Filmul tragediei de la staţia de metrou Dristor, unde Alina Ciucu a fost împinsă în faţa metroului de o femeie de 36 de ani

Magdalena Şerban, o femeie în vârstă de 36 de ani din Craiova, a fost reţinută în dimineaţa zilei de miercuri şi este acuzată că a ucis-o pe tânăra de 25 de ani după ce a împins-o în faţa trenului în staţia de metrou Dristor 1 din Bucureşti, în seara zilei de marţi, 12 decembrie.

Cu puţin timp înainte de a comite crima, femeia a încercat să omoare prin aceeaşi metodă o altă tânără, de 20 de ani, în staţia de metrou Costin Georgian.

Miercuri seara, suspecta care este acuzată de omor calificat şi tentativă de omor, a fost arestată printr-o decizie judecătoarească.

A negat toate acuzaţiile

Suspecta n-a recunoscut acuzaţiile, deşi a fost filmată de camerele de supraveghere de la metrou când le-a împins pe cele două tinere. În acelaşi timp, prima victimă, care a reuşit să se salveze la staţia de metrou Costin Georgian, a şi identificat-o. În imaginile video cu primul incident se poate observa că femeia a împins-o pe victimă de trei ori, nereuşind să o arunce pe şine. „La data de 12.12.2017, în jurul orei 15:35, în timp ce se afla pe peronul staţiei de metrou Costin Georgian, inculpata a împins o persoană de sex feminin spre liniile de metrou, cu intenţia vădită de a o arunca în faţa trenului care tocmai intra în staţie“, anunţau ieri procurorii.

Pentru că n-a reuşit să-şi atingă scopul, femeia a plecat la staţia Dristor. „În jurul orei 19:54, în timp ce se afla pe peronul staţiei de metrou Dristor 1, inculpata a împins o persoană de sex feminin spre liniile de metrou, iar după ce victima a căzut pe şine, în timp ce aceasta încerca să se agaţe de marginea peronului, a lovit-o în zona capului cu piciorul; urmare a acestor acţiuni victima a fost lovită de trenul ce intra în staţie şi a decedat ca urmare a leziunilor suferite“, au arătat procurorii bucureşteni.

Imediat după ce a comis omorul, Magdalena Şerban a continuat să se plimbe cu metroul prin Capitală. Poliţia era deja pe urmele ei după ce tânăra de 20 de ani le-a povestit ce a păţit în staţia de metrou Costin Georgian. După ce programul metroului s-a încheiat, femeia s-a oprit la Unirii. Era chiar în faţa gurii de metrou când a fost depistată de poliţişti. A fost dusă la Poliţia Capitalei pentru a fi audiată. Aici a negat toate acuzaţii, însă a recunoscut că ea apare în imaginile de pe camerele de luat vederi. Specialiştii spun că, cel mai probabil, femeia are grave probleme psihice şi tocmai de aceea va fi investigată în acest sens.

Tânăra ucisă, un copil exemplar

Alina Ciucu, originară din comuna doljeană Ostroveni, este tânăra care a murit după ce a fost împinsă în faţa trenului, în staţia de metrou Dristor 1. Rudele au povestit pentru „Adevărul“ că Alina era un copil exemplar şi a plecat în Capitală să-şi facă un rost, alături de prietenul ei. Fusese adoptată în copilărie de către vecinii care locuiesc peste drum de casa familiei naturale. Mama Alinei a făcut sacrificiul de a o lăsa în grija vecinilor cu suflet mare pentru că femeia este prea săracă s-o crească singură.

De altfel, după ce familia a fost înştiinţată de Poliţie despre moartea Alinei, la Bucureşti au plecat atât mama naturală, cât şi cei doi părinţi adoptivi.

Rudele povestesc că, în seara tragediei, Alina se întorcea de la muncă. Lucra la un restaurant, unde s-a angajat imediat ce a absolvit facultatea. Părinţii adoptivi au susţinut-o să urmeze o facultate la Bucureşti şi să-şi găsească un loc de muncă.

„Nu am putut să mă uit la imagini. Este o adevărată tragedie ce s-a întâmplat, dar nu pot da vina nici pe femeia care a împins-o, am înţeles că era bolnavă psihic. Este vina autorităţilor. Noi am fost anunţaţi de poliţie în legătură cu tot ce s-a întâmplat şi am plecat imediat în Bucureşti. Alina se îndrepta către casă în seara tragediei şi a fost împinsă sub roţile trenului de o femeie“, a povestit tatăl adoptiv al Alinei Ciucu.

„S-o condamne la închisoare pe viaţă!“

Rudele au mai povestit că Alina şi femeia care a aruncat-o sub roţile trenului nu se cunoşteau. „Nu înţeleg ce a avut cu ea. Ce putere şi suflet să ai să arunci o copilă de 25 de ani în faţa trenului. Fata noastră n-a avut nicio şansă şi a murit. Mama ei, care a adus-o pe lume, dar şi părinţii adoptivi sunt în stare de şoc“, a declarat Valerică Begheţeanu, unchiul Alinei Ciucu.

