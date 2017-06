Drama româncelor forţate să se prostitueze în vitrinele bordelurilor din Belgia. „Zdreanţo, câţi bani ai făcut?”

„Am stat toţi, aveam închiriate mai multe camere din acelaşi imobil, în Antwerp. Dragoş, Claudiu şi Favius ne duceau pe rând pe noi fetele la vitrine, unde stăteam de la ora 19.30 până dimineaţa următoare la 08:00. Uneori ne întorceam cu trenul acasă, deoarece băieţii consumau droguri şi uitau să vină să ne ia de la vitrină”.



Declaraţia aparţine unei tinere din Piteşti, care a ajuns să se prostitueze în vitrinele unor bordeluri din Belgia şi Marea Britanie, după ce a fost amăgită de un proxenet cu declaraţii de dragoste. În schimbul promisiunii că urma să fie luată de soţie, şi că au nevoie de bani pentru viitorul cămin, femeia a acceptat să practice cea mai veche meserie din lume.



În realitate, aşa-zis-ul său iubit era un „Casanova”, care punea în aplicare metoda „Loverboy”, pentru a recruta noi prostituate. Când şi-a dat sema că era vorba de cuvinte goale, femeia a povestit totul autorittăţilor: „Tot în Belgia, Dragoş avea doi prieteni, Ionuţ, pe care îl recunosc în planşa fotografică ce mi se prezintă şi despre care aflu că se numeşte Avornicesei Ionuţ şi un altul, Bălan Mihai Cătălin. Acestora Dragoş le trasase sarcini să ne transporte la vitrine, să trimită bani în ţară pe numele lor”.



Detaliile apar în cea mai recentă anchetă a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Anchetatorii au reţinut săptămâna trecută 14 persoane şi au cerut judecătorilor emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acuzaţiile: constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism şi trafic de persoane.

Norma de 1.000 de euro pe zi

Anchetatorii spun că totul a început la sfârşitului anului 2012 şi începutul anului 2013, atunci când Marian Dragoş Stoican, zis Goe, împreună cu mama sa, Mariana Stoican şi Ionuţ Avornicesei ar fi constituit un grup infracţional organizat de pe urma înlesnirii practicarii prostitutiei si/sau obligarea la practicarea prostitutiei, in tari ca Belgia, Cehia si Marea Britanie. Gruparea s-a constituit în Piteşti (Argeş), iar cele mai multe fete recrutate erau din localitatea Câmpulung.



Fetele erau transportate de catre membri gruparii infracţionale în Belgia, Cehia şi Marea Britanie unde li se înlesnea practicarea prostitutiei sau unde erau obligate sa practice prostitutia, dupa caz, în cartierele „Red light district” (cartierul roşu destinat practicării prostituţiei) – în cazul Belgiei (Bruxelles, Antwerp, Oostende şi Gent), la hotel – în Praga (Cehia), sau într-un apartament închiriat – în Londra (Marea Britanie).



Potrivit datelor din anchetă, prostituatelor li se fixa o normă de cel puţin 1.000 de euro pe zi, în caz contrar unele dintre acestea erau ameninţate sau pedepsite fizic de către unii din membrii grupului infractional.

Banii, transferaţi în România

Pe întreaga perioadă în care victimele/prostituatele se prostituau, acestea erau conduse de catre membrii grupului infractional in locurile in care se prostituau supravegheate de către unii din membrii grupului infractional iar ulterior, dupa ce acestea obtineau sumele de bani ca urmare a activitatii de prostitutie, le remiteau, direct sau indirect, in numerar sau prin transferuri prin institutii de transfer rapid de bani, membrilor grupului infractional organizat.



Potrivit interceptăilor, proxeneţii erau supăraţi atunci când prostituatele nu le trimiteau banii în ţară. „Fii atent!Ascultă-mă!Ăăă... frate, cu Lori n-ai ce să faci sub nicio formă.... M-a enervat azi, iar am înjurat-o!Cu ţiganu’ ei ... şi n-are rost să mai aştept atâta pentru ele, Dane. Că mă cert rău cu Mădălina ... Uite cu Andreea n-au făcut nimic, n-au făcut bani, n-a nimic!Mi-a trimis banii azi ... Mai am două sute de euro! Cre că mai pune mâine Gina o tură o sută, o sută cincizeci, două sute.... Înţelegi?!”,era supărat la telefon unul dintre cei implicaţi, Marian Dragoş Stoican.



