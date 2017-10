Cum poate fi stopat fenomenul violenţei în trafic: soluţiile experţilor după evenimentele tragice din ultimele zile

Din ce în ce mai mulţi şoferi recurg la şicane în trafic, în încercarea de a-şi face singuri dreptate. Din păcate, puţini îşi dau seama de pericole. Două incidente violente petrecute, recent, în stradă demonstrează, dacă mai era nevoie, unde poate duce atitudinea înverşunată a unor şoferi.

Un bărbat a fost omorât, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, în urma unor altercaţii în trafic. Ambele incidente s-au produs în Capitală.

Primul incident şi cel mai grav, s-a petrecut într-o intersecţie din sectorul 5. După ce s-au şicanat în trafic, doi şoferi, unul de 50 de ani, iar altul de 25, au coborât din maşini şi au început să-şi împartă pumni.

Lovit cu putere, şoferul mai în vârstă s-a dezechilibrat şi a căzut, izbindu-se cu putere cu capul de asfalt. Acolo a rămas inconştient. Din păcate, bărbatul s-a stins la spital după 10 zile de spitalizare.

Al doilea incident sângeros s-a petrecut pe o stradă din sectorul 3. Şoferul unei betoniere, care turnase o placă la oclădire aflată în constructie, a fost dat jos de la volan de către doi indivizi şi bătut cu bestialitate. Unul dintre agresori a scos un cuţint şi şi-a înjunghiat victima de mai multe ori. Se pare că cei doi erau nemulţumiţi că autospeciala depăşea gabaritul străzii.

Toată scena a fost surprinsă de martori, dar şi de camere de luat vederi, Cu ajutorul acestora, agresorii au fost identificaţi de poliţişti şi aduşi după gratii.

Noile provocări ale siguranţei rutiere

Specialiştii pun acest tip de violenţă pe seama aglomerării traficului, dar şi a lipsei de educaţie a şoferilor. Pentru stoparea răfuielilor în trafic, legislaţia ar trebui adaptată la noile provocări ale siguranţei rutiere.

„Dat fiind realitatea pe care o vedem din ce în ce mai cronic în trafic - şi sunt foarte multe date pentru că mulţi şoferi au camere, în mod obligatoriu ar trebui ajustată legislaţia la ce va însemna provocările siguranţei rutiere pe viitor. Odată cu creşterea densităţii populaţiei pe o suprafaţă, creşte implicit şi agresivitatea. Putem asimila circulaţia rutieră în aceşti ani şi anii care vor urma cu un organim afectat de hipertensiune arteriale. Mai devreme sau mai târziu, din hipertensiune se va ieşi cu accidente vasculare. Acestea sunt provocările cu care, vrând nevrând, ne vom confrunta cu ele. De aceea, trebuie găsite soluţii pentru a fi contracarate. Trebuie răspuns juridic la aceste provocări, creând cadrul legislativ adecvat“, a explicat, pentru „Adevărul“, psihologul Ionel Simionca, vicepreşedintele Asociaţiei de Psihologie şi Siguranţă Rutieră (PsihoTrafiQ).

Potrivit acestuia, pedepsele pentru agresivitate în trafic ar trebui înăsprite. „Dacă există simptomul unui boli, trebuie să facem şi un plan de tratament. Acei 3% dintre şoferi care produc aproximativ 15% dintre evenimentele din trafic, trebuie sancţionaţi dur. Trebuie să suporte un cumul de consecinţe. Sunt circumstanţe agravante, care îi plasează pe unii şoferi în sfera criminalităţii“, afirmă specialistul.

Pe lângă înăsprirea pedepselor, este necesară şi implicarea mai activă a psihologilor în procesul de instruire al şcolilor de şoferi, arată Ionel Simionca.

„La şcolile de şoferi se lucrează la un ordin, prin care cabinetele psihologilor care dau avizele să fie subordonate Ministerului Transporturilor. Noi am propus, printre altele, cursuri de conduită preventivă, care să fie similare celor de prim ajutor. Cursuri de conduită preventivă, nu de condus preventiv, pentru că vorbim de chestiuni de atitudine, nu de condus propriu-zis. Am mai propus programe de consiliere psihologică până la finalizarea şcolii de şoferi. Fără anumite programe adaptative compensatoare la anumite trăsături, acei şoferi vor avea un comportament agresiv în trafic“, a conchis psihologul.

Legea trebuie aplicată

Sociologul Mircea Kivu afirmă că agresivitatea la volan are rădăcini în de structura socială.

