu la preţ subvenţionat.

Completul de cinci judecători condus de Livia Stanciu a respins apelul declarat de DNA şi de inculpaţii din acest dosar, fiind menţinută în mare parte sentinţa dată de un alt complet de magistraţi în martie 2015.

Singura modificare a sentinţei a fost faptul că Francisc Radici şi Constantin Năstase, condamnaţi la câte 2 ani, 2 luni şi 20 de zilei închisoare cu suspendare, nu vor mai trebuie să presteze 60 de zile în folosul comunităţii.

În rest, rămâne în vigoare sentinţa de la fond, respectiv condamnarea lui Corneliu Dobriţoiu la un an închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice şi participaţie improprie la fals intelectual, cu un termen de încercare de 3 ani.

În acelaşi dosar, general de brigadă în rezervă Traian Pigui, şef al Direcţiei Domenii şi Infrastructuri din MApN la data faptelor, şi gen. mr. (r) Floarea Şerban, şef al Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică din MApN la data faptelor, au fost achitaţi.

Alte condamnări rămase definitive: general locotenent în rezervă Sergiu Medar — un an închisoare cu suspendare, locotenent în rezervă Gheorghe Rotaru — un an şi 6 luni cu suspendare, comandor în rezervă Gheorghe Gonciaruc — un an şi 6 luni cu suspendare, colonel în rezervă Ionel Vizitiu — un an cu suspendare, plutonier adjunct în rezervă Mihaela Matei — un an şi 6 luni cu suspendare, general de brigadă în rezervă Corneliu Duţă (comandant al Garnizoanei Bucureşti la data faptelor) — un an şi 2 luni cu suspendare.

Despăgubirile către MApN

De asemenea, inculpaţii au fost obligaţi la plata de despăgubiri civile către MApN: Corneliu Dobriţoiu — 15.846 lei, Floarea Şerban — 140.586 lei, Francisc Radici — 239.255 lei, Constantin Năstase — 230.040 lei, Sergiu Medar — 8.286 lei, Gheorghe Rotaru — 175.215 lei, Mihaela Matei — 45.514 lei, Ionel Vizitiu — 12.866 lei (achitaţi deja), Gheorghe Gonciaruc — 59.124 lei, Corneliu Duţă — 280.934 lei.

Doi dintre cei cinci judecători din completul de judecată au făcut opinie separată, în sensul condamnării Floarei Şerban la închisoare cu suspendare şi achitării altor inculpaţi, respectiv Corneliu Duţă, Corneliu Dobriţoiu, Sergiu Medar, Gheorghe Rotaru, Ionel Vizitiu şi Mihaela Matei, pentru toate infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată.

În septembrie 2013, fostul ministru al Apărării Corneliu Dobriţoiu, fost senator PNL, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, şi participaţie improprie la fals intelectual, toate cu consecinţe deosebit de grave.