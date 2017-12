Elena Udrea, trimisă în judecată de DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Dan Andronic, acuzat de mărturie mincinoasă

UPDATE „E un dosar în care din 2015 până în 2017 am fost martor. Apoi, s-a schimbat. Nu am ce să fac la aşa ceva, decât să merg înainte. Ca director de ziar aveam discuţii cu o mulţime de oameni, nu doar cu Udrea. Dar, ei au luat ce le-a convenit. Nu există interceptări. Vorbeam cu oameni politici, oameni de afaceri. Nu înţeleg cum Elena Udrea e trimisă în judecată pentru trafic de influenţă, dar nu există cumpărător de influenţă. Au verificat tot ce se putea verifica, nu s-a putut dovedi nimic. A rămas asta cu mărturie mincinoasă, asta e. Nu există niciun act că Elena Udrea avea acele acţiuni. Ele sunt sechestrate pe numele meu. Lucrurile s-au precipitat în urmă cu o lună de zile, când am fost schimbat din martor în acuzat. Bogdan Buzăianu nu apare, sunt mirat. Eu am cumpărat acţiunile de la Bobby Păunescu, cel care e martor acum, aşa cum eram şi eu.”, a declarat Dan Andronic la Antena 3.





Acesta este al doilea dosar în care Elena Udrea este judecată alături de Dan Adronic. Udrea are pe rolul instanţelor alte două dosare: condamnată la 6 ani de închisoare, în faza de fond a procesului „Gala Bute” şi este judecată în dosarul „Campaniei electorale din 2009”. Dan Adronic este judecat în dosarele „Campaniei electorale din 2009” şi în cel privind retrocedarea „Fermei Băneasa”.

Potrivit procurorilor DNA, în cursul anului 2011, Udrea ar fi acceptat promisiunea făcută de un om de afaceri, prin intermediari, de a primi suma de 5.000.000 USD pentru a-şi exercita influenţa asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei şi a celor din cadrul SC Hidroelectrica SA, în vederea menţinerii, în condiţiile deja negociate (preţ şi cantitate de energie furnizată), contractele pe care societatea omului de afaceri le încheiase cu SC Hidroelectrica SA. Potrivit unor surse judiciare este vorba de afaceristul Bogdan Buzăianu şi de societatea Energy Holding.

„Din suma promisă, inculpata a primit, în noiembrie 2011, în scopul arătat, prin intermediari, 3.800.000 de dolari, dar şi o creanţă de 900.000 de euro; creanţa reprezenta o sumă pe care o firmă a omului de afaceri o împrumutase unui terţ şi care era garantată cu părţi sociale ale unei societăţi comerciale care deţinea două publicaţii”, acuză DNA.

Pentru a ascunde că era beneficiara reală a creanţei de 900.000 euro (care i-ar fi conferit pe cale de consecinţă şi puterea de a influenţa activitatea societăţii cu activitate media), Udrea ar fi preluat creanţa de la firma controlată Bogdan Buzăianui, prin interpunerea unei alte firme paravan, aparţinând unei cunoştinţe. Potrivit unor surse judiciare este vorba de afaceristul Radu Budeanu, patronul publicaţiei „Cancan”, iar firma din media este publicaţia „Evenimentul zilei”.



Acuzaţiile în cazul lui Dan Andronic

Procurorii DNA arată că Dan Andronic ar fi făcut afirmaţii mincinoase cu ocazia audierii sale ca martor, cu privire la aspectele esenţiale ale cauzei.

De exemplu, DNA arată că Dan Andronic ar fi declarat mincinos în mai multe situaţii:





- „că nu a avut cunoştinţă de împrejurarea că Elena Gabriela Udrea este beneficiara reală a creanţei amintite, care i-ar fi permis acesteia să controleze societatea media, să dobândească părţi sociale, să se implice în politica editorială a unui cotidian deţinut de această societate”;

- „că îi comunica Elenei Udrea date privind situaţia financiară a cotidianului deţinut de societatea media şi indicatori de performanţă, doar pentru a se lăuda, pentru a o încunoştinţa că publicaţiei îi «merge bine»”;

- „că nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole, ci doar s-a consultat cu aceasta pentru a «verifica veridicitatea» informaţiilor obţinute”.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti. Potrivt DNA, faţă de Radu Budeanu se continuă cercetările într-un dosar distinct.