„Putem vorbi de o creştere a agresivităţii în general. Vedem că politicienii se bat în studiourile de televiziune la alte evenimente publice. Din punct de vedere social vorbim de acelaşi fenomen. Ţine nu numai de educaţia indivizilor, dar mai ales de structura socială de existenţă a unor valori comune în societate. În acel moment, există şi nişte reguli pe care oamenii le acceptă pentru a ajunge la valorile respective. În momentul în care aceste valori sunt diluate – de fapt fiecare grup are propriile sale valori, se încearcă impunerea lor prin forţă“, a explicat sociologul.

Potrivit acestuia, înăsprirea pedepselor pentru agresiunile în trafic nu are niciun efect dacă legea nu este aplicată.

Nu neapărat cuantumul pedepselor face diferenţa, ci precizia cu care se aplică sancţiunile. Vorbim de implacabilitate. În România, ştim că dacă îl înjuri pe unul pe stradă sau chiar dacă îi dai un pumn în ochi, sunt şanse mari să nu intervină nimeni şi, mai ales, să nu intervină o instanţă legală. În statele vestice, orice abatere de la regulă este imediat sancţionată şi fără amânare. Nu ştiu dacă alţii au pedepse mai aspre ca la noi, dar cu siguranţă în România nu se aplică pedepsele ca acolo. Dacă legea nu se aplică, e ca şi cum nu ar fi.

Profilul şoferului român

Studiile arată că şoferul român este agresiv în trafic, dependent de telefonul mobil şi, de cele mai multe ori, neatent la ce se întâmplă în jurul său. De multe ori trăieşte cu impresia că poate negocia ca la piaţă amenzile sau sancţiunile pe care le-ar putea primi de la poliţişti. Mai mult, dacă are la dispoziţie o maşină puternică, manevrele pe care le face sunt adesea la limita legii.

Asta pentru că are senzaţia de forţă şi preferă să nu se ghideze după regulile în vigoare. Din acest motiv, conduce mai periculos decât restul şoferilor, atrag atenţia specialiştii în psihologia transporturilor, care spun că agresivitatea la volan se numără, în ultima perioadă, printre cauzele producerii accidentelor rutiere grave.

Speialiştii mai spun că şoferii români agresivi, care se întâlnesc cu preponderenţă în oraşele aglomerate, au un temperament colectiv, caracterizat prin competitivitate accentuată. De regulă, mai agresivi tind să fie tinerii fără experienţă. Asta pentru că ei îşi gestionează mai greu emoţiile în lipsa unei experienţe rutiere. Totodată, ei au şi un indice de maturitate scăzut. La polul opus, cei mai defensivi în trafic sunt bătrânii, care conduc cu prudenţă şi sunt posesorii unor maşini cu mai puţini cai-putere.

Pedepse mai mari pentru şoferii agresivi

Mai mulţi parlamentari au elaborat, anul trecut, un proiect de modificare a Codului Rutier prin care propun definirea şi sancţionarea şofatului agresiv, considerat sursa principală de accidente. Propunerea legislativă prevede obligaţia conducătorilor de vehicule de a nu adopta un comportament agresiv în trafic. Astfel, demararea în trombă, circulaţia cu viteză la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, în scopul agresării sau intimidării conducătorului acestuia, folosirea repetată a semnalelor luminoase sau a claxonului pentru obligarea nejustificată a conducătorului vehiculului din faţă de a elibera banda de circulaţie, conducerea unui moped sau a unei motociclete pe o singură roată, circulaţia pe o altă bandă decât prima, cu viteză redusă nejustificat, împiedicând circulaţia regulamentară a vehiculelor care se deplasează în urma sa, mersul înapoi cu spatele în scopul agresării sau intimidării celorlalţi participanţi la circulaţie ar putea intra în categoria „şofat agresiv“.

Şoferii vor fi pedepsiţi, de asemenea, pentru: circulaţia cu autovehiculul pe trotuar, în lungul acestuia; realizarea intenţionată a unui derapaj controlat în vederea întoarcerii sau rotirii vehiculului; oprirea neregulamentară a vehiculului pe prima bandă blocând deplasarea vechiculelor aflate în spate, care au dreptul de a vira la dreapta la culoarea roşie a luminii semaforului; conducerea unui vehicul care poluează fonic, peste norma stabilită de regelemntările în vigoare, din cauza eliminării amortizoarelor fonice din tobă sau a utilizării unor astfel de amortizoare neomologate.