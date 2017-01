Dorin Cocoş, audiat în dosarul „Gala Bute”: „I-am dat 10.000 de euro Anei Topoliceanu pentru o excursie în Grecia”

Cocoş a fost adus miercuri din penitenciar la instanţa supremă, pentru a fi audiat ca martor în dosarul „Gala Bute”.

În declaraţia dată în faţa instanţei, Dorin Cocoş a dat detalii cu privire la o excursie pe care a făcut-o în 2011 în Grecia împreună cu Elena Udrea, Ana Maria Topoliceanu, Tudor Breazu şi medicul Şerban Brădişteanu, arată Agerpres.

„I-am dat banii Anei Topoliceanu la mine în birou”



„În perioada 2 — 5 septembrie 2011, am fost în Grecia la Halkidiki, la un resort împreună cu Elena Udrea, doctorul Brădişteanu şi partenera lui şi o familie apropiată de noi — Adrian şi Simona Roncea. Parcă au fost şi Tudor Breazu şi Ana Maria Topoliceanu, nu însemnau mare lucru pentru mine. Iniţial, familia Roncea s-a ocupat de organizarea excursiei, însă, la rugămintea Elenei, eu am fost cel care am dat banii — 10.000 de euro lui Topoliceanu. Am plătit banii ăştia cum am plătit mereu. Elena nu mi-a dat nicio explicaţie pentru sumă. Doamna Topoliceanu a mai mers în excursii cu noi şi de fiecare dată eu eram cel care plătea. Ţin minte că i-am dat banii Anei Topoliceanu la mine în birou la Eurohotel. Elena m-a rugat să îi dau aceşti bani, probabil pentru excursia din Grecia. Nu vreau să dau amănunte, ca să nu se întoarcă împotriva mea. Topoliceanu nu mi-a dat niciun document care să ateste decontările”, a spus Dorin Cocoş, potrivit sursei citate.



Omul de afaceri a precizat că i-a dat bani în mai multe rânduri Anei Maria Topoliceanu.



„Nu era prima dată când îi dădeam bani Anei Topoliceanu pentru diferite ocazii, pentru a-şi cumpăra ceva sau a rezolva anumite probleme. Elena Udrea mi-a zis să îi dau cei 10.000 de euro fără să-mi dea detalii”, a explicat Cocoş în faţa instanţei.

Udrea, trimisă în judecată pentru luare de mită şi abuz în serviciu

Elena Udrea a fost trimisă în judecată pe 21 aprilie 2015 în dosarul „Gala Bute”, fiind acuzată de săvârşirea a trei infracţiuni de luare de mită, abuz în serviciu şi tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene.



În dosar au mai fost deferiţi justiţiei şi fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul preşedinte al FRB Rudel Obreja, Tudor Breazu — administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, Ştefan Lungu — fost consilier al Elenei Udrea, Gheorghe Nastasia — fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ana Maria Topoliceanu — fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, Dragoş Marius Botoroagă — administratorul unei firme.