Autorităţile belgiene au colaborat cu procurorii DIICOT pentru prinderea acestor proxeneţi. Marian Dragoş Stoican a fost monitorizat atunci când stabilea detaliile plasării unor fete „la vitrină” în bordeluri din Gent sau Bruxelles.

Au „testat” şi Marea Britanie

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi intrat şi pe piaţa prostituţiei din Marea Britanie şi aveau mai multe imobile închiriate în Londra şi Newscastle, unde au cazat fete. Clienţii erau racolaţi în urma postării unui anunţ pe site-ul www.localescorts.com, Vivastreet.com şi Adultlook.uk.



„Despre Tomiţă, un alt bărbat din anturajul celor de mai sus, pe care îl recunosc în planşa fotografică ce mi se prezintă şi despre care aflu că se numeşte Ghimiş Romeo Tomiţă, ştiu că are o casă în Anglia, unde practică prostituţia soţia sa, Mădălina, şi alte fete, în beneficiul acestuia. Ştiu că Tomiţă percepe 50% din banii câştigaţi de fiecare fată din casa lui şi că acestea au anunţuri pe site-uri”, a declarat una dintre prostituate.

„Zdreanţo, câţi bani ai făcut?”

Acest caz a fost în atenţia Europol, autorităţile au realizat un raport în care arătau cum au fost transferaţi banii proveniţi din prostituţie din Marea Britanie, în România. În mare parte, sumele de bani trimise prin sistemele de transfer bancare Money Gram şi Western Union erau încasate de liderii grupării, aşa cum rezultă şi din raportul Europol şi din analizarea datelor transmise de instituţiile financiare.



În unele cazuri, proxeneţii erau agresvi cu femeile şi le ameninţau să le trimită banii în ţară. „Să moară fii-mea, dacă tu, toţi banii, nu te duci şi mi-i pui mâine dimineaţă”, „Zdreanţo, câţi bani ai făcut?”/ „300 de lire.”/„Dă-i banii lu cumnată-mio, hai, marş, acu'”.



Într-o discuţie dintre o prostituată, amăgită prin metoda „Loverboy”, şi proxenet, femeia şi-a dat seama că fusese păcălită. Ea îi trimitea bani proxenetului, iar acesta îi cheltuia, spunând că se pregăteşte de nuntă.



„Nu înţelegi, mor că-mi zici: da,da, şi faci altceva. Pentru că mă gândesc dacă tu acum îmi faci aşa, după ce o să fiu nevasta ta o să zici: «a, păi e nevastă-mea, asta nu pleacă, asta nu mă lasă, asta, nu ştiu ce»....şi nu mai pot nici eu....”, voia prostituata să se lase de meserie. Proxenetul avea însă vorbele la el: „Tu eşti singura care mă sprijini, care tragi cu casa şi cu mine”.



„Cosmin, nu ţi-a vrut nimeni răul, nimeni nu ţi l-a vrut...şi eu în nici un caz, am fost singura femeie din viaţa ta care a fost lângă tine, singura, da, eu nu te-am băgat la puşcărie ca altele...o.k, îmi pare rău că-ţi spun asta, dar nu mai pot”, încerca femeia să-şi explice chinul.

Proxenetismul ca mod viaţă

Atunci când au cerut arestarea proxeneţilor, procurorii DIICOT au arătat judecătorilor că activitatea infracţională a acestora a devenit un mod de viaţă, aceştia obţinând sume importante de bani, cu care îşi asigurau un viaţă de lux, fiind cunoscută predilecţia acestora pentru case de lux, maşini premium, jocuri de noroc.

„În majoritatea cazurilor, inculpaţii transferau formal proprietatea bunurilor dobândite altor persoane din anturajul acestora pentru a disimula sursele de finanţare, în conditiile în care veniturile declarate organelor fiscale sunt modice sau chiar inexistente”, acuză procurorii DIICOT.