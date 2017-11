Curtea Supremă i-a încuviinţat lui Dinu Pescariu, judecat în dosarul „Microsoft III”, să plece de Sărbători în Miami şi Sarasota

„Admite cererea formulată de inculpatul Pescariu Dinu Mihail (... ). Încuviinţează inculpatului Pescariu Dinu Mihail să părăsească teritoriul României pentru a se deplasa în Miami şi Sarasota, Florida, Statele Unite ale Americii, în perioada 18 decembrie 2017 – 10 ianuarie 2018. Atrage inculpatului atenţia asupra disp. art.215 alin.7 C.pr.pen. Dispune emiterea adreselor prevăzute de art. 215 alin. 5 Cod procedură penală. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare”, este minuta Curţii Supreme.

Dinu Pescariu este cercetat într-un alt dosar a DNA, privind închirierea bazei sportive „Cutezătorii”.

Acuzaţiile DNA

Fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft România Călin Tatomir şi oamenii de afaceri Claudiu Florică şi Dinu Pescariu au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, în dosarul "Microsoft II", privind vânzarea de licenţe Microsft, în care prejudiciul depăşeşte 51 de milioane de euro, a anunţat DNA, pe 27 septembrie.

Astfel, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, omul de afaceri Claudiu Florică, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG şi cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi spălare a banilor (două fapte), Dinu Pescariu, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi spălare a banilor, iar Călin Tatomir, la data faptelor director general Microsoft România SRL, cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare a banilor.