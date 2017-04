Fosta conducere a Societăţii Feroviare de Turism, trimisă în judecată în cazul vânzării Hotelului Astoria, după ce a fost executată silit de o firmă de avocatură

Hotelul Astoria din Bucureşti a fost scos la licitaţie şi vândut unei societăţi, cu nouă milioane de lei, în condiţiile în care valoarea reală a imobilului era de 16 milioane de lei.



Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe Cosmin Aurelian Udor, la data faptei director adjunct al Societăţii Feroviare de Turism SFT - CFR SA, şi pe Luminiţa Laura Gliga, fost director general al SFT, ambii fiind acuzaţi de abuz în serviciu.



În acelaşi dosar va fi judecat şi executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache, pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire a unei valori diminuate cu ocazia executării silite.



În rechizitoriu sunt descrise împrejurările în care fostul Hotel Restaurant Astoria din Bucureşti, care a aparţinut Societăţii Feroviare de Turism, a trecut în proprietatea unei societăţi, la un preţ modic, prin procedură de executare silită iniţiată ca urmare a neachitării unor datorii.



Procurorii îl acuză pe Cosmin Aurelian Udor că, în 6 iulie 2007, fără a avea aprobarea Consiliului de Administraţie, compartimentului financiar şi a celui juridic, a semnat două contracte de asistenţă juridică cu o societate profesională de avocaţi, pentru reprezentare legală în litigii, deşi Societatea Feroviară de Turism avea compartiment juridic. Unul dintre contractele de asistenţă juridică avea ca onorariu suma de 3.500 de euro lunar plus TVA şi un onorariu de succes de 10% la sumele recuperate, iar celălalt contract, un onorariu de 3.000 euro lunar plus TVA şi onorariu de succes de 10% la sumele recuperate.



„Ambele contracte prevedeau că întârzierea la plata onorariului cu mai mult de 30 de zile atrage penalităţi de 0,3% pe zi întârziere şi conţineau clauze potrivit cărora toate litigiile în legătură cu executarea contractelor sunt de competenţa unei instanţe arbitrale. Pe baza celor două contracte, în perioada 6 iulie – 6 septembrie 2007 şi în perioada 15 octombrie – 6 decembrie 2007, societatea de avocaţi a emis facturi către Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA, reprezentând servicii de asistenţă juridică, deşi unele servicii de asistenţă juridică au fost prestate, altele nu au fost prestate”, au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.



În baza acestor contracte, Aurelian Udor a aprobat plata sumei de 34.752 de lei către societatea de avocaţi a facturilor emise pentru perioada 6 iulie - 6 septembrie 2007, fără ca aceasta să presteze serviciile de asistenţă juridică.



Ulterior, pentru facturile aferente perioadei 15 octombrie - 6 decembrie 2007, Luminiţa Gliga nu a mai aprobat plata către societatea de avocaţi, deşi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 Societatea Feroviară de Turism avea bani la dispoziţie, iar serviciile fuseseră prestate.



În aceste condiţii, societatea de avocatură a obţinut executarea silită pentru suma de 199.217 lei şi s-a adresat unui birou de executare judecătorească, fiind desemnat să se ocupe de procedură Bogdan Dumitrache.



În acest context a fost scos la licitaţie publică principalul activ al Societăţii Feroviare de Turism, respectiv Hotel Restaurant Astoria din Bucureşti. În cadrul executării silite, fără a solicita efectuarea unei expertize, Bogdan Dumitrache a stabilit că valoarea hotelului şi a terenului aferent este de nouă milioane lei, deşi cunoştea că SFT CFR SA era numai proprietara hotelului, iar asupra terenului avea doar drept de folosinţă, proprietară fiind Compania Naţională CFR SA.



La licitaţia din 10 iunie 2008 pentru vânzarea Hotelului Astoria a participat doar o societate, aceasta reuşind să obţină hotelul şi terenul aferent pentru suma de nouă milioane lei, acesta fiind şi preţul de pornire a licitaţiei.



„Valoarea stabilită de inculpatul Dumitrache Bogdan, de 9 milioane lei a fost diminuată, cu intenţie, faţă de valoarea comercială reală a imobilului, respectiv 16.196.400 lei (hotel şi terenul aferent)”, susţin procurorii.



Ulterior, în 17 iulie 2008, executorul judecătoresc a încheiat un proces-verbal pentru distribuirea sumelor rezultate din vânzarea prin licitaţie publică. După achitarea, din banii obţinuţi prin vânzarea Hotelului Astoria Bucureşti, a datoriilor către societatea de avocaţi, către Direcţia de impozite şi ANAF, diferenţa de 7.015.408,25 de lei a fost virată, prin ordin de plată, în contul Societăţii Feroviare de Turism.



În 17 septembrie 2008, Luminiţa Gliga a dispus ca sum de 7.015.408,25 de lei să fie virată societăţii care obţinuse hotelul, fără a exista o obligaţie de plată în acest sens sau relaţii contractuale cu această firmă.



În acest fel s-a produs un prejudiciu Societăţii Feroviare de Turism SFT - CFR SA de 9.840.826 de lei (aproximativ 2.675.000 de euro), sumă cu care SFT a anunţat că se constituie parte civilă.



Procurorii au pus sechestru asigurător pe mai multor bunuri imobile ale inculpaţilor Luminiţa Laura Gliga şi Bogdan Dumitrache. De asemenea, anchetatorii au pus poprire pe sumele aflate în prezent sau care vor intra în mai multe conturi ale Luminiţei Gliga.



Dosarul a fost trimis pentru judecare Curţii de Apel Bucureşti, procurorii propunând menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.



SFT - CFR SA este o societate comercială pe acţiuni care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi gestionează active aflate în proprietatea statului. Societatea are ca obiect de activitate, printre altele, transportul feroviar de călători cu specific de turism feroviar, înfiinţarea, organizarea şi întreţinerea de muzee cu specific feroviar, hoteluri şi alte mijloace de cazare. În prezent, societatea se află în reorganizare judiciară.