Bunica şi mătuşa tinerei în vârstă de 25 de ani care şi-a găsit sfârşitul sub roţile trenului cred că gestul criminalei merită pedeapsa cu moartea. „Alina era un copil extraordinar şi a fost susţinută de familia ei adoptivă din toate punctele de vedere. Nu-mi vine să cred că nu mai este şi a murit astfel. Cum a putut femeia respectivă s-o arunce în faţa trenului? Eu cred că are probleme psihice, iar din această cauză a făcut ce a făcut. Un om sănătos nu ar face aşa ceva. Să o aresteze şi să o condamne la închisoare pe viaţă“, a spus Mariana Ghigeanu, mătuşa Alinei Ciucu.

Internată la spitalul de psihiatrie

Vecinii din Craiova ai Magdalenei Şerban sunt de părere că doar un om cu probleme psihice grave ar recurge la un astfel de gest.

Suspecta crimei de la metrou a fost reţinută

„Magdalena a plecat în urmă cu 8 ani din Craiova, iar de atunci nimeni nu a mai văzut-o. Ştiu că nu avea o relaţie bună cu familia, iar mama este o persoană foarte retrasă şi nu vorbeşte cu nimeni. Chiar nu îmi vine să cred că a fost în stare de un astfel de gest. Am auzit că înainte să o arunce pe tânăra de 25 de ani sub roţile trenului a mai încercat să facă acelaşi lucru cu o altă tânără, care din fericire a scăpat cu viaţă. În ziua de astăzi sunt multe persoane bolnave psihic care se plimbă pe stradă fără probleme“, a spus un vecin al Magdalenei Şerban.

A rupt legătura cu familia. Potrivit cunoscuţilor, criminala în vârstă de 36 de ani ar fi suferit o depresie în Spania, în urmă cu opt ani. Magdalena Şerban a plecat să muncească în străinătate, unde ar fi cunoscut doi cetăţeni spanioli care i-au făcut mai multe poze indecente şi le-ar fi postat pe internet.Craioveanca de 36 de ani a fost internată ulterior într-un spital de psihiatrie din Spania din cauza depresiei.

De atunci, a rupt şi orice legătură cu familia. „Mama Magdalenei nu vorbea foarte des despre fiica ei, dar toată lumea ştia că nu sunt într-o relaţie tocmai bună. Cu toţii ştiam că este plecată în Spania şi că este căsătorită acolo. Eu nu cred că am mai văzut-o pe Magdalena de şapte sau opt ani în Craiova“, a declarat Marius Petrea, vecinul Magdalenei Şerban.Pe contul de Facebook al Magdalenei Şerban apar doar mesaje agresive şi greu de înţeles. Femeia de 36 de ani îşi acuză membrii familiei de agresiuni sexuale şi a postat chiar mesaje criptice cu caracter religios.

Psiholog criminalist: „Avem de-a face cu o bolnavă psihic care mişuna printre noi“

Profesorul Tudorel Butoi, psiholog criminalist, spune că ancheta crimei de la metrou va fi grea, asta pentru că principala suspectă suferă cu siguranţă de o afecţiune psihică.

Adevărul: Care ar fi portretul suspectei din crima de la metrou?

Profesorul Tudorel Butoi: Alege la întâmplare, zicem noi, dar mintea ei poate să aibă o logică, o coerenţă de tip morbid, maladiv. Spre exemplu, schizofrenicul justiţiar doreşte să facă curăţenie pe lume. Mai e delirul din gelozie: femeia abandonată, cu drame personale, care îşi crează imagini model în funcţie de tipologia amantei soţului sau iubitului. Am putea avea de-a face cu o bolnavă psihic, care mişună printre noi, abandonată de sistemul sanitar actual. Mă refer la legea sănătăţii care ne-a împins în braţe toţi bolnavii psihic.

Ce ajung să facă aceste persoane?

De regulă distrug, îşi omoară membrii familiei, incendiază, se sinucid.

Cum catalogaţi intervenţia promtă a Poliţiei în acest caz?

Poliţiştii au localizat-o în zona Pieţei Unirii, nu au abandonat semnalmentele care erau foarte exacte, s-au încadrat la vârstă. Le-am descris clar fizionomia nefericitului bolnav psihic în zona schiziofreniei, care prezintă exact aceste caracteristici: are siluetă longvilină, e slab din cauza consumului mental. Această femeie avea pantalonii de blugi largi, era neglijent îmbrăcată şi, din ceea ce am văzut pe fizionomie, era rătăcita schizoidă tipică, care intră în negativism.

Cum influenţează un astfel de incident gândirea colectivă?

La ora actuală, sunt terorizaţi toţi bucureştenii, nu doar biata fată pe care n-a împins-o direct. A scăpat printr-un miracol. Trebuie să avem un comportament relativ prudent, nu trebuie să ne fie teamă, dar ar fi important ca lumea să stea mai departe de linia metroului, să îşi asigure bagajul, rucsacul.

